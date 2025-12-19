Los juegos de Supercell ofrecen un estilo de juego divertido y social. Siga estos sencillos pasos para garantizar que su hijo tenga una experiencia más segura.

Jueguen juntos o vea unas cuantas partidas para descubrir cómo funciona el juego; esta es la manera más simple de aprender y de mantener una vínculo.

Formule preguntas a su hijo sobre los juegos a los que juega y con quién lo hace. Anímelo a contarle todo lo que pueda incomodarle.

Nombre de usuario: ayude a su hijo a elegir un nombre que no revele el suyo real ni su identidad (nuestros filtros también le ayudarán en este sentido).

Edad: asegúrese de que su hijo introduzca la edad que tiene durante la creación de la cuenta para que las funciones adaptadas a su edad se activen de manera automática.