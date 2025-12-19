DANH SÁCH KIỂM TRA AN TOÀN TRỰC TUYẾN
Các trò chơi của Supercell luôn mang đến trải nghiệm chơi vui vẻ và các tương tác xã hội thú vị. Hãy thực hiện các bước đơn giản này để đảm bảo con của quý vị có trải nghiệm an toàn hơn.
TRÒ CHUYỆN VÀ KHÁM PHÁ CÙNG NHAU
Hãy hỏi con quý vị về những trò chơi mà các con chơi và những người mà các con chơi cùng. Khuyến khích các con kể cho quý vị nếu có điều gì hoặc ai đó khiến các con khó chịu.
Chơi cùng nhau hoặc xem vài trận đấu để hiểu cách trò chơi hoạt động. Đây là cách dễ nhất để tìm hiểu và duy trì kết nối.
Làm quen với các công cụ như tính năng báo cáo.
THIẾT LẬP AN TOÀN
Tên người dùng: Giúp con quý vị chọn tên người dùng không tiết lộ tên thật hoặc danh tính. Bộ lọc của chúng tôi cũng hỗ trợ việc này.
Tuổi: Đảm bảo con quý vị nhập đúng tuổi khi tạo tài khoản để các tính năng phù hợp với độ tuổi được áp dụng tự động.
Mua trong ứng dụng: Xem xét hoặc tắt cài đặt mua hàng trong ứng dụng trên thiết bị của con quý vị để tránh những sự cố bất ngờ. Tìm hiểu cách quản lý hoặc tắt tính năng mua trong ứng dụng trên thiết bị của con.
LUÔN CẢNH GIÁC
Nhắc nhở con quý vị không chia sẻ thông tin cá nhân như tên thật, tài khoản mạng xã hội hoặc định vị.
Khuyến khích các con rời khỏi cuộc trò chuyện hoặc đội nhóm nếu cảm thấy không thoải mái, và báo cáo bằng công cụ trong trò chơi.
Hãy truy cập trang web Internet Matters để có thêm hướng dẫn về việc hỗ trợ sức khỏe trực tuyến của con quý vị.