合成奇兵2025年10月更新
準備迎接合成奇兵新賽季！全新統帥匯聚競技場，全新造型讓你閃耀全場，還有許多大家喜愛的角色加入合成奇兵卡池——不要猶豫，一起來向鑽石聯盟賽邁進吧！
賽季重置
賽季重置即將到來！合成奇兵模式採用賽季制，你的星章（合成奇兵獎盃）和星章之路會在每個月更新時迎來重置。合成奇兵的賽季將在《部落衝突:皇室戰爭》新賽季開始前一週開啟，帶來新獎勵、新內容，例如統帥、隨機事件和造型！
你還會獲得合成奇兵徽章，用它秀出你的歷史最高聯盟賽等級，展示你在合成奇兵模式中的過人實力！
下個賽季將在9月29日開始，你準備好了嗎？
全新統帥和造型
全新統帥們將在10月和11月接管競技場，但別擔心！你在之前賽季解鎖的統帥和造型會一直保留在你的收藏中。
哥布林女皇（10月）
**綠色奇襲：**擊殺一個敵方部隊後，有40%機率獲得一個哥布林。
哥布林女皇回來了！這位女皇對自己去年的征程非常滿意，因此她決定跨越翡翠海來到合成奇兵競技場，與其他統帥一較高下！
聖水神龍（11月）
**源源不斷：**隊伍規模+1，每輪聖水+1。
聖水神龍現身，萬眾稱臣！聖水神龍從沉睡中甦醒，來到競技場大展神威！不過，這要等到十一月才行……牠睡了太久，需要先伸展一下。
全新造型
除了強大酷炫的新統帥之外，我們還帶來了全新的統帥造型和進攻特效！透過星章之路獲取統帥卡、提升統帥等級，可贏取這些個性外觀作為獎勵。此外，你還可以在商店中購買它們。本月推出的造型包括群星女王和詭譎女皇，帶有專屬的進攻特效，非常值得入手！
這個賽季，你可以透過星章之路獲取皇室國王和哥布林女皇統帥卡。如果你在上個賽季未能透過星章之路解鎖精靈女王，也可透過購買群星女王造型解鎖她。聖水神龍在11月正式登場時，還會有一款特別的造型同步上線——碧海神龍！
全新部隊和羈絆
本次更新，大家將可體驗到7個新部隊和3種新羈絆！先來看看都有哪些部隊踏上競技場吧！
全新部隊
2費部隊
骷髏飛龍
亡靈和遊俠
每攻擊幾次就會分裂出新的骷髏飛龍。
法師
焰族和法師
向區域內的敵人投擲火球。
3費部隊
閃電巨人
電系和復仇者
在自己周圍生成電場，每秒會對附近敵人造成傷害並使其暈眩。
火槍手
貴族和火力手
可靠的槍手，每攻擊幾次就能擊退3個敵人。
4費部隊
飛龍寶寶
焰族和火力手
丟出大火球，對較大範圍內敵人造成傷害。
閃電法師
電系和法師
雙手放電，每過幾秒就能暈眩多個敵軍。
女巫
亡靈和復仇者
每過幾秒召喚骷髏兵，其生命值和攻擊傷害為女巫最大生命值和攻擊傷害的50%。
全新羈絆
投手經過重製，改為火力手；三種新羈絆閃亮登場，羈絆可在擁有2/4/6個單位時啟用，效果逐步增強！來看看吧！
火力手
火力手射程+1，並隨距離增加造成額外傷害。
2個部隊：每格+10%傷害
4個部隊：每格+20%傷害
電系
10秒後，電系部隊會發射閃電攻擊所有敵人1次，暈眩狀態的敵人則被攻擊3次。
2個部隊：每次攻擊附帶15%最大生命值的傷害
焰族
擊殺敵人會獲得可疊加的增傷效果。
2個部隊：40%
法師
每輪戰鬥開始時：將敵方最強部隊變成無害的小兔子，持續一段時間。
2個部隊：8秒
部隊及羈絆調整
要說再見了，炸彈兵！炸彈兵有些私事要處理，需要暫時離開一陣……但誰知道呢，說不定他很快就會回來！
刺客、復仇者和遊俠羈絆現在可在擁有2個或4個單位時啟用。
**飛斧屠夫：**從投手改為火力手
**哥布林投矛手：**從投手改為火力手
**幻影刺客：**從復仇者改為刺客
**瓦基麗武神：**從復仇者改為坦克
**皮卡超人：**從坦克改為復仇者
技能進度條
技能進度條上線，不用再靠猜囉！隨著部隊特殊技能的進度累積，技能條會逐漸填滿。下列部隊的生命值下方將顯示技能進度條：
幻影刺客
哥布林機甲
超級騎士
皇家幽靈
火槍手
閃電巨人
閃電法師
骷髏飛龍
女巫
全新隨機事件
升級新聯盟賽解鎖的隨機事件由三個調整為兩個，而且每個賽季都會推出新隨機事件！
十月隨機事件
青銅II
**鉅款：**所有統帥開場獲得5聖水。
**遺產：**當一名統帥被擊殺，+5聖水。
青銅III
**（NEW）聖水盛宴：**每輪+2聖水。
**英雄之星：**開場隨機獲得一個2星5費部隊。
白銀I
**（NEW）生機勃勃：**所有部隊+40%生命值。
**你屬於我：**你將獲得擊殺的第一個敵方部隊的1星複製。
白銀II
**戰鬥狂熱：**擊殺一個敵人後，該部隊+100%攻擊速度，持續6秒。
**聖水收集器：**獲得一個聖水收集器，每輪生產2聖水，可一直儲存到你將收集器出售。
白銀III
**（NEW）絕地反擊：**場上最後一個部隊+200%傷害。
**複製備戰區：**備戰區最右格若有部隊，每輪獲得其1星複製。
黃金I
**（NEW）變幻莫測：**部隊被合成時會隨機變成高1費的部隊（每輪1次）。
**（NEW）堅守陣地：**部隊若與上輪位於相同地塊，則+100%生命值、+50%傷害。
黃金II
**晉升：**備戰區最右格若有部隊，其每輪隨機變成高1費的單位。
**羈絆假人：**開場獲得一個帶有2個隨機羈絆的假人。
黃金III
**（NEW）高貴血脈：**開場獲得一個帶有亡靈和貴族羈絆的假人。
**飛昇：**備戰區最右格若有單位，第3輪結束後該單位變為3星。
鑽石
**（NEW）觀戰訓練：**備戰區部隊下一輪+100%傷害、+50%生命值。
**（NEW）能量飲料：**每輪戰鬥開始時：生命值最低部隊體型變大並+200%生命值、+100%傷害。
11月新隨機事件！
**迅捷地塊：**場上出現一個特殊地塊，使站在上面的部隊+100%攻擊速度。
**一拳定音：**所有部隊每輪首次攻擊+300%傷害。
**神祕商店：**商店最右側部隊售價為3聖水，但買到的是隨機部隊。
**終極銷毀：**備戰區最右格若有部隊，會以兩倍聖水的價格被自動出售並從對戰中移除（每場一次）。
優化與調整
觀戰時，敵方部隊會始終處在螢幕上側，就像你即將與他們對戰一樣，這樣你可以查看敵方部隊的真實位置，而非鏡像反轉的位置。
商店中的部隊現在會以隨機順序顯示，不再按聖水花費高低排列。
對戰開始時，如果你場上的部隊數量小於最大規模，不會再自動部署備戰區上的部隊。
現在，你可以看到對手備戰區上有多少部隊。如果備戰區是空的，那就是真的沒有備戰部隊！不過，你依然無法查看對手具體有哪些部隊在備戰區上，以保持懸念！
進入對戰階段的流程細節優化。例如，現在部署階段的最後5秒會有明顯的倒數計時提示，進入狂暴時間也會有提示。
介面和特效最佳化，包括對戰介面上方的玩家面板、部隊出售、聖水提示和對戰結果等方面。
現在可以開啟或關閉對戰結束介面，多項圖示可以點擊查看更多細節資訊。
部分介面新增統帥動畫。
隨機事件提供的聖水收集器，現在可透過其詳情頁的「出售」按鈕來出售了。
追蹤我們的社群帳號，了解更多遊戲未來動態和精彩內容！我們很樂意傾聽你的回饋，如果你對新改動、新內容有什麼看法，或是希望對未來更新提出建議，歡迎與我們分享！
我們競技場上見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊