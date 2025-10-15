合成奇兵：10月平衡性調整
維護時間：10月15日
削弱⬇️
刺客
4/4 暴擊機率：從50%降低至45%（-10%）
4/4 暴擊傷害：從50%降低至45%（-10%）
刺客的暴擊機制會使對手的後排面臨巨大壓力，強度有點高於預期。因此，我們回調一部分暴擊機率和暴擊傷害加成，讓整體環境更加公平、平衡。
觀戰訓練
生命值加成：從100%降低至50%（-50%）
傷害加成：從50%降低至30%（-40%）
獲得加成的備戰區部隊上場時往往能橫掃全場，導致玩家總是過於依賴這個效果。
堅守陣地
生命值加成：從100%降低至50%（-50%）
傷害加成：從50%降低至30%（-40%）
有些部隊在獲得加成後變得特別強勢，玩家遇到不得不移走或出售它們的情況時，會有較大的挫敗感。
能量飲料
生命值加成：從200%降低至100%（-50%）
傷害加成：從100%降低至50%（-50%）
獲得加成的高費部隊幾乎沒有對手。因此，我們調整了加成的數值以使其更平衡。
加強⬆️
閃電巨人
冷卻時間：從9/9/9/9調整為9/7/5/3（加快0/22/44/66%）
我們希望閃電巨人能在場上發揮出技能帶來的承受傷害能力，而非全靠生命值硬扛。因此，我們調整了他過長的冷卻時間。
骷髏飛龍
技能消耗生命值：從50%降低至30%（-40%）
分裂機制本應為骷髏飛龍帶來優勢，但變少的生命值讓它們在場上會越來越脆弱。
皇家幽靈
攻擊速度：從0.9秒調整為0.83秒（加快10%）
上個賽季面對「陰魂不散」的皇家幽靈，對手總是煩不勝煩。因此，我們為他的隱身效果新增了冷卻時間，以取得更好平衡。但是調整後，他造成的輸出傷害相較於其聖水花費而言有點不足，因此這次我們加強了他的攻擊速度！
電系
2/2 傷害：從15%提升至20%（+33%）
電系羈絆的暈眩加成很難觸發，我們提升了它的效果，使達成羈絆的回報更高。
遊俠
最大疊加層數：從15提升至25（+67%）
遊俠疊層數的準備時間比較久，而且即使全力輸出，遇到本賽季的強悍坦克也顯得有些乏力。在保留前期優勢的同時，我們提升了他們在對戰後期的強度。
王牌
2/4 造成傷害恢復的生命值：從0%提升至40%
4/4 隊長的增傷效果：從60%提升至70%（+13%）
4/4 造成傷害恢復的生命值：從50%提升至70%（+40%）
要湊齊王牌羈絆需要不小的付出，而且這個羈絆非常依賴隊長單位。因此，我們為王牌單位加強了一些生存能力，使其發揮更可靠。
貴族
2/6 加成百分比：從20%提升至25%（+20%）
4/6 加成百分比：從30%提升至40%（+33%）
6/6 加成百分比：從45%提升至60%（+33%）
由於貴族羈絆不再為整個隊伍提供加成，目前的效果會顯得有些弱勢。因此，我們給這些單位一些關愛，讓他們能與部落和哥布林等羈絆競爭。
哥布林
2/4：從獲得一個2費哥布林調整為獲得一個2費或3費哥布林
4/4 獲得一個3費或4費哥布林：機率從60%調整至100%（+67%）
哥布林女皇的隨機性已經讓競技場上充滿各種意外因素，而哥布林羈絆的效果讓對戰更加靠運氣——尤其是「以為能獲得4費哥布林，結果拿到了2費的」這種情況。
維護時間：10月2日
削弱⬇️
飛龍寶寶
攻擊 範圍：從4調整為3（-25%）
生命值：從690調整為650（-5.8%）
飛龍寶寶能夠造成巨大範圍傷害，並且焰族羈絆還能額外提高傷害。我們削弱了飛龍寶寶的攻擊範圍和生命值，讓牠沒那麼難對付的同時，也保留牠的輸出能力。
焰族
2/2 額外傷害：從40%調整為30%（-25%）
焰族單位擁有強大範圍傷害，往往能獲得高額傷害，強度顯得有些太高了。只要一個敵人被擊倒，焰族將會變得無法阻擋。
法師
2/2 兔子持續時間：從7秒縮短至6秒（-14%）
小白兔大家都喜歡，但兔兔那麼可愛，不能一直欺負牠！由於這個羈絆只需要2個部隊就能生效，因此我們決定：為了兔子身心健康，縮短這個效果的持續時間。
火力手
4/4 每格額外傷害：從20%調整為15%（-25%）
火力手的表現十分出色——攻擊範圍遠，還有範圍傷害，就連近戰部隊都難以與之匹敵。我們需要對此進行適當削弱。
坦克
護盾持續時間：從12秒縮短至11秒（-8.3%）
4/4 護盾：從60%最大生命值調整為50%最大生命值（-17%）
坦克羈絆的功能性出眾，只要放到關鍵地塊，就能極大地增強其承受傷害的能力，讓鬥士等前排部隊沒有後顧之憂。因此我們削弱了坦克的數據，讓其他玩法也能有登場機會。
加強⬆️
哥布林投矛手
攻擊傷害：從130提升至150（+15%）
由於火力手羈絆被削弱，我們決定回調一部分哥布林投矛手的傷害。
女巫
召喚的骷髏兵：從1/2/3/4個調整為1/2/4/8個（0/0/33%/100%）
女巫召喚骷髏兵需要的時間太長，強度與投入的聖水不成正比。因此，我們決定提升她召喚的骷髏兵數量。
復仇者
2/2 額外傷害：從20%提升至30%（+50%）
4/4 額外傷害：從40%提升至60%（+50%）
之前調整羈絆時，對復仇者的削弱有些過頭。現在，復仇者們又可應付各種強悍對手了！
部落
2/2 治療量和額外攻擊速度：從30%提升至35%（+17%）
4/4 治療量和額外攻擊速度：從60%提升至70%（+17%）
有人說部落成員間的紐帶甚至比血脈還要牢固，但最近部落羈絆作為取勝核心的價值越來越小。我們決定加強這個羈絆，讓他們能再次閃耀。
維護時間：9月19日
加強⬆️
皇室國王
生命值：從10提升至12（+20%）
作為首發統帥，皇室國王簡單易上手，但隨著玩家逐漸掌握合成奇兵的遊戲技巧，他相對於精靈女王的競爭力明顯不足。因此，我們給他增加了2點生命值。國王理應傲視群雄！
吹箭哥布林
攻擊範圍：從4提升至5（+25%）
可用的遠程部隊越來越多，吹箭哥布林現在有點缺乏存在感。我們希望透過提升他的射程來增加區分度，讓他具有更高的戰術價值。
骷髏巨人
炸彈傷害從200/400/800/1600提升至300/600/1200/2400（+50%）
在新的賽季中，羈絆讓近戰坦克的坦度大幅提升，導致炸彈的傷害不夠。我們決定提升它的傷害，讓骷髏巨人可以信心十足地留下炸彈。
調整🔄
王子
傷害：從100提升至136（+36%）
攻擊速度：從1.25調整為1.42(-12.5%)
完成開場衝鋒後，王子對戰局的影響就微乎其微了，但我們希望他能為爭取勝利做出更大的貢獻。調整後，大家要盡量保護王子留在場上，才能發揮出他的傷害——這就要看大家技巧如何囉。
