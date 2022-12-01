سبب وجودك هنا على الأرجح هو أنك أو شخص تهتم لأمره اختار أحد ألعابنا بداع المرح. شكرا لك! نتمنى أن تستمتع بألعابنا بنفس القدر الذي نستمتع فيه عند تصميمها.

وربما قد تكون لديك أسئلة تتعلق بإبقائك أنت أو أطفالك بأمان أثناء الاتصال بألعابنا من خلال جهاز الجوال الخاص بكم. تعتبر الأمور مثل قيود السن وعمليات الشراء داخل التطبيق والخصوصية ذات أهمية كبيرة جدًا بالنسبة لنا، ونحن هنا لنحرص على أن نقدم لك الدعم الذي تحتاج إليه.

ولضمان استمتاعك بألعاب Supercell في إطار بيئة آمنة ومحكمة، نلتزم بمجموعة واضحة من المبادئ خدمت لاعبينا وخدمتنا كذلك بشكل جيد:

نحن نحترم لاعبينا، ونبذل قصارى جهدنا لنصمم لهم الألعاب الأكثر مرحًا ليستمتعوا بها. ولن نضحي أبدًا بجودة اللعبة لأي اعتبار آخر على المدى القصير. ونريدك أن تكون في وضع يسمح لك بالتحكم الشامل في تجربتك مع ألعاب Supercell. وهذا يعني أنه قبل أن تقوم أنت أو طفلك بتنزيل ألعابنا، علينا أن نقدم لك معلومات واضحة عن محتوى اللعبة. وعليه، فإنه من المفترض أن يكون الأمر واضحًا تمامًا عندما تكون على وشك القيام بأي عملية شراء داخل اللعبة. إذا كنت تواجه أنت أو طفلك أية مشكلة بألعابنا، فعليك أن تكتشف سريعًا كيفية حلها. وبالإضافة إلى تقديم إرشادات مثل هذه، فهذا يعني أن علينا أن نساعدك على الاتصال بالجهة المختصة بمشكلتك، سواء كان الأمر يتعلق بعمليات الدفع (وستكون الجهة المختصة في هذه الحالة شركة Google أو Apple، واللذان يقومان بمعالجة عمليات الشراء وعمليات استرداد الأموال) أو باللعبة نفسها (والجهة المختصة في هذه الحالة هي نحن).

واصل القراءة في الوقت الذي نحاول فيه أن نغطي فيه الأسئلة الأكثر احتمالاً. إذا فاتك أي شيء، راسلنا بالبريد الإلكتروني على parents@supercell.com. في بريدك الإلكتروني، تأكد من تضمين أي تفاصيل خاصة قد تكون مفيدة مثل ما حدث ووقت حدوثه، وإيصالات معرّف المعاملة المحتملة، ولقطات الشاشة ذات الصلة، وغير ذلك.

إذا كنت على دراية بألعابنا، فيمكنك أيضًا الاطلاع على صفحات الدعم لدينا للأسئلة الخاصة بلعبتك أو جهازك، أو الاطلاع على صفحة المنتديات لدينا للكثير من المعلومات التي تم الوصول إليها من خلال مجتمع اللاعبين لدينا. يتوفر مورد إضافي داخل لعبتك من خلال الانتقال إلى الإعدادات > المساعدة. وهناك يمكنك قراءة الأسئلة الشائعة، أو استعراض المنتديات، أو الإبلاغ عن مشكلة تشمل تلقائيًا بعض معلومات اللعبة الأساسية التي ستساعدنا في الإجابة عليك بشكل أفضل.

ما الحدود العمرية والسياسات العامة المرتبطة بألعاب SUPERCELL؟

لا تفرض ألعابنا قيودًا عامة على العمر. لكن يجب على مستخدمي ألعابنا الانتباه إلى أنه طبقًا لشروط الخدمة، يحتاج المستخدمون الذين لم يبلغوا سن الرشد - وفقًا لقوانين بلد إقامتهم - إلى موافقة ولي أمرهم على شروط الخدمة قبل تسجيل حسابهم.

يُرجى ملاحظة الآتي: يمكنك العثور على التوصيات العمرية على كل من Google Play ومتجر تطبيقات Apple على iTunes. ومع ذلك، تشير هذه التصنيفات العمرية فقط إلى المحتوى الموجود في ألعابنا (مثل تصنيفات الأفلام G أو PG أو PG-13 في الولايات المتحدة، ولكن فيما يتعلق بالألعاب، والرسوم المتحركة، وما إلى ذلك). لمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد هذه الفئات، قم بزيارة مواقع الويب الخاصة بالدعم هذه لـ Apple وGoogle.

كيف يمكنني إدارة أو تعطيل عمليات الشراء داخل التطبيق؟

جميع ألعابنا يتم تنزيلها مجانًا. ومع ذلك، يُرجى ملاحظة أن ألعابنا تقدم أيضًا "عمليات شراء داخل التطبيق" اختيارية بالكامل. ولا تكون عمليات الشراء هذه مطلوبة للعب اللعبة، ولكن يمكن استخدامها لتعزيز بعض عناصر اللعبة. تختلف عمليات الشراء داخل التطبيق في السعر والنطاق من 0,99 دولار إلى 99,99 دولار (بدون ضرائب) في متاجر التطبيق بالولايات المتحدة على سبيل المثال.

يتم دفع أموال حقيقية مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق، ويتم تحديدها دائمًا بوضوح بهذه الطريقة. يمكن الوصول إليها "داخل اللعبة"، مما يعني أن خيارات إجراء عمليات الشراء يمكن العثور عليها داخل اللعبة نفسها.

مهم: يمكنك بسهولة إدارة إمكانية إجراء عمليات الشراء داخل التطبيق، أو ضبط إعدادات الحماية بكلمة مرور، أو تعطيل عمليات الشراء داخل التطبيق بشكل كامل من خلال الإعدادات العامة لجهازك الجوال. تعتمد طريقة القيام بذلك على ما إذا كنت تستخدم جهاز Apple iOS، مثل iPhone أو iPad، أو جهاز Google Android. أيًا كانت الطريقة، فإن الإرشادات التي تحتاج إليها موجودة هنا:

الإعدادات داخل التطبيق لجهاز Apple iOS / الإعدادات داخل التطبيق لجهاز Google Android

من يقوم بمعالجة عمليات الشراء داخل التطبيق؟

هنا في Supercell، لا نقوم بمعالجة عمليات الدفع لعمليات الشراء داخل التطبيق، ولا يمكننا الوصول إلى أي من معلومات بطاقتك الائتمانية. وهذا لأن معاملات الدفع نفسها تتم من خلال متجر App Store الخاص بـ Apple أو Google Play (حسب جهازك) عبر عنوان البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بك المرتبط بهذا الحساب. يتم إرسال الإيصالات الخاصة بهذه المعاملات عبر البريد الإلكتروني إليك من قِبل Apple أو Google بعد كل عملية شراء (لذا لاحظ رجاءً أنه يتم التحكم في أي عمليات بعد الشراء بواسطة Apple أو Google وتكون عرضة للتغيير بواسطتها).

رأيت موقعًا آخر يعرض المنتجات الموجودة داخل ألعاب SUPERCELL. هل يمكنني الشراء منه؟

انتبه من أي مواقع خارجية تقدم لك تحسينات لألعابنا (مثل مواقع "الجواهر المجانية" وغير ذلك). هذه المواقع قد تجمع معلوماتك الشخصية، أو أموالك، أو كلاهما وغالبًا لا تمنحك منتجات اللعبة الموعودة. إذا أردت إجراء عملية شراء داخل التطبيق، فإن أكثر الطرق أمانًا هي إجراء عملية الشراء من خلال اللعبة نفسها على جهازك الجوّال. بخلاف ذلك لا تسمح بنود الخدمة الخاصة بنا ببيع أو استرداد أو تداول عملة اللعبة الافتراضية.

قام طفلي بإجراء عملية شراء داخل التطبيق عن طريق الخطأ. كيف أسترد أموالي؟

كما هو الحال مع معظم منتجات البرمجيات القابلة للتنزيل، فإن العناصر التي تم شراؤها في ألعابنا (عمليات الشراء داخل التطبيق) لا يمكن استرداد أموالها. وتُطبق في حالات نادرة بعض الاستثناءات.

إذا تمت عملية الشراء على جهاز Apple (iOS):

لعمليات الشراء التي تمت على جهاز iOS، فأن Supercell غير قادرة على معالجة أي عمليات استرداد أموال بشكل مباشر. يُرجى زيارة دعم Apple وحدد رابط "الاتصال بدعم متجر iTunes"، ثم حدد "المشتريات، والفواتير، وعمليات الاسترداد"، وبعد ذلك حدد الخيار الذي ينطبق على حالتك.

إذا تمت عملية الشراء على جهاز Google (Android):

يُرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى parents@supercell.comأو التواصل معنا مباشرةً من خلال الدعم الموجود في اللعبة بالانتقال إلى الإعدادات > التعليمات والدعم وانقر فوق "اتصل بنا" في أعلى الزاوية اليمنى. يٌرجى تحديد اسم اللعبة التي تمت فيها عملية الشراء وإضافة إيصال الشراء في رسالتك. يجب أن يظهر معرّف المعاملة (يبدو مشابهًا لهذا GPA.1234-1234-1234-12345) أسفل الوثيقة. يتم إرسال الإيصالات إليك على البريد الإلكتروني من قبل Google بعد كل عملية شراء.

تلقيت فاتورة لعملية شراء لم أقم بإجرائها. ماذا أفعل إذا شعرت بوجود نشاط احتيالي؟

إذا لم تلعب أنت أو طفلك إحدى ألعابنا، ولكنك تشعر بوجود إجراء معاملة احتيالية على حسابك، فيجب عليك الاتصال على الفور بشركة Apple (لأجهزة iOS) أو Google (لأجهزة Android)، التي تتحكم في عملية إجراء المعاملات.

لأجهزة Apple (iOS):

قم بزيارة دعم Apple وحدد رابط "الاتصال بدعم متجر iTunes"، ثم حدد "المشتريات، والفواتير، وعمليات الاسترداد"، وبعد ذلك حدد الخيار الذي ينطبق على حالتك.

لأجهزة Google (Android):

قم بزيارة دعم Google وقم بإجراء عملية بحث، أو استخدم زر "اتصل بنا" في الصفحة (موقع اللغة الإنجليزية فقط) للوصول إلى ممثل دعم عملاء Google عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف.

إن كنت قد اتصلت بالفعل بشركة Apple أو Google بخصوص الشك في وجود إجراء احتيالي وأرسلوك إلينا، برجاء التواصل معنا على transactions@supercell.com. تأكد من تضمين التفاصيل الخاصة مثل ما حدث ومتى، وإيصالات معرّف المعاملة، ولقطات الشاشة ذات الصلة، وغير ذلك.

وكذلك تأكد من قراءة قسم مشكلات الاحتيال لدينا لمعرفة مزيد من المعلومات حول الشك في وجود نشاط احتيالي.

ما سياسة SUPERCELL فيما يتعلق بالخصوصية؟

إن خصوصيتك هي أهم ما يشغلنا دائمًا. هنا في Supercell، لا يمكننا الوصول إلى أي من معلومات بطاقتك الائتمانية. وهذا لأن معاملات الدفع نفسها تتم من خلال متجر App Store الخاص بـ Apple أو Google Play (حسب جهازك) عبر عنوان البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بك المرتبط بهذا الحساب. سنطلب موافقتك دائمًا عندما يتعلق الأمر بإرسال الرسائل التسويقية المباشرة إلى جهازك الجوّال.

لن نقوم ببيع بياناتك الشخصية أو الكشف عنها لأطراف خارجية لأغراض تجارية خاصة بهم. سنطلب موافقتك دائمًا عندما يتعلق الأمر بإرسال الرسائل التسويقية المباشرة إلى جهازك الجوّال.

يمكنك الاطلاع على المزيد في سياسة الخصوصية لدينا.

كيف يمكنني الاتصال بـ SUPERCELL؟

كما ذكرنا، نحن موجودون لمساعدتك! إذا كانت لديك المزيد من الأسئلة، فأرسل إلينا بريدًا إلكترونيًا على parents@supercell.com. في بريدك الإلكتروني، تأكد من تضمين أي تفاصيل خاصة قد تكون مفيدة مثل ما حدث ووقت حدوثه، وإيصالات معرّف المعاملة المحتملة، ولقطات الشاشة ذات الصلة، وغير ذلك.

إذا كنت على دراية بألعابنا، فيمكنك أيضًا الاطلاع على صفحات الدعم لدينا للأسئلة الخاصة بلعبتك أو جهازك، أو الاطلاع على صفحة المنتديات لدينا للكثير من المعلومات التي تم الوصول إليها من خلال مجتمع اللاعبين لدينا. يتوفر مورد إضافي في لعبتك من خلال الانتقال إلى الإعدادات > المساعدة. وهناك يمكنك قراءة الأسئلة الشائعة، أو استعراض المنتديات، أو الإبلاغ عن مشكلة تشمل تلقائيًا بعض معلومات اللعبة الأساسية التي ستساعدنا في الإجابة عليك بشكل أفضل.

كيف تعمل المحادثة في ألعاب SUPERCELL؟

يستمتع العديد من لاعبينا بالتفاعل مع بعضهم البعض من خلال محادثة المجموعة الموجودة في ألعابنا، ونعمل بجد لتوفير بيئة آمنة للقيام بذلك. ليس لدينا قسم خاص للمحادثة في ألعابنا، ونعرض تحذيرات بشكل منتظم ضد مشاركة المعلومات الشخصية. كما وضعنا "قائمة سوداء" بالكلمات والعبارات المسيئة التي يمكن العثور عليها بسرعة وإزالتها من جميع أجزاء ألعابنا، ويتم تحديث هذه القائمة السوداء باستمرار.

في حالة وجود أي مشكلات، تحتوي ألعابنا على أداة مهمة للاعبين لإبلاغنا عن أي سلوك مسيء أو مهين أو غير ملائم. كما زودنا المستخدمين بإمكانية كتم المحادثة الخاصة بأي لاعب لا يريدون رؤية رسائله.

إذا كنت تفضل الإبلاغ عن أي مخاوف لديك عبر البريد الإلكتروني، فيمكنك أيضًا الوصول إلينا على parents@supercell.com. يجب أن يتضمن بريدك الإلكتروني أكبر قدر ممكن من التفاصيل الخاصة لمساعدتنا في فهم المشكلة وتحديدها سريعًا.

نشكركم على مساعدتنا في جعل ألعابنا آمنة وممتعة قدر الإمكان!

- أصدقاءك في Supercell