Supercell-Spiele bieten spaßiges und soziales Spielen. Mit den folgenden einfachen Schritten können Sie dabei helfen, Ihrem Kind ein sichereres Spielerlebnis zu garantieren.

Befragen Sie Ihr Kind über die Spiele, die es spielt, und mit wem es diese spielt. Ermutigen Sie Ihr Kind, Ihnen mitzuteilen, falls etwas oder jemand ihm Ärger bereitet.

Spielen Sie gemeinsam oder sehen Sie bei ein paar Runden zu, um die Funktionsweise der Spiele zu verstehen. So können Sie diese am besten kennenlernen und ebenfalls einen Bezug dazu aufbauen.