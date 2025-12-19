تقدم ألعاب Supercell تجربة لعب اجتماعية مرحة. طبّق هذه الخطوات البسيطة للمساعدة في ضمان تجربة أكثر أمانًا لطفلك.

العبوا معًا أو شاهدوا بعض الجولات سويًا لاكتشاف أسلوب اللعب. أسهل طريقة لمعرفة ما يحدث هو التواصل الدائم.

اسأل طفلك عن الألعاب التي يلعبها ومن يلعب معه. شجعه على إخبارك بشأن أي شيء أوشخص يزعجه.

اسم المستخدم: ساعد طفلك على اختيار اسم مستخدم لا يكشف عن اسمه الحقيقي أو هويته. ستساعدك عوامل التصفية الخاصة بنا في ذلك أيضًا.

العمر: تأكد من أن طفلك يُدخل عمره الصحيح في أثناء إعداد الحساب حتى يتم تطبيق الميزات المناسبة لعمره تلقائيًا.