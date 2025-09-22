Kami percaya Hay Day harus menyenangkan dan mudah diakses oleh pemain di mana pun. Oleh karena itu, kami menghadirkan harga global di wilayah tertentu, guna menyelaraskan harga dalam game dengan biaya barang dan jasa setempat.

Peluncuran awal mendapat respons sangat positif dan kini kami memperluas harga global ke lebih dari 100 negara di Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Dengan kata lain, kini harga pembelian dalam aplikasi dan Supercell Store untuk Hay Day akan lebih selaras dengan kondisi pasar lokal.

Supaya tetap adil, pemberian Tiket Pertanian lewat Supercell Store tidak akan tersedia dari wilayah dengan harga lebih rendah ke wilayah dengan harga lebih tinggi. Dengan begitu, kami dapat menjaga keseimbangan sekaligus mempertahankan fitur pemberian hadiah yang disukai pemain.

Kami akan terus memantau harga dari waktu ke waktu untuk memastikan harga tetap adil bagi tiap wilayah.

Harga global diterapkan agar lebih banyak pemain bisa menikmati Hay Day baik saat ini maupun di masa yang akan datang.