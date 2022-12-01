非常感謝您或您的家人對我們遊戲的厚愛， 希望我們的遊戲給您或您的家人带来更多的乐趣！

在我們的遊戲在您或您家人的移動裝置上連線後，或許您想知道，如何保持您或您孩子的安全。年齡限制、應用程式內購買以及隱私保密都是使用者您需要合理關心的問題。

對此，我們將一一解答，希望對您有所幫助。

為確保您或您的家人在安全可監控的環境下享受速波賽爾（Supercell）的遊戲，給玩家提供更優質的服務和遊戲體驗，我們將一如既往地堅持並貫徹以下原則：我們尊重玩家，並竭盡所能為玩家開發最有趣的遊戲。 我們絕不會為了任何短期利益而降低或犧牲我們的遊戲品質。我們希望您能完全掌控您在速波賽爾（Supercell）的遊戲經歷，這代表著,在下載遊戲之前，您或您的孩子將獲得有關遊戲內容的預告訊息，確保您對遊戲內購買行為的完全了解，從而可進一步幫助您決定您或您的孩子今後的相關購買行為。 當您或您的孩子在使用我們的遊戲過程中發現任何疑問時，無論是與付款相關的（通常是處理購買和退款的Google或蘋果）還是遊戲本身問題（通常是敝公司），該指南會指引您聯繫到相關公司，找到解決問題的相關方案 。

以下是您可能會碰到的一些常見問題，請繼續閱讀。如果您發現有任何問題的遺漏，請來信至parents@supercell.com。為方便我們能在第一時間給你幫助，為您找到解決方案，請在您的來信中描述具體的問題（如問題細節以及發生時間、可能的交易帳戶憑證、相關螢幕截圖等） 。

如果您了解我們的遊戲，您也可以查閱我們的支援頁面（Support）來解決遊戲或裝置相關的問題、或在論壇頁面（Forums）獲取我們與玩家共同創建的豐富的社群資訊。另外，您還可以在遊戲中選擇設定>幫助那裡您可閱讀常見問題（FAQs）、瀏覽論壇、或反應問題（您的遊戲帳號的一些基本資料將被自動包含在您發送的問題內容裡，這樣才能幫助我們更好更快地解決您的問題）。

速波賽爾（SUPERCELL）的年齡限制和基本政策是什麼？

我們的遊戲沒有一般年齡限制。然而，請玩家們注意，根據我們的《服務條款》，對於未達到居住地所在國家或地區法定成年年齡的玩家，在註冊他們的遊戲帳號前需要請自己的法定監護人代為接受我們的《服務條款》。

請注意： 您在Google Play商店蘋果影音商店（iTunes）的App商城（App Store）都能夠查找到公佈的建議年齡，該年齡或成熟度分類僅適用於我們的遊戲內容（與遊戲、動畫等相關，類似於美國電影分級：大眾級（G）、輔導級（PG）或特別輔導級（PG-13） ）。更多分類定義的相關資訊，請參閱相關網站：蘋果（Apple）和Google。

如何管理或關閉程式內建購買功能？

我們公司的所有遊戲都是免費下載的。請您留意，雖然我們也提供了“程式內購買”商品，但這些所有的購買商品都是選擇性的。遊戲內購買不是玩遊戲的必要條件，但玩家可經由遊戲內購買來提升遊戲性。程式內購買商品價格不等，例如，在美國應用程式商店的價格範圍為0.99美元至99.99美元（不含稅）。

程式內購買商品須用現實貨幣支付，對此，我們一直都有明確的標註。程式內購買商品可以在遊戲中獲取，即在玩遊戲過程中也可以發現它們。

重要提示： 您可經由移動裝置的通用設定功能輕鬆地管理程式內建購買功能、更改密碼保護設定、或徹底關閉程式內建購買功能。操作方式取決於您所使用裝置的系統：蘋果iOS系統（例如iPhone或iPad）或Google安卓系統。獲取相關資訊，可點擊以下連結：

蘋果iOS5裝置應用程式內設定（Apple iOS device in-app settings）

Google安卓裝置應用程式內設定（Google Android device in-app settings）

誰來處理程式內購買？

速波賽爾（Supercell）不處理程式內購買的相關支付，也無從獲取您信用卡的任何資訊，因為交易的支付是由蘋果App商城（App Store）或Google Play市場（視您使用的裝置而定）ˋ經由您與該帳戶關聯的個人電子信箱來完成的。蘋果或Google在您每次購買之後，將通過電子郵件向您發送交易憑證（且請注意，任何售後流程亦由蘋果或Google掌控，且只有蘋果或Google可做出更改）。

我曾看到其他網站上售賣用於速波賽爾（SUPERCELL）遊戲的遊戲內產品。我可以從那些網站上購買嗎？

請警惕任何向您承諾提供可提升敝公司遊戲性的商品的非官方網站（例如“免費鑽石（free gem）”網站等）。這些網站可能會收集您的個人資料、錢財、或兩者均有，並且通常從不交付其所承諾的遊戲內產品。如果您希望進行程式內購買，最安全的方式是直接通過您移動裝置上安裝的遊戲程式本身進行購買。此外，出售、兌換或交易虛擬遊戲內貨幣是我們的服務條款（Terms of Service）所禁止的。

我的孩子無意中進行了應用程式內購買。我可否申請退款我可否申請退款

和大多數其他可下載的數位產品一樣，通常情況下，透過遊戲內商店購買的產品是不可以退還的。當然可能會存在一些特例。

如果您使用的是蘋果裝置：

對於使用iOS裝置進行的購買，Supercell無法直接處理退款事宜。請登入Apple公司支援頁面，點擊"iTunes Store"，進入"購買、帳單資料和兌換"，選擇適合您的選項。

如果您使用的是Google（Android）版本：

請您發送電子郵件至parents@supercell.com，或在遊戲中進入"設定" > "幫助與支援" > 點擊右上角的"聯繫我們"與我們取得聯繫。在來信中請註明您是在哪個遊戲中進行的購買，並附上相關收據。收據最下方的交易代碼（類似GPA.1234-1234-1234-12345的代碼）必須清晰可見。相關收據Google已在您購買後發送至您電子郵箱。

我收到了一份帳單，但實際上我未進行任何購買行為。如果我懷疑存在詐騙行為，應當採取什麼措施？

如果您或您的孩子從未遊玩過我們的遊戲，但您懷疑發生了針對您帳戶的詐騙行為，您應立刻聯絡掌控交易過程的蘋果公司（iOS系統裝置）或Google公司（安卓系統裝置）。

蘋果（iOS系統）裝置：

訪問蘋果支援頁面（Apple support）並選擇“iTunes Store支援團隊（Contact iTunes store support）”連結，然後選擇“購買、計費及退貨（Purchases, billing and redemption）”並選擇最適合您的選項。

Google（安卓系統）裝置：

訪問Google支援頁面（Google support）並搜尋，或點擊頁面上的“聯絡我們（Contact us）”按鈕，通過電子信箱或電話方式聯繫Google的客戶支援代表。

如果您已經就可疑的詐騙行為聯絡過蘋果或Google，並且他們告知您聯繫我公司，請發送郵件至我公司以下信箱：transactions@supercell.com。請確保包含具體細節，例如發生的問題以及時間、交易帳戶的憑證、相關螢幕截圖等。

同時，請瀏覽我公司網站相關網頁，獲取更多有關欺詐問題的訊息（Fraud Issues），進而幫您深入了解關於可疑的欺詐行為的更多訊息。

速波賽爾（SUPERCELL）的隱私政策是什麼？

保護客戶的隱私一直是敝公司的頭等大事。速波賽爾（Supercell）無從獲取您的任何信用卡資料，因為交易的支付是由蘋果App商城（App Store）或Google Play市場（視您使用的裝置而定）ˋ經由您與該帳戶關聯的個人電子信箱來完成的。在向您的移動裝置直接發送訊息時，敝公司將永遠事先徵求您的同意。

我公司永遠不會向第三方廠商為其商業目的而出售或洩露您的個人資料在向您的移動裝置直接發送訊息時，敝公司將永遠事先徵求您的同意。

請閱讀我們的隱私政策頁面（Privacy Policy.）獲得更多資訊。

我如何聯絡速波賽爾（SUPERCELL）?

我們隨時準備向您提供幫助！ 如果您有任何其他疑問，請發送信件至parents@supercell.com。在您的信件中為方便我們能在第一時間給你幫助，為您找到解決方案，請在您的來信中描述具體的問題（如問題細節以及發生時間、可能的交易帳戶憑證、相關螢幕截圖等） 。

如果您熟悉我們的遊戲，您也可以查閱我們的支援頁面（Support）來解決遊戲或裝置相關的問題、或在論壇頁面（Forums）獲取我們與玩家共同創建的豐富的社群資訊。另一可行的方式是在您的遊戲中選擇設定>幫助。那裡您可閱讀常見問題（FAQs）、瀏覽論壇、或反應問題（您的遊戲帳號的一些基本資料將被自動包含在您發送的問題內容裡，這樣才能幫助我們更好更快地解決您的問題）。

在速波賽爾（SUPERCELL）的遊戲程式中如何聊天？

我們的許多玩家享受在遊戲中經由群聊天與其他玩家互動的過程，且我公司致力於為玩家創建和維護一個安全的聊天環境。本公司的遊戲程式中沒有私聊功能，且針對個人資料的分享，我們會顯示常規警告。本公司已建立並不斷持續更新那些包含冒犯性詞句的“黑名單”，這些詞句一旦被玩家舉報或發現將快速從本公司的遊戲中徹底移除。

如果存在任何問題，本公司在遊戲程式中為玩家提供了先進工具來隨時向我們匯報任何攻擊性、侮辱性或不適當的行為。對於那些不想看到任何其他玩家所發消息的玩家，我們遊戲已提供過濾靜音功能。

如果您希望透過電子信件反映任何問題，您可發送信件至parents@supercell.com來聯絡我們， ！為幫助我們儘快理解並了解問題所在，請您確保您的信件中包含盡可能多的相關細節。

感謝您的參與和幫助，讓我們一起把敝公司的遊戲變得更安全、更有趣

-您的挚友，Supercell