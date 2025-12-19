Перечень мер для обеспечения безопасности в интернете
Игры Supercell предлагают увлекательный и социальный игровой опыт. Воспользуйтесь этими простыми рекомендациями, чтобы обеспечить более безопасную игру для вашего ребенка.
ГОВОРИТЕ И ИССЛЕДУЙТЕ ВМЕСТЕ
Расспросите ребенка об играх, в которые он играет, и о том, с кем он играет. Попросите, чтобы он обязательно рассказал вам, если кто-то или что-то будет его расстраивать.
Сыграйте вместе или посмотрите несколько раундов, чтобы понять, как работают игры. Это самый простой способ научиться играть, а также оставаться в контакте со своим ребенком.
Ознакомьтесь с такими инструментами, как функция отправки жалоб.
СДЕЛАЙТЕ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ БЕЗОПАСНОЙ
Имя пользователя: помогите ребенку выбрать имя, которое не раскрывает его настоящие данные. Наши фильтры также помогают в этом.
Возраст: убедитесь, что при настройке учетной записи ваш ребенок указал правильный возраст. Так для него будут автоматически применяться соответствующие возрасту функции.
Покупки в приложениях: просмотрите настройки покупок на устройстве вашего ребенка или отключите их, чтобы избежать неожиданных расходов. Узнайте, как управлять покупками в приложениях или отключать их на устройстве вашего ребенка.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
Напомните ребенку, чтобы он не делился личной информацией — настоящим именем, учетными записями в соцсетях или местоположением.
Научите его выходить из чата или команды, если ему становится некомфортно, и сообщать об этом с помощью игровых инструментов.
На сайте Internet Matters вы найдете больше советов, как обеспечить благополучие ребенка онлайн.