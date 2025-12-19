Skip to content
چک‌لیست ایمنی آنلاین

بازی‌های Supercell تجربه اجتماعی سرگرم‌کننده‌ای هستند. از این مراحل ساده استفاده کنید تا تجربه امن‌تری برای کودکتان فراهم کنید.

صحبت کردن و کاوش در کنار هم

  • از کودکتان بپرسید چه بازی‌هایی با چه کسانی انجام می‌دهد. او را تشویق کنید که اگر موضوعی یا شخصی موجب ناراحتی‌اش شد، به شما بگوید.

  • همراه او بازی کنید یا چند دور بازی کردنش را تماشا کنید تا ببینید روال بازی‌ها چگونه است. این آسان‌ترین راه برای یادگیری و حفظ ارتباط است.

  • با ابزارهایی مانند ویژگی‌های گزارش‌دهی آشنا شوید.

تنظیم و راه‌اندازی ایمن

  • نام کاربری: به فرزندتان کمک کنید تا نام کاربری‌ای انتخاب کند که نام واقعی یا هویت او را فاش نکند. فیلترهای ما نیز در این زمینه مفید هستند.

  • سن: مطمئن شوید که فرزندتان هنگام تنظیم و راه‌اندازی حساب، سن واقعی‌اش را وارد می‌کند تا ویژگی‌های مناسب سن به‌طور خودکار اعمال شوند.

  • خریدهای درون‌برنامه‌ای: تنظیمات خرید درون‌برنامه‌ای را در دستگاه فرزندتان بررسی یا غیرفعال کنید تا از بروز اتفاقات غیرمنتظره جلوگیری شود. با نحوه مدیریت یا غیرفعال کردن خریدهای درون‌برنامه‌ای در دستگاه فرزندتان آشنا شوید.

حفظ آگاهی

  • به کودکتان یادآوری کنید که اطلاعات شخصی مانند نام واقعی، شناسه‌های رسانه‌های اجتماعی یا موقعیت مکانی‌اش را به اشتراک نگذارد.

  • او را تشویق کنید که اگر هر زمان احساس ناراحتی کرد، از چت یا تیم خارج شود و با استفاده از ابزارهای داخل بازی، موضوع را گزارش کند.

  • برای راهنمایی بیشتر درباره حمایت از سلامت دیجیتال کودکتان، به Internet Matters مراجعه کنید.