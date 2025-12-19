Les jeux Supercell proposent des parties amusantes et en ligne. Suivez ces étapes simples pour assurer à votre enfant une expérience de jeu plus sûre.

Familiarisez-vous avec certains outils tels que la fonctionnalité de signalement.

Jouez ensemble ou regardez quelques parties pour voir comment le jeu fonctionne. C'est la meilleure façon d'apprendre et de garder le contact.

Posez des questions à votre enfant sur les jeux auxquels il ou elle joue, et avec qui. Encouragez votre enfant à vous dire si quelque chose ou quelqu'un les contrarie.

Nom d'utilisateur : aidez votre enfant à choisir un nom d'utilisateur qui ne révèle pas son vrai nom ou sa vraie identité. Nos filtres peuvent également vous aider avec ceci.

Âge : assurez-vous que votre enfant indique son âge réel pendant la configuration du compte. Ainsi, les fonctionnalités adaptées à son âge seront automatiquement appliquées.