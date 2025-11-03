合成奇兵：11月平衡性調整
11月3日
削弱⬇️
哥布林
生命值：從420降低至350（-16.7%）
攻擊速度：從0.67秒調整為0.76秒（減慢13%）
哥布林的每秒傷害值過高，整體太過強勢。我們削弱了他的屬性，使其實力保持平衡。
飛斧屠夫
傷害：從120降低至110（-8%）
王牌羈絆最近一次的加強讓飛斧屠夫變得橫行無阻。因此，我們小幅削弱了他的傷害。
坦克
護盾持續時間：從11秒縮短至10秒（-9%）
2/2 護盾：從30%最大生命值降低至20%最大生命值（-33%）
4/4 護盾：從50%最大生命值降低至40%最大生命值（-20%）
坦克羈絆提供的強化效果過強，而對手又缺乏反制手段。我們降低了護盾的數值，讓其他肉盾單位也有機會大顯身手。
加強⬆️
骷髏飛龍
生命值：從288提升至350（+22%）
傷害：從67提升至80（+19%）
骷髏飛龍對戰局的影響力比我們預期的要小一些。我們加強了他的屬性，讓他能在場上表現得更可靠。
閃電巨人
生命值：從1000提升至1200（+20%）
閃電巨人在場上存活的時間往往不夠長，很難成為合格的坦克單位。加強後，他的整體生存能力應當會得到提升，能更好的承擔自己的坦克職責。
幻影刺客
突襲所需攻擊次數：從5/4/3/2次降低至4/3/2/1次
作為4費部隊，幻影刺客的表現還不夠好。我們降低了她觸發突襲所需的攻擊次數，讓她能更頻繁地發動攻擊，為戰局帶來更大影響。
女巫
傷害：從80提升至100（+25%）
女巫需要更強的魔法！她的傷害有所增強，讓她和骷髏兵都能在場上造成更高傷害。
調整🔄
哥布林機甲
暈眩持續時間：從1秒縮短至0秒（-100%）
火箭額外傷害：從50%提升至100%（+100%）
哥布林機甲發射的火箭可以使目標暈眩，這個機制在目前環境下顯得不太合理。我們移除火箭的暈眩效果，但大幅提升它的傷害，使其仍然能對後排兵種造成威脅。
問題修復：
我們已注意到金甲騎士可能會多次觸發衝鋒技能的問題，正在著手進行修復。
統帥就位，奇兵出擊！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊