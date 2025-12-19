قائمة التحقق من السلامة عبر الإنترنت
تقدم ألعاب Supercell تجربة لعب اجتماعية مرحة. طبّق هذه الخطوات البسيطة للمساعدة في ضمان تجربة أكثر أمانًا لطفلك.
التحدث والاستكشاف معًا
اسأل طفلك عن الألعاب التي يلعبها ومن يلعب معه. شجعه على إخبارك بشأن أي شيء أوشخص يزعجه.
العبوا معًا أو شاهدوا بعض الجولات سويًا لاكتشاف أسلوب اللعب. أسهل طريقة لمعرفة ما يحدث هو التواصل الدائم.
تعرف على كيفية استخدام أدوات مثل ميزات الإبلاغ.
الإعداد بأمان
اسم المستخدم: ساعد طفلك على اختيار اسم مستخدم لا يكشف عن اسمه الحقيقي أو هويته. ستساعدك عوامل التصفية الخاصة بنا في ذلك أيضًا.
العمر: تأكد من أن طفلك يُدخل عمره الصحيح في أثناء إعداد الحساب حتى يتم تطبيق الميزات المناسبة لعمره تلقائيًا.
عمليات الشراء داخل التطبيق: راجع إعدادات الشراء داخل التطبيق على جهاز طفلك أو قم بتعطيلها لتجنب المفاجآت. تعرف على كيفية إدارة عمليات الشراء داخل التطبيق أو تعطيلها على جهاز طفلك.
ابقَ متنبهًا
ذكّر طفلك بعدم مشاركة المعلومات الشخصية مثل الأسماء الحقيقية أو معرّفات وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع.
شجعه على مغادرة الدردشة أو الفريق إذا شعر بالانزعاج — والإبلاغ عن ذلك باستخدام الأدوات داخل اللعبة.
تفضل بزيارة Internet Matters للحصول على مزيد من الإرشادات بشأن دعم سلامة طفلك على الإنترنت.