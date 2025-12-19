I punti chiave per la sicurezza online
I giochi Supercell offrono uno stile di gioco divertente e un'esperienza social. Segua i passaggi riportati di seguito per fare in modo che suo/a figlio/a giochi in modo sicuro ai nostri titoli.
PARLARE ED ESPLORARE INSIEME
Chieda al minore di darle delle informazioni sui titoli a cui gioca e di spiegarle con chi lo fa, incoraggiandolo a farle presente se c'è qualcosa o qualcuno che lo disturba.
Giocate insieme o assista a qualche partita per vedere come funziona il gioco: questa è la maniera più semplice per imparare e mantenere un legame col minore.
Prenda dimestichezza con le funzionalità e gli strumenti del gioco, come quello per le segnalazioni.
CREARE UN ACCOUNT IN MANIERA SICURA
Nome utente: scelga assieme al minore un nome utente che non riveli quello vero o i dettagli sulla sua identità (i nostri filtri la aiuteranno in questo senso).
Età: si assicuri che il minore indichi l'età corretta al momento della creazione dell'account, così verranno attivate automaticamente le funzionalità adatte alla sua età.
Acquisti in-app: controlli sul dispositivo del minore le impostazioni relative agli acquisti in-app, eventualmente disattivandoli, per evitare sorprese. Le modalità di gestione e disattivazione degli acquisti in-app variano in base al dispositivo utilizzato.
RIMANGA IN ALLERTA
Ricordi al minore di non condividere informazioni personali, come nomi reali, profili social o dettagli riguardanti i luoghi che frequenta.
Inoltre, lo incoraggi ad abbandonare una chat o una squadra, qualora si dovesse sentire a disagio, e a segnalarla usando gli strumenti appositi.
Visiti Internet Matters per ulteriori suggerimenti sul benessere digitale dei minori.