2026年1月平衡性調整
1月12日
削弱⬇️
勇者騎士
護盾值：從819降低至768（-6%）
為什麼？勇者騎士具有護盾，再搭配上他的「耀武揚威」技能，牽制能力過於強大了。我們對他的整體強度是滿意的，所以這次只是稍微削弱一下他的護盾。
勇者迷你皮卡
受傷治療百分比：從40%降低至30%（-25%）
迷你皮卡
生命值：從1433降低至1390（-3%）
為什麼？迷你皮卡在成為勇者前就是數一數二的坦克殺手，變成勇者後他更是有點「火力太猛」。我們將削弱他勇者形態的治療能力，並調降他普通形態的生命值，幫他降降溫。
勇者火槍手
炮台部署時間：從1秒延長至2秒（+100%）
為什麼？勇者火槍手的「可靠炮台」部署速度過快，火力也過猛。延長部署時間後，能讓玩家面對它時有更多反應、反制的機會。
刺客首領
傷害：從268降低至245（-9%）
突襲傷害：從537降低至491（-9%）
攻擊速度：從1.2秒調整為1.1秒（-8%）
為什麼？刺客首領的「逃生手榴彈」使用起來效益極高而風險過低。攻擊傷害和突襲傷害降低後，刺客首領需多攻擊一次才能消滅部分脆弱單位，所以在拉手榴彈引信前，要好好盤算一下了！
金甲騎士
技能冷卻：從8秒延長至12秒（+50%）
為什麼？我們對金甲騎士在目前版本中的定位感到滿意，但他單次登場期間可以使用多次「閃亮衝鋒」技能，這個頻率有點高了。
進化骷髏軍團
幽靈骷髏兵速度：從快速調整為中等
骷髏上將生成位置：上移1格
為什麼？上將蓋利在各個競技場都取得了驚人的成績，很多玩家利用他的軍隊壓制對手，效果非常好，但也令對手相當頭痛。為了平衡這種情況，我們將做出一點調整。
進化骷髏氣球
死亡附加傷害：從238降低至220（-8%）
為什麼？進化骷髏氣球在「自閉飛桶」牌組中表現過於強勢，對軍隊和皇家塔造成的傷害有點太高了。本次調整過後，它的死亡附加傷害將不再能直接消滅像亡靈這樣的軍隊。
吹箭哥布林
傷害：從156降低至151（-3%）
為什麼？最近幾個月，吹箭哥布林一直是許多「自閉飛桶」牌組中的常客。降低他的傷害後，即使對手反制手段有限，面對他也不會有那麼大的壓力。
加強⬆️
小王子
傷害：從99提升至104（+5%）
為什麼？小王子在其他英雄的光環下一直略顯遜色，因此我們將提升他的傷害，讓他在呼叫支援前能撐得久一些。
烈焰熔爐
攻擊速度：從1.8秒調整為1.7秒（-6%）
為什麼？烈焰熔爐一直不如那些更可靠的遠程卡牌受歡迎。攻擊速度提升後，烈焰熔爐的輸出會更穩定。
骷髏巨人
攻擊速度：從1.4秒調整為1.3秒（-7%）
為什麼？骷髏巨人是一張可靠的防禦型坦克卡牌，但作為進攻方時往往施加不了多少壓力，也容易被拉扯。提升攻擊速度能讓他更高效地解決人海單位。
蠻羊騎士
蠻羊攻擊速度：從1.8秒調整為1.7秒（-6%）
為什麼？上一次削弱後，蠻羊騎士和其他橋頭衝鋒流的核心卡牌相比已經落了下風。我們將提升其攻擊速度，讓她在鎖塔後更具威嚇力。
卡牌重製🔄
骷髏召喚
骷髏兵數量：從13增加至14（+8%）
出兵模式：從隨機調整為固定
為什麼？之前很難判斷骷髏召喚究竟是會摧毀皇家塔，還是會跑得到處都是。調整後，每次使用骷髏召喚，骷髏兵的出兵模式都會保持一致。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊