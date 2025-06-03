六月平衡性調整！
削弱⬇️
刺客首領
生命值：從2803調整為2721（-3%）
我們認為刺客首領在目前版本下已經有了穩固的地位，但她在血量極低的情況下，成功逃脫並向皇家塔發起突襲的頻率有點太高了。我們稍微降低了她的生命值，以減少這種讓人沮喪的情況。
哥布林小屋
生命值：從1305調整為1228（-6%）
出兵速度：從1.7秒調整為1.8秒（6%）
重製之後，哥布林小屋一直是防禦建築的大熱門。雖然我們很樂意看到競技場出現新戰術，但還是需要削弱這張卡牌來維護平衡性。
雷電法術
對皇家塔傷害：從318調整為286（-10%）
雷電法術是一個重要的法術，能夠剋制強大的5費支援軍隊，但目前它對皇家塔的傷害過高，超出了合理範圍。
進化冰雪精靈
冰爆傷害：從163調整為110（-33%）
進化冰雪精靈仍然是最強勢的進化卡牌之一，因此我們降低了它的傷害以削弱其強度，但同時保留了它的擊暈效果。
進化女巫
每個骷髏兵治療量：從73調整為64（-12%）
遊戲中可以剋制進化女巫的卡牌不多，主要是雷電法術或一些高傷害軍隊。這個調整是為了讓更多卡牌有機會剋制她。
加強⬆️
加農炮戰車
生命值：從1730調整為1809（+5%）
我們一直在密切關注加農炮戰車重製以後的表現，發現它失去護盾後明顯變弱了。為了彌補這一點，我們提升了它的生命值。
哥布林爆破狂
生命值降到50%之後的存活時間：從8秒調整為10秒（+25%）
哥布林爆破狂的技能對軍隊或建築造成傷害的頻率不高，導致其表現不如其他可造成濺射傷害的軍隊。為了突出其技能的價值，我們延長了他在生命值降到50%之後的存活時間。
小王子
專屬護衛傷害：從199調整為202（+1%）
技能傷害：從207調整為230（+11%）
相比其他英雄，小王子的表現並未達到預期，而且一般部署他是為了三卡循環，而不是為了他的技能。我們將加強皇家支援，使其更具競爭力。
符文巨人
生命值：從2508調整為2662（+6%）
進化法師
爆炸傷害：從230調整為281（+22%）
符文巨人和進化法師在目前遊戲版本中一直表現較弱，因此我們直接加強了這兩張卡牌的基礎屬性，讓他們能在競技場上發揮出更大作用。
卡牌重製🔄
進化獵人
捕獵網持續時間：從4秒調整為3秒（-25%）
捕獵網冷卻時間：從4秒調整為5秒（+25%）
首次出手速度：從0.8秒調整為0.7秒（-13%）
獵人
首次出手速度：從0.8秒調整為0.7秒（-13%）
進化獵人的捕獵網在對抗大型軍隊時過於有效，但獵人通常只出現在皇家巨人牌組中。我們將延長捕獵網的冷卻時間，同時加強獵人本身，這樣調整一是讓玩家在面對這張卡牌時不會覺得過於棘手，二是提升這張卡牌的實用性，讓它能適配更多牌組。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊