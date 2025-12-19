オンライン上の安全に関するチェックリスト
Supercellのゲームはどれも、みんなで楽しく遊べる作品となっています。ここで紹介する簡単なステップで、お子さまの体験をより安全なものにしましょう。
コミュニケーションを取り、共に理解する
遊んでいるゲームの内容や、誰と遊んでいるのかをお子さまに尋ねてみましょう。また、もし不快に思う人や出来事に遭遇したときは保護者に相談するようお子さまにお伝えください。
ゲームを一緒にプレイしたり、お子さまがプレイしている様子を見たりしてみましょう。お子さまとコミュニケーションを取りながら、ゲームの内容を把握することができます。
報告機能などの使い方を把握しておきましょう。
安全なゲーム設定
ユーザー名：お子さまの本名や個人を特定できる情報が含まれないよう、保護者が見守ってあげてください。また、ユーザー名設定には弊社ゲームのフィルター機能もお役立ていただけます。
年齢：お子さまの年齢に適した機能が適用されるよう、アカウント設定中にお子さまが正しい年齢を設定していることをご確認ください。
アプリ内課金：予期せぬ請求を防ぐため、お子さまのデバイスに設定されているアプリ内課金の設定を見直すか、必要に応じて無効化してください。お子さまのデバイスで、アプリ内課金の管理・無効化を行う方法をご確認ください。
常に気を配る
個人情報（本名、SNSのハンドルネーム、住所など）を共有しないようお子さまにお伝えください。
もし不快に思うような出来事に遭遇した場合は、チャットやチームから退出・脱退し、ゲーム内の報告機能を使うようお子さまにお伝えください。
お子さまのオンラインでの安全をサポートするための詳しいガイドは、Internet Mattersのページをご覧ください。