2025年9月29日
合成奇兵：10月平衡性調整
加強⬆️
皇室國王
生命值：從10提升至12（+20%）
作為首發統帥，皇室國王簡單易上手，但隨著玩家逐漸掌握合成奇兵的遊戲技巧，他相對於精靈女王的競爭力明顯不足。因此，我們給他增加了2點生命值。國王理應傲視群雄！
吹箭哥布林
攻擊範圍：從4提升至5（+25%）
可用的遠程部隊越來越多，吹箭哥布林現在有點缺乏存在感。我們希望透過提升他的射程來增加區分度，讓他具有更高的戰術價值。
骷髏巨人
炸彈傷害：從200/400/800/1600提升至300/600/1200/2400（+50%）
在新的賽季中，羈絆讓近戰坦克的坦度大幅提升，導致炸彈的傷害不夠。我們決定提升它的傷害，讓骷髏巨人可以信心十足地留下炸彈。
調整🔄
王子
傷害：從110提升至150（+36%）
攻擊速度：從0.8降低至0.7(-12.5%)
完成開場衝鋒後，王子對戰局的影響就微乎其微了，但我們希望他能為爭取勝利做出更大的貢獻。調整後，大家要盡量保護王子留在場上，才能發揮出他的傷害——這就要看大家技巧如何囉。
統帥就位，奇兵出擊！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊