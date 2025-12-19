Senarai semakan keselamatan dalam talian
Permainan Supercell menawarkan pengalaman bermain yang menyeronokkan dan bersifat sosial. Mengikuti langkah-langkah mudah ini untuk membantu memastikan pengalaman yang lebih selamat untuk anak anda.
BERBUAL DAN MENEROKA BERSAMA
Tanya anak anda tentang jenis permainan yang dimainkan oleh mereka dan rakan permainan mereka. Galakkan mereka untuk memberitahu anda jika terdapat sesuatu atau seseorang yang mengganggu mereka.
Main bersama atau tonton beberapa pusingan untuk melihat cara permainan berfungsi. Ini ialah cara paling mudah untuk belajar dan kekal berhubung.
Biasakan diri anda menggunakan alatan seperti ciri pelaporan.
MENDAFTAR DENGAN SELAMAT
Nama pengguna: Bantu anak anda memilih nama pengguna yang tidak mendedahkan nama sebenar atau identiti mereka. Penapis kami juga membantu melakukannya.
Umur: Pastikan anak anda memasukkan umur yang betul semasa akaun disediakan supaya ciri yang sesuai dengan umur akan digunakan secara automatik.
Pembelian dalam aplikasi: Semak atau nyahdayakan tetapan pembelian dalam aplikasi pada peranti anak anda untuk mengelakkan kejutan. Ketahui cara mengurus atau menyahdayakan pembelian dalam aplikasi pada peranti anak anda.
KEKAL PEKA
Ingatkan anak anda agar tidak berkongsi maklumat peribadi seperti nama sebenar, pemegang media sosial atau lokasi.
Galakkan mereka untuk meninggalkan ruang bual atau pasukan jika mereka berasa tidak selesa — dan melaporkannya menggunakan alatan dalam permainan.
Layari Internet Matters untuk mendapatkan panduan lanjut tentang menyokong kesejahteraan dalam talian anak anda.