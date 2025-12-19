Daftar periksa keamanan online
Game-game Supercell menawarkan permainan yang menyenangkan dan interaktif. Lakukan langkah-langkah sederhana ini untuk membantu memastikan pengalaman yang lebih aman bagi anak Anda.
AJAK ANAK MENGOBROL DAN BELAJAR BERSAMA
Bertanyalah kepada anak Anda tentang game yang dia mainkan dan teman bermainnya. Dorong anak untuk memberi tahu Anda jika ada sesuatu atau seseorang yang membuatnya tidak senang.
Bermainlah bersama atau tonton beberapa ronde untuk mengetahui mekanisme game. Ini cara termudah untuk belajar dan menjaga interaksi dengannya.
Belajarlah menggunakan berbagai alat yang ada, seperti fitur pelaporan.
SIAPKAN SEMUA DENGAN AMAN
Nama pengguna: Bantu anak Anda memilih nama pengguna yang tidak mengungkapkan nama atau identitas aslinya. Filter kami juga dapat memastikan hal ini.
Usia: Pastikan anak Anda memasukkan usia yang benar selama penyiapan akun agar fitur kesesuaian usia yang tepat otomatis diterapkan.
Pembelian dalam aplikasi: Tinjau atau nonaktifkan setelan pembelian dalam aplikasi di perangkat anak Anda agar tidak ada tagihan mengejutkan. Pelajari cara mengelola atau menonaktifkan pembelian dalam aplikasi di perangkat anak.
TERUS PANTAU
Ingatkan anak Anda untuk tidak membagikan informasi pribadi, seperti nama asli, nama pengguna di media sosial, atau lokasi.
Dorong anak untuk keluar dari obrolan atau tim yang membuatnya tidak nyaman, dan untuk melaporkannya menggunakan alat dalam game.
Kunjungi Internet Matters untuk petunjuk lebih lanjut terkait dukungan untuk kesejahteraan anak Anda secara online.