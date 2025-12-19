Skip to content
온라인 보안 체크리스트

슈퍼셀 게임은 즐겁고 사교적으로 플레이할 수 있습니다. 아래의 간단한 사항을 참고하시고, 자녀가 더욱 안전하게 게임을 즐길 수 있도록 도와주세요.

함께 이야기하고 알아보기

  • 자녀가 하는 게임에 대해, 누구와 플레이하는지에 대해 물어봅니다. 누군가 또는 어떤 문제가 자녀를 언짢게 한다면 자세히 듣습니다.

  • 같이 플레이하거나, 자녀의 플레이를 몇 라운드 지켜보며 게임 방식을 파악합니다. 자녀가 하는 게임을 이해하고 유대를 쌓는 가장 쉬운 방법입니다.

  • 신고 등의 기능을 이용하는 방법도 알아보시기 바랍니다.

안전하게 설정하기

  • 사용자 이름: 실제 이름이나 신원을 드러내지 않는 이름을 사용하도록 도와주시기 바랍니다. 당사의 필터도 이 부분을 돕고 있습니다.

  • 나이: 나이에 적합한 기능이 자동으로 적용될 수 있도록 계정 설정 시 자녀가 정확한 나이를 입력하도록 도와주시기 바랍니다.

  • 인앱 구매: 예기치 못한 상황이 발생하지 않도록 자녀의 기기에서 구매 설정을 확인하거나 비활성화할 수 있습니다. 자녀의 기기에서 인앱 구매를 관리하거나 비활성화하는 방법을 숙지해 주시기 바랍니다.

주의하기

  • 자녀가 실제 이름이나 소셜 미디어 ID, 위치 등의 개인 정보를 공유하지 않도록 주의를 주시기 바랍니다.

  • 플레이를 하다 불편함을 느낄 경우 언제든 채팅이나 팀에서 나가도록 권하고, 게임 내 툴을 사용해 신고하도록 안내하시기 바랍니다.

  • 자녀의 온라인 안전을 지원하기 위한 상세한 가이드는 Internet Matters를 방문해 주시기 바랍니다.