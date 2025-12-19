Skip to content
Sjekkliste for sikkerhet på nett

Supercells spill byr på morsom og sosial spilling. Følg disse enkle trinnene for å gjøre barnets opplevelse enda tryggere.

SNAKK OG UTFORSK SAMMEN

  • Spør barnet ditt om spillene de spiller, og om hvem de spiller med. Be dem om å si ifra om noe eller noen plager dem.

  • Spill sammen eller se litt på for å få et innblikk i hvordan spillene fungerer. Dette er den enkleste måten å lære og følge med på.

  • Bli kjent med bruken av verktøy som rapportering.

KOM TRYGT I GANG

  • Brukernavn: Hjelp barnet ditt med å velge et brukernavn som ikke avslører barnets virkelige navn eller identitet. Filtrene våre hjelper også med dette.

  • Alder: Påse at barnet ditt skriver inn riktig alder når kontoen settes opp, slik at han eller hun automatisk får innhold som er egnet for alderen.

  • Kjøp i app: Gå gjennom innstillingene eller deaktiver kjøp i app på barnets enhet for å unngå overraskelser. Lær deg hvordan du endrer eller deaktiverer kjøp i app på barnets enhet.

VÆR OPPMERKSOM

  • Minn barnet ditt på at han eller hun ikke skal dele personopplysninger med noen, slik som ekte navn, kallenavn på sosiale medier og bosted.

  • Be barnet om å forlate chatter eller lag hvis han eller hun ikke trives der. Og si at eventuelle ubehagelige hendelser bør rapporteres med verktøyene i spillet.

  • Gå til Internet Matters hvis du ønsker mer veiledning om hvordan du kan hjelpe barnet med å ha det fint på nett.