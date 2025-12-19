Skip to content
Supercell logo

Senarai semakan keselamatan dalam talian

Senarai semakan keselamatan dalam talian

Muat turun


Permainan Supercell menawarkan pengalaman bermain yang menyeronokkan dan bersifat sosial. Mengikuti langkah-langkah mudah ini untuk membantu memastikan pengalaman yang lebih selamat untuk anak anda.

BERBUAL DAN MENEROKA BERSAMA

  • Tanya anak anda tentang jenis permainan yang dimainkan oleh mereka dan rakan permainan mereka. Galakkan mereka untuk memberitahu anda jika terdapat sesuatu atau seseorang yang mengganggu mereka.

  • Main bersama atau tonton beberapa pusingan untuk melihat cara permainan berfungsi. Ini ialah cara paling mudah untuk belajar dan kekal berhubung.

  • Biasakan diri anda menggunakan alatan seperti ciri pelaporan.

MENDAFTAR DENGAN SELAMAT

  • Nama pengguna: Bantu anak anda memilih nama pengguna yang tidak mendedahkan nama sebenar atau identiti mereka. Penapis kami juga membantu melakukannya.

  • Umur: Pastikan anak anda memasukkan umur yang betul semasa akaun disediakan supaya ciri yang sesuai dengan umur akan digunakan secara automatik.

  • Pembelian dalam aplikasi: Semak atau nyahdayakan tetapan pembelian dalam aplikasi pada peranti anak anda untuk mengelakkan kejutan. Ketahui cara mengurus atau menyahdayakan pembelian dalam aplikasi pada peranti anak anda.

KEKAL PEKA

  • Ingatkan anak anda agar tidak berkongsi maklumat peribadi seperti nama sebenar, pemegang media sosial atau lokasi.

  • Galakkan mereka untuk meninggalkan ruang bual atau pasukan jika mereka berasa tidak selesa — dan melaporkannya menggunakan alatan dalam permainan.

  • Layari Internet Matters untuk mendapatkan panduan lanjut tentang menyokong kesejahteraan dalam talian anak anda.