Os jogos da Supercell são divertidos e podem ser jogados em equipe. Siga as recomendações abaixo para ajudar a garantir uma experiência de jogo segura para a criança.

Pergunte ao seu filho sobre os jogos que ele acessa e com quem ele joga. Incentive a criança a contar aos pais quando encontrar algo ou alguém que a incomode.

Jogue com a criança ou assista a algumas rodadas para saber como os jogos funcionam. É a forma mais fácil de aprender e ficar por dentro de tudo.