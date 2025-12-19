รายการความปลอดภัยในโลกออนไลน์
เกมของ Supercell มอบความสนุกและการเล่นกับผู้อื่น ใช้ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อช่วยทำให้ประสบการณ์การเล่นปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับลูกของท่าน
พูดคุยและสำรวจด้วยกัน
ถามบุตรหลานของท่านเกี่ยวกับเกมที่เล่นและคนที่เล่นด้วย สนับสนุนให้พวกเขาบอกท่านหากสิ่งใดหรือคนใดทำให้พวกเขาไม่สบายใจ
เล่นด้วยกันหรือดูเกมสักสองสามรอบเพื่อดูว่าเกมเล่นอย่างไร นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้และสื่อสารกัน
ทำความคุ้นเคยกับระบบในเกมอย่างฟีเจอร์การรายงาน
ตั้งค่าอย่างปลอดภัย
ชื่อผู้ใช้: ช่วยบุตรหลานของท่านเลือกชื่อผู้ใช้ที่ไม่เปิดเผยชื่อจริงหรือตัวตนของพวกเขา ตัวกรองของเราจะช่วยในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน
อายุ: ดูให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านใส่อายุที่ถูกต้องระหว่างการตั้งค่าบัญชีเพื่อให้ฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับอายุแสดงผลโดยอัตโนมัติ
การซื้อในแอป: ตรวจดูหรือปิดการตั้งค่าการซื้อในแอปในอุปกรณ์ของเด็กเพื่อป้องกันการซื้อแบบไม่ทราบล่วงหน้า ศึกษาวิธีจัดการหรือปิดการซื้อในแอปในอุปกรณ์ของบุตรหลานของท่าน
คอยระมัดระวัง
เตือนบุตรหลานของท่านไม่ให้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อจริง ชื่อในโซเชียลมีเดีย หรือที่อยู่
ส่งเสริมให้เด็กออกจากแชตหรือทีมหากพวกเขาไม่สบายใจ — และรายงานผ่านระบบในเกม
ไปยัง Internet Matters เพื่ออ่านคำแนะนำเพิ่มเติมในการสนับสนุนความปลอดภัยในโลกออนไลน์ของบุตรหลานของท่าน