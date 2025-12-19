온라인 보안 체크리스트
슈퍼셀 게임은 즐겁고 사교적으로 플레이할 수 있습니다. 아래의 간단한 사항을 참고하시고, 자녀가 더욱 안전하게 게임을 즐길 수 있도록 도와주세요.
함께 이야기하고 알아보기
자녀가 하는 게임에 대해, 누구와 플레이하는지에 대해 물어봅니다. 누군가 또는 어떤 문제가 자녀를 언짢게 한다면 자세히 듣습니다.
같이 플레이하거나, 자녀의 플레이를 몇 라운드 지켜보며 게임 방식을 파악합니다. 자녀가 하는 게임을 이해하고 유대를 쌓는 가장 쉬운 방법입니다.
신고 등의 기능을 이용하는 방법도 알아보시기 바랍니다.
안전하게 설정하기
사용자 이름: 실제 이름이나 신원을 드러내지 않는 이름을 사용하도록 도와주시기 바랍니다. 당사의 필터도 이 부분을 돕고 있습니다.
나이: 나이에 적합한 기능이 자동으로 적용될 수 있도록 계정 설정 시 자녀가 정확한 나이를 입력하도록 도와주시기 바랍니다.
인앱 구매: 예기치 못한 상황이 발생하지 않도록 자녀의 기기에서 구매 설정을 확인하거나 비활성화할 수 있습니다. 자녀의 기기에서 인앱 구매를 관리하거나 비활성화하는 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.
주의하기
자녀가 실제 이름이나 소셜 미디어 ID, 위치 등의 개인 정보를 공유하지 않도록 주의를 주시기 바랍니다.
플레이를 하다 불편함을 느낄 경우 언제든 채팅이나 팀에서 나가도록 권하고, 게임 내 툴을 사용해 신고하도록 안내하시기 바랍니다.
자녀의 온라인 안전을 지원하기 위한 상세한 가이드는 Internet Matters를 방문해 주시기 바랍니다.