به کودکتان یادآوری کنید که اطلاعات شخصی مانند نام واقعی، شناسه‌های رسانه‌های اجتماعی یا موقعیت مکانی‌اش را به اشتراک نگذارد.

او را تشویق کنید که اگر هر زمان احساس ناراحتی کرد، از چت یا تیم خارج شود و با استفاده از ابزارهای داخل بازی، موضوع را گزارش کند.