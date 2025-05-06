本月的平衡性調整內容不多。從終極冠軍聯盟賽的對戰數據（平均數據以及前1000/前200玩家數據）來看，除少數幾種軍隊和熱門法術外，大部分卡牌的強度都處在比較健康的程度，使用率在5%-15%之間。

我們在本次調整中進行了幾項小幅度改動，讓版本環境更穩定，而且能更有效地分析卡牌重製的效果。

削弱⬇️