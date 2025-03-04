對於延遲較高的玩家來說，當對手將公主部署在橋上時，他們很難用軍隊和建築來吸引公主的注意力。我們將首次出手速度的時間挪了一部分到部署時間裡，使「橋頭公主」鎖定其他目標的機率更大。同時，這個改動也提升了她的防禦能力。