Checklist voor online veiligheid
Supercell games bieden een leuke, sociale spelervaring. Gebruik deze simpele stappen om voor een veiligere spelervaring te zorgen voor uw kind.
PRAAT EN VERKEN SAMEN
Vraag uw kind naar de games die ze spelen en met wie ze spelen. Moedig hen aan om het u te vertellen als iets of iemand hen van streek maakt.
Speel mee of kijk een paar rondes toe om te zien hoe de games werken. Dat is de makkelijkste manier om te leren en verbonden te blijven.
Maak uzelf vertrouwd met het gebruik van tools zoals rapportagefuncties.
VEILIGE REGISTRATIE
Gebruikersnaam: help uw kind een naam te kiezen waarvan hun echte naam of identiteit niet af te leiden is. Onze filters helpen hier ook bij.
Leeftijd: zorg ervoor dat uw kind bij het maken van een account de juiste leeftijd invoert, zodat automatisch de juiste, voor die leeftijd geschikte functies worden toegepast.
In-app aankopen: controleer de instellingen voor in-app aankopen op het apparaat van uw kind of schakel ze uit om verrassingen te voorkomen. Leer hoe u in-app aankopen kunt beheren of uitschakelen op het apparaat van uw kind.
HOUD EEN OOGJE IN HET ZEIL
Herinner uw kind eraan om geen persoonlijke informatie te delen, zoals echte namen, socialemedia-accounts of locaties.
Moedig hen aan om een chat of team te verlaten als ze zich ooit ongemakkelijk voelen en dit te rapporteren met behulp van tools in het spel.
Kijk op Internet Matters voor meer hulp bij het ondersteunen van het online welzijn van uw kind.