Lista de comprobación de seguridad
Los juegos de Supercell ofrecen un estilo de juego divertido y social. Siga estos sencillos pasos para garantizar que su hijo tenga una experiencia más segura.
HABLEN Y EXPLOREN JUNTOS
Formule preguntas a su hijo sobre los juegos a los que juega y con quién lo hace. Anímelo a contarle todo lo que pueda incomodarle.
Jueguen juntos o vea unas cuantas partidas para descubrir cómo funciona el juego; esta es la manera más simple de aprender y de mantener una vínculo.
Familiarícese con las herramientas, como la de denuncia.
CREAR UNA CUENTA DE MANERA SEGURA
Nombre de usuario: ayude a su hijo a elegir un nombre que no revele el suyo real ni su identidad (nuestros filtros también le ayudarán en este sentido).
Edad: asegúrese de que su hijo introduzca la edad que tiene durante la creación de la cuenta para que las funciones adaptadas a su edad se activen de manera automática.
Compras integradas: compruebe o desactive los ajustes para las compras integradas en el dispositivo de su hijo para evitar sorpresas. Aprenda a gestionar y a desactivar las compras integradas en el dispositivo de su hijo.
ESTÉ SIEMPRE ALERTA
Recuerde a su hijo que no comparta con nadie información personal, como nombres reales, perfiles de redes sociales o ubicaciones.
Anímelo a abandonar un chat o una alianza si en algún momento empieza a sentir incomodidad y a denunciar usando las herramientas del juego.
Visite Internet Matters para ver más información sobre cómo garantizar el bienestar en línea de los menores.