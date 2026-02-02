16級時，野蠻人滾桶與閃電精靈的組合無法消滅攻城炸彈人，而其他等級均可消滅。同時，獵人消滅氣球兵需要的攻擊次數也從2次變成了3次。我們略微調整了這些卡牌的屬性，以修復不同等級間的不一致問題。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊