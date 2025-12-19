Skip to content
Supercell logo

Lista de comprobación de seguridad

Lista de comprobación de seguridad

Descargar


Los juegos de Supercell ofrecen un estilo de juego divertido y social. Siga estos sencillos pasos para garantizar que su hijo tenga una experiencia más segura.

HABLEN Y EXPLOREN JUNTOS

  • Formule preguntas a su hijo sobre los juegos a los que juega y con quién lo hace. Anímelo a contarle todo lo que pueda incomodarle.

  • Jueguen juntos o vea unas cuantas partidas para descubrir cómo funciona el juego; esta es la manera más simple de aprender y de mantener una vínculo.

  • Familiarícese con las herramientas, como la de denuncia.

CREAR UNA CUENTA DE MANERA SEGURA

  • Nombre de usuario: ayude a su hijo a elegir un nombre que no revele el suyo real ni su identidad (nuestros filtros también le ayudarán en este sentido).

  • Edad: asegúrese de que su hijo introduzca la edad que tiene durante la creación de la cuenta para que las funciones adaptadas a su edad se activen de manera automática.

  • Compras integradas: compruebe o desactive los ajustes para las compras integradas en el dispositivo de su hijo para evitar sorpresas. Aprenda a gestionar y a desactivar las compras integradas en el dispositivo de su hijo.

ESTÉ SIEMPRE ALERTA

  • Recuerde a su hijo que no comparta con nadie información personal, como nombres reales, perfiles de redes sociales o ubicaciones.

  • Anímelo a abandonar un chat o una alianza si en algún momento empieza a sentir incomodidad y a denunciar usando las herramientas del juego.

  • Visite Internet Matters para ver más información sobre cómo garantizar el bienestar en línea de los menores.