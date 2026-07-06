2026年7月平衡性調整
7月6日平衡性調整
削弱⬇️
勇者氣球兵
飛天骷髏兵傷害：256→204（-20%）
飛天骷髏兵攻擊速度：0.9秒→1.1秒（-22%）
經過多年的軍事訓練，勇者氣球兵麾下的飛天骷髏兵表現突飛猛進。不過從現在起，他們深入敵陣後，殺傷力將不再像以前那麼強大。
勇者哥布林
部署時間：1秒→1.3秒（+30%）
勇者哥布林的表現一直比其他人海流卡牌強，也是一些版本強勢牌組中的關鍵卡牌。戰旗小隊現在將更容易應對。
勇者騎士
護盾生命值：768→512（-33%）
他那華麗的鬍子確實迷人，但那面閃亮的護盾將不再那麼堅固。
勇者神箭射手
假人生命值：627→271（-57%）
傳送範圍：5格→3.5格（-30%）
三重箭矢範圍：15.5格→13.5格（-13%）
勇者神箭射手總能從棘手的局面中全身而退。這次傳送距離縮短後，追上他應該會變得更簡單。
進化飛斧屠夫
近距離傷害：268→240（-10%）
近距離射程：3.5格→2.5格（-29%）
為了讓進化飛斧屠夫不再那麼萬用，我們將削弱他的近距離傷害和射程。調整後，他的射程範圍再也比不過那些飛龍單位！
掘地礦工
對皇家塔傷害：48→39（-16%）
在最近一次削弱法術對皇家塔的傷害後，掘地礦工又重新稱霸天梯。他與其他部隊之間的互動保持不變，但在消耗皇家塔血量的效率將會降低。
加強⬆️
勇者骷髏墓碑
技能消耗：6聖水→5聖水
連續召喚的骷髏兵數量：2→0
生命值：3379→4044（+20%）
由於6費的技能太貴，墓碑女皇始終沒能真正達到應有的表現。我們將稍微調整她的強度，進一步鞏固她作為核心卡牌的定位。
飛龍寶寶
傷害：161→168（+5%）
雖然進化飛龍寶寶在一些高費牌組中的表現不錯，但牠的基礎形態整體強度偏弱。這次加強後，我們也會持續追蹤進化飛龍寶寶的表現。
閃電巨人
生命值：3855→3952（+3%）
我們對閃電巨人近期的重製很滿意，但他的生命值仍然不足，還無法穩定成為具威脅性的進攻核心。
皮卡超人
傷害：816→842（+3%）
與其他坦克卡牌相比，皮卡超人顯得有點黯然失色。傷害提升後，她將能夠一刀解決部分中等生命值的部隊。
蠻羊騎士
生命值：1697→1766（+4%）
在大多數主流牌組中，蠻羊騎士已被其他衝鋒卡牌或騎士卡牌取代。現在，她將更容易靠近皇家塔。
請注意！所有卡牌屬性皆以11級為基準調整，大部分情況下，基礎形態的屬性調整也會同步影響該卡牌的進化形態和勇者形態。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊