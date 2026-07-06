在大多數主流牌組中，蠻羊騎士已被其他衝鋒卡牌或騎士卡牌取代。現在，她將更容易靠近皇家塔。

請注意！所有卡牌屬性皆以11級為基準調整，大部分情況下，基礎形態的屬性調整也會同步影響該卡牌的進化形態和勇者形態。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊