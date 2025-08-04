狂暴法術的持續時間過長，在面對狂暴法術強化的大規模推進時，對手往往難以抵擋。我們縮短了它的持續時間，同時提升其傷害，在保持狂暴法術實用性的同時，也讓它沒那麼難對付。由於狂暴伐木工目前的平衡性表現較好，他自己的狂暴法術持續時間將保持5.5秒不變。