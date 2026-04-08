2026年4月平衡性調整
4月6日平衡性調整
削弱⬇️
勇者哥布林
召喚位置後退1格
戰旗小隊出現在你的皇家塔附近時，召喚出的哥布林實在離塔太近了。我們將召喚位置調整得離塔更遠一些，讓你有更多時間應對。
勇者戈侖冰人
移除擊退效果
勇者戈侖冰人的暴風雪技能本來就具備減速和冰凍效果，因此我們移除了它的擊退能力。
勇者騎士
嘲諷判定時間：0.7秒 → 0.1秒
勇者騎士使用技能後，新登場的單位仍然會被他嘲諷，導致防守方經常面臨難以預料的局面，影響對戰體驗。本次調整後，只有在技能觸發當下已經在場的單位才會被嘲諷。
勇者神箭射手
技能花費：1聖水 → 2聖水
勇者神箭射手的技能風險太低，回報卻過高。提高聖水消耗後，玩家若想使用技能將他撤回到安全位置，應該會更謹慎。
勇者重甲亡靈
登場後技能延遲：0秒 → 1.5秒
勇者重甲亡靈在登場瞬間就會鎖定目標，防守方根本來不及反應。我們加入了短暫的鎖定延遲，讓你可以在它鎖定目標前及時做出應對。
進化皇家幽靈
幽靈士兵登場傷害：204 → 81（-60%）
幽靈士兵傷害：102 → 81（-20%）
進化皇家幽靈從「另一個世界」獲得的支援有點太多了，他的幽靈士兵太過萬用，讓這張進化卡牌幾乎適用於任何牌組。我們適度降低了他們的傷害，讓他們能繼續在競技場上遊蕩，但不會強勢過頭。
進化骷髏氣球
死亡附加傷害：220 → 192（-13%）
在缺乏有效反制手段的情況下，遇到進化骷髏氣球簡直就像一場噩夢，因此我們降低了兩個飛桶的死亡附加傷害。
進化攻城炸彈人
對軍隊的範圍傷害：258 → 192（-26%）
只需2聖水的攻城炸彈人本來就具備很強的功能性，進化攻城炸彈人更是把這項優勢放大，甚至有能力瓦解任何攻勢。降低對軍隊的範圍傷害後，他們在防守端的解場效率也會隨之下降。
加農炮
傷害：212 → 202（-5%）
加農炮的功能非常全面，既能牽制核心卡牌，也能高效率地消滅這些卡牌。但作為一張僅需3費的卡牌，它有點太萬能了，因此我們調低了它的傷害。
漁大師
移除減速持續時間
漁大師的存在，讓皇家巨人多年來始終是一張強勢的核心卡牌。我們移除它的減速效果，簡化這張卡牌的能力。
哥布林小屋
出兵速度：2.1秒 → 2.2秒（+5%）
哥布林小屋在控場方面的表現過於出色。我們降低小屋的出兵速度，應該能減輕防守方的聖水壓力——他們不用再為了突破哥布林的圍攻，而被迫投入過多聖水。
可疑草叢
草叢射程：近程 → 遠程
可疑草叢有時會被皇家塔擠開，導致草叢哥布林的生成延遲；或者防守單位常常能直接把草叢哥布林推到塔旁。這種不穩定的互動確實令人感到挫折，因此我們調整了草叢哥布林的生成機制，讓整體表現更容易預測。
加強⬆️
煙火射手
提升煙火飛行速度
煙火射手的表現有點不太穩定，因為她的煙火飛行速度過慢，無法及時命中目標。本次調整提升了煙火的飛行速度，讓她的命中率更穩定。
骷髏飛龍
濺射範圍：0.8格 → 1.5格（+88%）▲
攻擊速度：1.9秒 → 2秒（+5%）▼
骷髏飛龍的濺射範圍明顯小於其他範圍傷害卡牌。因此我們決定加強骷髏飛龍，讓牠們與其他範圍傷害單位保持一致。
問題修復🐛
符文巨人
額外傷害不再作用於勇者神箭射手的三重箭矢
勇者神箭射手的三重箭矢，將與其他部隊的多重附魔投射物機制保持一致。
注意！所有卡牌屬性皆以11級為基準調整，大部分情況下，基礎形態的屬性調整也會同步影響該卡牌的進化形態和勇者形態。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊