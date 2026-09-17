2026年9月平衡性調整
9月16日平衡性調整
削弱⬇️
勇者寒冰法師
冰凍效果持續時間：7秒 → 5秒（-29%）
科學怪哥布林
技能持續時間：4秒 → 3.5秒（-13%）
亡靈巨人
傷害：189 → 168（-11%）
加強⬆️
烈焰精靈
傷害：207 → 215（+4%）
平衡性調整 - 9月8日
削弱⬇️
勇者氣球兵
飛行骷髏兵落地傷害：263 → 230（-13%）
棺中奇才落地時把競技場裡弄得一團亂。這些新晉的空中王牌們現在學會了如何安全降落！
進化野蠻人攻城槌
擊退距離：2.5格 → 2格（-20%）
之前對攻城槌野蠻人的調整是有必要的，但從進化野蠻人攻城槌這個整體來看，它獲得的加強有點太多了。為了平衡這點，我們決定降低它的擊退距離。
進化精銳野蠻人
長矛射程：3.5–5格 → 3–4.5格（-10%）
狂暴持續時間：2.5秒 → 2秒（-20%）
進化精銳野蠻人以維京蠻力橫掃目前版本。這次調整削弱長矛射程和狂暴持續時間，讓他們的對手有機會在被送往英靈神殿之前做出抵抗。
冰凍法術
持續時間：4秒 → 3.5秒（-13%）
冰凍法術上一次提升傷害後的靈活性有所提升。我們對此很滿意，但它能帶來的壓制力有點過強，目前使用率有些太高了。
火球
對皇家塔傷害：172 → 159（-8%）
火球具有高傷害、高飛行速度以及直接造成傷害的能力，在作為速轉法術時有點太過強大了。因此，我們決定削弱它對皇家塔的傷害能力。
戈侖冰人
生命值：1315 → 1228（-7%）
減速持續時間：2秒 → 2.5秒（+25%）
經過去年的生命值加強後，戈侖冰人作為2費卡牌的坦克有點太強。調整後，他應該不會冷得讓對手難以接受了。
電擊車小隊
攻擊速度：2.2秒 → 2.3秒（+5%）
電擊車小隊是目前meta中部份強勢牌組中的常客，我們決定削弱它們的攻擊速度，藉此調整這些牌組的強度。
加強⬆️
浪人
攻擊速度：1.4秒 → 1.3秒（-7%）
經過之前的問題修復，浪人的屬性有所降低，此後他的表現就一直不是很理想。現在，他對抗拉扯型卡牌的能力應該會有所提升。前路無阻，方能心無雜念！
精靈女王（地面和空中形態）
傷害：309 → 320（+4%）
作為一個6費單體攻擊部隊，精靈女王的傷害輸出有些太低了。現在她的攻擊會變得更有力！
哥布林牢籠
硬漢哥布林生命值：1080 → 1121（+4%）
自從這張卡牌的進化形態削弱，硬漢哥布林就一直在坐冷板凳。現在，他準備好以更硬漢的姿態重返戰鬥了！
卡牌重製🔄
勇者重甲亡靈
現在會傳送回原來的位置
傳送傷害：399 → 422（+6%）
對皇家塔的減傷效果：75% → 0%
勇者重甲亡靈的玩法太過注重對皇家塔造成傷害了。重製後，他的首要任務是突襲敵方軍隊，並在解決目標或3.5秒後返回原本的位置。
勇者法師
技能持續時間：5秒 → 3.5秒（-30%）
進化法師
護盾生命值：192 → 176（-8%）
法師
傷害：281 → 304（+8%）
首次攻擊出手速度：0.4秒 → 0.5秒（+25%）
法師的強度過於依賴其勇者和進化形態，自己反而沒什麼存在感。現在，他只需要一發火球就能解決掉煙火射手和弓箭手，而勇者形態只能召喚兩次火焰龍捲風，進化形態的護盾也不足以扛下巨型雪球的傷害。
進化炸彈兵
炸彈的彈跳範圍：2.5格 → 3格（+20%）
炸彈兵
傷害：225 → 212（-6%）
骷髏貝利需要把他的炸彈變得更有彈性，才配得上他佔據的進化欄位。
野蠻人攻城槌
視野範圍：5.5格 → 6.5格（+18%）
戈侖石人
視野範圍：7格 → 7.5格（+7%）
在一般位置部署建築時，這兩張卡牌有時會無視建築。因此，我們提升他們的視野範圍，使其機制與其他核心卡牌更加統一。
請注意！所有卡牌屬性皆以11級為基準調整，大部分情況下，基礎形態的屬性調整也會同步影響該卡牌的進化形態和勇者形態。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊