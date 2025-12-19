Çevrimiçi Güvenlik Kontrol Listesi
Çevrimiçi Güvenlik Kontrol Listesi
Supercell oyunları eğlenceli ve sosyal bir oynanış sunar. Bu basit adımları takip ederek çocuğunuzun daha güvenli bir oyun deneyimi yaşamasını sağlayabilirsiniz.
BİRLİKTE KONUŞUP KEŞFEDİN
Çocuğunuza oynadıkları oyunlar ve birlikte oynadığı kişiler hakkında sorular sorun. Çocuğunuzun canını sıkan bir durum veya bir şahıs olursa size söylemesi için onu teşvik edin.
Birlikte oynayın veya oyunun nasıl işlediğini görmek için birkaç tur izleyin. Öğrenmenin ve iletişimde kalmanın en kolay yolu budur.
Şikayet özelliği gibi araçları kullanma konusunda bilgi edinin.
GÜVENLİ KURULUM
Kullanıcı Adı: Çocuğunuzun gerçek adını ve kimliğini içermeyen bir kullanıcı adı seçin. Filtrelerimiz de bu konuda yardımcı olacaktır.
Yaş: Hesap oluşturma esnasında çocuğunuzun gerçek yaşını kullandığından emin olun, böylece yaşa uygun özellikler otomatik olarak uygulanır.
Uygulama İçi Satın Alımlar: Sürprizlerle karşılaşmamak için çocuğunuzun cihazındaki uygulama içi satın alım ayarlarını gözden geçirin veya devre dışı bırakın. Çocuğunuzun cihazında uygulama içi satın alımları nasıl yöneteceğinizi veya devre dışı bırakacağınızı öğrenin.
TEDBİRLİ DAVRANIN
Çocuğunuza gerçek adı, sosyal medya kullanıcı adı ve konumu gibi kişisel bilgileri paylaşmaması gerektiğini hatırlatın.
Rahatsız edici durumlarda sohbetten veya takımdan ayrılmalarını ve durumu oyun içi araçlarla şikayet etmelerini teşvik edin.
Çocuğunuzun çevrimiçi ortamdaki sağlığını koruma konusunda daha fazla yardım için Internet Matters adresini ziyaret edin.