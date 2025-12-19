Turvallisen pelaamisen muistilista
Turvallisen pelaamisen muistilista
Supercellin pelit tarjoavat hauskan, sosiaalisen pelikokemuksen. Noudata näitä ohjeita, jotta lapsesi pelikokemus pysyisi mahdollisimman turvallisena.
KESKUSTELKAA JA TUTKIKAA PELIÄ YHDESSÄ
Kysy lapseltasi hänen pelaamistaan peleistä ja siitä, kenen kanssa hän pelaa. Rohkaise häntä kertomaan sinulle, jos joku tai jokin aiheuttaa pahaa mieltä.
Pelatkaa yhdessä tai katso peliä muutaman kierroksen verran, niin näet, miten se toimii. Se on helpoin tapa tutustua peleihin ja pitää keskusteluyhteys auki.
Tutustu pelien ilmiantotyökaluihin ja muihin hyödyllisiin ominaisuuksiin.
TURVALLINEN ALKU
Käyttäjänimi: Auta lastasi valitsemaan käyttäjänimi, joka ei paljasta hänen oikeaa nimeään tai muita tietoja hänen todellisesta henkilöllisyydestään. Myös suodattimistamme on tässä apua.
Ikä: Varmista, että lapsesi syöttää oikean ikänsä tiliä luodessaan. Silloin hän saa automaattisesti käyttöönsä hänen ikäisilleen sopivat ominaisuudet.
Sovelluksensisäiset ostot: Muokkaa sovelluksensisäisten ostojen asetuksia tai ota ne kokonaan pois käytöstä lapsesi laitteella. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä. Lue lisää sovelluksensisäisten ostojen hallinnoinnista tai poistamisesta käytöstä lapsesi laitteella.
PYSY VALPPAANA
Muistuta lastasi siitä, ettei ole turvallista jakaa henkilötietojaan, kuten oikeaa nimeä, sosiaalisen median tunnuksia tai sijaintia.
Rohkaise häntä poistumaan chatista tai joukkueesta, jos hän tuntee olonsa epämukavaksi – ja ilmiantamaan epämiellyttävät tilanteet pelisisäisten työkalujen avulla.
Vieraile Internet Matters -sivustolla, josta löydät lisää ohjeita lapsesi terveen netinkäytön tukemiseen.