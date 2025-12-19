Medidas de segurança on-line
Os jogos da Supercell são divertidos e podem ser jogados em equipe. Siga as recomendações abaixo para ajudar a garantir uma experiência de jogo segura para a criança.
CONVERSE COM O SEU FILHO
Pergunte ao seu filho sobre os jogos que ele acessa e com quem ele joga. Incentive a criança a contar aos pais quando encontrar algo ou alguém que a incomode.
Jogue com a criança ou assista a algumas rodadas para saber como os jogos funcionam. É a forma mais fácil de aprender e ficar por dentro de tudo.
Familiarize-se com o uso de ferramentas como as funcionalidades de denúncia.
CONFIGURAÇÃO SEGURA
Nome de usuário: ajude a criança a escolher um nome que não revele a identidade ou o verdadeiro nome dela. Nossos filtros também podem ajudar a fazer isso.
Idade: confirme que a idade da criança esteja configurada corretamente na conta para que as funcionalidades adequadas sejam aplicadas automaticamente.
Compras no aplicativo: verifique ou desative as configurações de compras no dispositivo da criança para evitar surpresas. Saiba como gerenciar ou desativar as compras no aplicativo no dispositivo do seu filho.
ESTEJA SEMPRE ALERTA
Peça ao seu filho que não compartilhe informações pessoais, como nomes, apelidos nas redes sociais ou localizações.
Instrua a criança a sair de qualquer bate-papo ou equipe em que se sinta desconfortável e a usar as ferramentas do jogo para fazer uma denúncia.
Acesse o site Internet Matters para saber mais sobre como garantir o bem-estar do seu filho na Internet.