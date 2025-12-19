슈퍼셀 게임은 즐겁고 사교적으로 플레이할 수 있습니다. 아래의 간단한 사항을 참고하시고, 자녀가 더욱 안전하게 게임을 즐길 수 있도록 도와주세요.

자녀가 하는 게임에 대해, 누구와 플레이하는지에 대해 물어봅니다. 누군가 또는 어떤 문제가 자녀를 언짢게 한다면 자세히 듣습니다.

같이 플레이하거나, 자녀의 플레이를 몇 라운드 지켜보며 게임 방식을 파악합니다. 자녀가 하는 게임을 이해하고 유대를 쌓는 가장 쉬운 방법입니다.