Daftar periksa keamanan online

Game-game Supercell menawarkan permainan yang menyenangkan dan interaktif. Lakukan langkah-langkah sederhana ini untuk membantu memastikan pengalaman yang lebih aman bagi anak Anda.

AJAK ANAK MENGOBROL DAN BELAJAR BERSAMA

  • Bertanyalah kepada anak Anda tentang game yang dia mainkan dan teman bermainnya. Dorong anak untuk memberi tahu Anda jika ada sesuatu atau seseorang yang membuatnya tidak senang.

  • Bermainlah bersama atau tonton beberapa ronde untuk mengetahui mekanisme game. Ini cara termudah untuk belajar dan menjaga interaksi dengannya.

  • Belajarlah menggunakan berbagai alat yang ada, seperti fitur pelaporan.

SIAPKAN SEMUA DENGAN AMAN

  • Nama pengguna: Bantu anak Anda memilih nama pengguna yang tidak mengungkapkan nama atau identitas aslinya. Filter kami juga dapat memastikan hal ini.

  • Usia: Pastikan anak Anda memasukkan usia yang benar selama penyiapan akun agar fitur kesesuaian usia yang tepat otomatis diterapkan.

  • Pembelian dalam aplikasi: Tinjau atau nonaktifkan setelan pembelian dalam aplikasi di perangkat anak Anda agar tidak ada tagihan mengejutkan. Pelajari cara mengelola atau menonaktifkan pembelian dalam aplikasi di perangkat anak.

TERUS PANTAU

  • Ingatkan anak Anda untuk tidak membagikan informasi pribadi, seperti nama asli, nama pengguna di media sosial, atau lokasi.

  • Dorong anak untuk keluar dari obrolan atau tim yang membuatnya tidak nyaman, dan untuk melaporkannya menggunakan alat dalam game.

  • Kunjungi Internet Matters untuk petunjuk lebih lanjut terkait dukungan untuk kesejahteraan anak Anda secara online.