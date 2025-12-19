Checkliste für Online-Sicherheit
Supercell-Spiele bieten spaßiges und soziales Spielen. Mit den folgenden einfachen Schritten können Sie dabei helfen, Ihrem Kind ein sichereres Spielerlebnis zu garantieren.
MITEINANDER REDEN UND SPIELE GEMEINSAM ERKUNDEN
Befragen Sie Ihr Kind über die Spiele, die es spielt, und mit wem es diese spielt. Ermutigen Sie Ihr Kind, Ihnen mitzuteilen, falls etwas oder jemand ihm Ärger bereitet.
Spielen Sie gemeinsam oder sehen Sie bei ein paar Runden zu, um die Funktionsweise der Spiele zu verstehen. So können Sie diese am besten kennenlernen und ebenfalls einen Bezug dazu aufbauen.
Machen Sie sich mit der Verwendung von Funktionen vertraut, die beispielsweise das Melden von Spielern ermöglichen.
KONTEN SICHER EINRICHTEN
Nutzername: Helfen Sie Ihrem Kind bei der Wahl eines Namens, der nicht seinen echten Namen oder seine Identität verrät. Unsere Filter helfen auch dabei.
Alter: Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind bei der Einrichtung seines Kontos sein richtiges Alter eingibt, damit automatisch nur Zugang zu altersgemäßen Features gewährt wird.
In-App-Käufe: Überprüfen oder deaktivieren Sie Einstellungen für Käufe auf dem Gerät Ihres Kindes, um Überraschungen zu vermeiden. Bringen Sie in Erfahrung, wie Sie In-App-Käufe auf dem Gerät Ihres Kindes verwalten oder deaktivieren können.
WACHSAM BLEIBEN
Erinnern Sie Ihr Kind daran, keine personenbezogenen Informationen wie echte Namen, Social-Media-Aliasse oder Aufenthaltsorte zu teilen.
Ermutigen Sie es, einen Chat oder ein Team zu verlassen, falls es damit unangenehme Erfahrungen machen sollte, und melden Sie die Gruppe über die Funktion im Spiel.
Besuchen Sie Internet Matters für weitere Orientierungshilfen bei der Unterstützung des Wohlergehens Ihres Kindes in der Online-Welt.