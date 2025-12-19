Checklist de sécurité en ligne
Checklist de sécurité en ligne
Les jeux Supercell proposent des parties amusantes et en ligne. Suivez ces étapes simples pour assurer à votre enfant une expérience de jeu plus sûre.
DISCUTEZ ET EXPLOREZ ENSEMBLE
Posez des questions à votre enfant sur les jeux auxquels il ou elle joue, et avec qui. Encouragez votre enfant à vous dire si quelque chose ou quelqu'un les contrarie.
Jouez ensemble ou regardez quelques parties pour voir comment le jeu fonctionne. C'est la meilleure façon d'apprendre et de garder le contact.
Familiarisez-vous avec certains outils tels que la fonctionnalité de signalement.
CONFIGUREZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Nom d'utilisateur : aidez votre enfant à choisir un nom d'utilisateur qui ne révèle pas son vrai nom ou sa vraie identité. Nos filtres peuvent également vous aider avec ceci.
Âge : assurez-vous que votre enfant indique son âge réel pendant la configuration du compte. Ainsi, les fonctionnalités adaptées à son âge seront automatiquement appliquées.
Achats intégrés : vérifiez ou désactivez les paramètres d'achats intégrés sur l'appareil de votre enfant pour éviter toute surprise. Apprenez comment gérer ou désactiver les achats intégrés sur l'appareil de votre enfant.
RESTEZ VIGILANT·E
Rappelez à votre enfant qu'il ne faut jamais partager d'informations personnelles comme son nom réel, son pseudo sur les réseaux sociaux ou le lieu où il/elle se trouve.
Encouragez votre enfant à quitter un chat ou une équipe s'il/elle ne s'y sent pas à l'aise, et à signaler le problème à l'aide des outils disponibles en jeu.
Consultez Internet Matters pour plus de conseils sur le bien-être de votre enfant en ligne.