家长指南

非常感谢您或您的家人对我们游戏的厚爱，希望我们的游戏给您或您的家人带来更多的乐趣！

在我们的游戏跟您或您家人的移动设备连接后，或许您想知道，如何保持您或您孩子的安全。年龄限制、程序内购买以及隐私保密都是用户您需要关心的合理问题。对此，我们将一一解答，希望对您的了解有所帮助。

为确保您或您的家人在安全可监控的环境下享受速波赛尔（Supercell）的游戏，给玩家提供更优质的服务和游戏体验，我们将一如既往地坚持并贯彻以下原则：

我们尊重玩家，并竭尽所能为玩家开发最有趣的游戏。我们绝不会为了任何短期利益而降低或牺牲我们的游戏质量。 我们希望您能完全掌控您在速波赛尔（Supercell）的游戏经历，这意味,在下载游戏之前，您或您的孩子将获得有关游戏内容的预告信息，确保您对游戏内购买行为的完全了解，从而可进一步帮助您决定您或您的孩子今后的相关购买行为。 当您或您的孩子在使用我们的游戏过程中发现任何疑问时，无论是与支付相关的（通常是处理购买和退款的谷歌或苹果）还是游戏本身问题（通常是我公司），该指南会指引您联系到相关公司，找到解决问题的相关方案 。

以下是您可能会碰到的一些常见问题，请继续阅读。如果您发现有任何问题的遗漏，请发邮件至parents@supercell.com。为方便我们能在第一时间给你支持，帮您找到解决方案，请在您的邮件中描述具体的问题（如问题细节以及发生时间、可能的交易账户回执、相关屏幕截图等） 。

如果您了解我们的游戏，您也可以查阅我们的支持页面（Support）来解决游戏或设备相关的问题、或在论坛页面（Forums）获取我们与玩家共同创建的丰富的社区信息。另外，您还可以在游戏中选择设置>帮助，那里您可阅读常见问题（FAQs）、浏览论坛、或汇报问题（您的游戏账号的一些基本信息将被自动包含在您发送的问题内容里，这样才能帮助我们更好更快地解决您的问题）。

1. 速波赛尔（SUPERCELL）的年龄限制和基本政策是什么？

我们的游戏没有一般年龄限制。然而，玩家们应该注意到，根据我们的《服务条款》，对于未达到居住地所在国家或地区法定成年年龄的玩家，在注册他们的游戏账号前需要请自己的法定监护人代为接受我们的《服务条款》。

请注意：您在谷歌市场（Google Play）和苹果影音商店（iTunes）的程序商城（App Store）都能够查找到公布的建议年龄，该年龄或成熟度分类仅适用于我们的游戏内容（与游戏、动画等相关，类似于美国电影分级：大众级（G）、辅导级（PG）或特别辅导级（PG-13） ）。更多分类定义的相关信息，请访问相关支持网站：苹果（Apple）和谷歌（Google） 。

2. 如何管理或关闭程序内购买功能？

我们公司的所有游戏都是免费下载的。请您留意，虽然我们也提供了“程序内购买”商品，但所有这些购买商品都是选择性的。游戏内购买不是玩游戏的必要条件，但玩家可通过游戏内购买来提升游戏性能。程序内购买商品价格不等，例如，在美国程序商店的价格范围为0.99美元至99.99美元（不含税）。

程序内购买商品须用现实货币支付，对此，我们一直都有清晰的标注。程序内购买商品可以在游戏中获取，即在玩游戏过程中可发现它们。

重要提示：您可通过移动设备的一般设置功能轻松地管理程序内购买功能、更改密码保护设置、或彻底关闭程序内购买功能。操作方式取决于您所使用设备的系统：苹果iOS系统（例如iPhone或iPad）或谷歌安卓系统。获取相关信息，可点击以下链接：

苹果iOS设备应用程序内设置（Apple iOS device in-app settings）

谷歌安卓设备应用程序内设置（Google Android device in-app settings）

3. 谁来处理程序内购买？

速波赛尔（Supercell）不处理程序内购买的相关支付，也无从获取您信用卡的任何信息，因为交易的支付是由苹果程序商城（App Store）或谷歌市场（Google Play）（视您使用的设备而定）通过您与该账户关联的个人电子邮箱来完成的。苹果或谷歌在您每次购买之后，将通过电子邮件向您发送交易回执（且请注意，任何售后程序亦由苹果或谷歌掌控，且苹果或谷歌可做出更改）。

4. 我曾看到其他网站上售卖用于速波赛尔（SUPERCELL）游戏的游戏内产品。我可以从那些网站上购买吗？

请警惕任何向您承诺提供可提升我公司游戏性能的商品的第三方网站（例如“免费钻石（free gem）”网站等）。这些网站可能会收集您的个人信息、钱财、或两者均有，并且通常从不交付其所承诺的游戏内产品。如果您希望进行程序内购买，最安全的方式是直接通过您移动设备上安装的游戏程序本身进行购买。此外，出售、兑换或交易虚拟游戏内货币是我们的服务条款（Terms of Service）所禁止的。

5. 我的孩子无意中进行了程序内购买。我可否申请退款？

和大多数其他可下载的软件产品一样，通常情况下，通过游戏内商店购买的产品是不可以退还的。当然可能会存在一些特例。

如果您使用的是苹果设备：

对于使用iOS设备进行的购买，Supercell无法直接处理退款事宜。请登录Apple公司支持页面，点击"iTunes Store"，进入"购买、账单与兑换"，选择适合您的选项。

如果您使用的是谷歌版本：

请您发送电子邮件至parents@supercell.com，或在游戏中进入"设置" > "帮助与支持" > 点击右上角的"联系我们"与我们取得联系。在来信中请注明您是在哪个游戏中进行的购买，并附上相关收据。收据最下方的交易代码（类似GPA.1234-1234-1234-12345的代码）必须清晰可见。相关收据谷歌已在您购买后发送至您电子邮箱。

6. 我收到了一份账单，但实际上我未进行任何购买行为。如果我怀疑存在诈骗行为，应当采取什么措施？

如果您或您的孩子从未使用过我们的游戏，但您怀疑发生了针对您帐户的诈骗行为，您应立刻联系掌控交易过程的苹果公司（iOS系统设备）或谷歌公司（安卓系统设备）。

苹果（iOS系统）设备：

访问苹果支持页面（Apple support）并选择“iTunes Sotre支持团队（Contact iTunes store support）”链接，然后选择“购买、计费及退货（Purchases, billing and redemption）”并选择最适合您的选项。

谷歌（安卓系统）设备：

访问谷歌支持页面（Google support）（仅有英文网站）并搜索，或点击页面上的“联系我们（Contact us）”按钮，通过电子邮件或电话方式联系谷歌的客户支持代表。

如果您已经就可疑的诈骗行为联系过苹果或谷歌，并且他们告知您联系我公司，请发送邮件至我公司以下邮箱：transactions@supercell.com。请确保包含具体细节，例如发生的问题以及时间、交易账户的回执、相关屏幕截图等。

同时，请浏览我公司网站相关网页，获取更多有关欺诈问题的信息（Fraud Issues），从而帮您进一步了解关于可疑的欺诈行为的更多信息。

7. 速波赛尔（SUPERCELL）的隐私政策是什么？

保护客户的隐私一直是我公司的头等大事。速波赛尔（Supercell）无从获取您的任何信用卡信息，因为交易的支付是由苹果程序商城（App Store）或谷歌市场（Google Play）（视您使用的设备而定）通过您与该账户关联的个人电子邮箱来完成的。在向您的移动设备直接发送推广信息时，我公司将永远事先征求您的同意。

我公司永远不会向第三方为其商业目的而出售或披露您的个人数据信息。在向您的移动设备直接发送推广信息时，我公司将永远事先征求您的同意。

请阅读我们的隐私政策页面（Privacy Policy.）获得更多信息。

8. 我如何联系速波赛尔（SUPERCELL）?

我们随时准备向您提供帮助！如果您有任何其他疑问，请发送邮件至parents@supercell.com。在您的邮件中，请确保包含具体细节（例如发生的问题以及时间、可能交易账户的回执、相关屏幕截图等），这将有助于我们帮您解决问题。

如果您熟悉我们的游戏，您也可以查阅我们的支持页面（Support）来解决游戏或设备的问题、或在论坛页面（Forums）获取我们与玩家社区共同创建的丰富信息。另一可行的途径是在您的游戏中选择设置>帮助。您可以在那里阅读常见问题（FAQs）、浏览论坛、或汇报问题（该问题将自动包含您的一些基本游戏信息，以帮助我们更好地解决您的问题）。

9. 在速波赛尔（SUPERCELL）的游戏程序中如何聊天？

我们的许多玩家享受在游戏中通过群聊与其他玩家互动的过程，且我公司致力于为玩家创建和维护一个安全的聊天环境。我公司的游戏程序中没有私聊功能，且针对个人信息的分享，我们会显示常规警告。我公司已建立并不断持续更新那些包含冒犯性词句的“黑名单”，这些词句一旦被玩家举报或发现将快速从我公司的游戏中彻底清除。

如果存在任何问题，我公司在游戏程序中为玩家提供了先进工具来随时向我们汇报任何攻击性、侮辱性或不适当的行为。对于那些不想看到任何其他玩家所发消息的玩家，我们游戏已提供屏蔽静音功能。

如果您希望通过电子邮件反映任何问题，您可发送邮件至parents@supercell.com来联系我们， 为帮助我们尽快理解并识别问题所在，请您确保您的邮件中包含尽可能多的相关细节。

感谢您的参与和帮助，让我们一起把我公司的游戏变得更安全、更有趣！

您诚挚的朋友 速波赛尔（Supercell）团队