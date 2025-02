We zijn grote fans van de gratis opensourcesoftware die ons heeft geholpen bij het ontwikkelen van onze spellen. Jullie inventiviteit en creativiteit bij het maken van deze software heeft geholpen om onze spelers een leukere en meer interactieve spelervaring te geven. Bedankt!

Via de link hieronder vind je de lijst van alle licenties en credits die we vrij moeten geven als deel van de licentievoorwaarden van de software die in onze spellen gebruikt worden:

Lijst van licenties van derden