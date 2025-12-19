Supercellのゲームはどれも、みんなで楽しく遊べる作品となっています。ここで紹介する簡単なステップで、お子さまの体験をより安全なものにしましょう。

遊んでいるゲームの内容や、誰と遊んでいるのかをお子さまに尋ねてみましょう。また、もし不快に思う人や出来事に遭遇したときは保護者に相談するようお子さまにお伝えください。

ゲームを一緒にプレイしたり、お子さまがプレイしている様子を見たりしてみましょう。お子さまとコミュニケーションを取りながら、ゲームの内容を把握することができます。