完成開場衝鋒後，王子對戰局的影響就微乎其微了，但我們希望他能為爭取勝利做出更大的貢獻。調整後，大家要盡量保護王子留在場上，才能發揮出他的傷害——這就要看大家技巧如何囉。

統帥就位，奇兵出擊！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊