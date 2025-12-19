Supercells spill byr på morsom og sosial spilling. Følg disse enkle trinnene for å gjøre barnets opplevelse enda tryggere.

Spill sammen eller se litt på for å få et innblikk i hvordan spillene fungerer. Dette er den enkleste måten å lære og følge med på.

Spør barnet ditt om spillene de spiller, og om hvem de spiller med. Be dem om å si ifra om noe eller noen plager dem.

Kjøp i app : Gå gjennom innstillingene eller deaktiver kjøp i app på barnets enhet for å unngå overraskelser. Lær deg hvordan du endrer eller deaktiverer kjøp i app på barnets enhet.

Alder : Påse at barnet ditt skriver inn riktig alder når kontoen settes opp, slik at han eller hun automatisk får innhold som er egnet for alderen.

Brukernavn : Hjelp barnet ditt med å velge et brukernavn som ikke avslører barnets virkelige navn eller identitet. Filtrene våre hjelper også med dette.

Minn barnet ditt på at han eller hun ikke skal dele personopplysninger med noen, slik som ekte navn, kallenavn på sosiale medier og bosted.

Be barnet om å forlate chatter eller lag hvis han eller hun ikke trives der. Og si at eventuelle ubehagelige hendelser bør rapporteres med verktøyene i spillet.