Sie sind wahrscheinlich hier, weil Sie oder eine Person, die Ihnen nahesteht, eines unserer Spiele spielt. Danke dafür! Wir hoffen, dass Ihnen die Spiele ebenso viel Spaß machen wie uns bei ihrer Entwicklung!

Wahrscheinlich haben Sie einige Fragen dazu, wie eine möglichst sichere und angenehme Spielatmosphäre für Sie oder Ihr Kind geschaffen werden kann. Dinge wie Altersbeschränkungen, In-App-Käufe oder Privatsphäre sind sensible Angelegenheiten. Wir sind hier, um Sie im Umgang mit diesen Themen zu unterstützen.

Um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Kind Supercell-Spiele in einer sicheren und geregelten Atmosphäre genießen können, halten wir uns an einige bewährte Prinzipien:

Wir respektieren unsere Spieler und tun deshalb unser Allerbestes, um besonders spaßige Spiele für sie zu entwickeln. Wir werden niemals kurzfristige Entscheidungen treffen, welche die Spielqualität beeinflussen. Wir möchten, dass unsere Spieler die vollständige Kontrolle über ihre Erlebnisse in Supercell-Spielen haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir Sie offen und ehrlich über die jeweiligen Spielinhalte informieren, bevor Sie oder Ihr Kind das Spiel herunterladen. Dies bedeutet auch, dass wir es jederzeit erkennbar machen, wenn Sie dabei sind, einen Kauf zu tätigen. Wenn Sie oder Ihr Kind jemals auf Probleme in unseren Spielen stoßen sollten, sorgen wir dafür, dass Sie die Lösung schnellstmöglich finden können. Neben Leitfäden wie diesem, helfen wir Ihnen dabei, die richtigen Ansprechpartner zu finden – egal, ob es mit dem Spiel selbst oder mit Zahlungen (Käufe und Rückerstattungen werden von Google und Apple abgewickelt) zu tun hat.

Im Folgenden werden wir versuchen, sämtliche Fragen zu beantworten, die Sie haben könnten. Sollten wir hierbei etwas vergessen haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an parents@supercell.com. Beschreiben Sie detailliert, was wann passiert ist und fügen Sie nützliche Informationen bei, z. B. Belege der Transaktions-ID, relevante Screenshots usw.

Wenn Sie mit unseren Spielen vertraut sind, finden Sie auf unseren Supportseiten Antworten auf Fragen zu Ihrem Spiel oder Gerät. Außerdem enthält unsere Forenseite zahlreiche Informationen aus unserer Spielercommunity. Eine weitere Wissensquelle erreichen Sie im Spiel über „Einstellungen“ > „Hilfe“. Dort können Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) finden, Foren durchsuchen oder ein Problem melden. Wenn Sie hierüber ein Problem melden, werden grundlegende Spielinformationen automatisch mitgeliefert, damit wir noch besser auf Ihre Anfrage reagieren können.

WIE SEHEN DIE ALTERSBESCHRÄNKUNGEN UND ALLGEMEINEN RICHTLINIEN FÜR SUPERCELL-SPIELE AUS?

Unsere Spiele haben keine pauschalen Altersbeschränkungen. Wir bitten unsere Spieler jedoch darum, die folgende Regelung unserer Nutzungsbedingungen zu beachten: Vor der Erstellung eines Spielkontos müssen die Erziehungsberechtigten eines Nutzers, der in seinem Wohnsitzstaat als minderjährig gilt, unseren Nutzungsbedingungen zustimmen.

Bitte beachten Sie: Die veröffentlichten Altersempfehlungen finden Sie auch auf Google Play und im Apple App Store in iTunes. Diese Altersklassifikationen beziehen sich jedoch nur auf die Inhalte unserer Spiele (ähnlich wie bei den FSK-Angaben für Kinofilme, nur dass es bei uns um Gameplay, Animationen usw. geht). Mehr über die Definition dieser Kategorien finden Sie auf diesen Support-Websites von Apple und Google.

WIE KANN ICH IN-APP-KÄUFE VERWALTEN ODER DEAKTIVIEREN?

Alle unsere Spiele können kostenlos heruntergeladen werden. Allerdings gibt es in unseren Spielen auch die Möglichkeit, sogenannte „In-App-Käufe“ zu tätigen. Diese Käufe sind für das Spielen nicht erforderlich, können aber einige Gameplay-Elemente verbessern. In-App-Käufe unterscheiden sich im Preis. In den USA zum Beispiel gibt es Angebote von 0,99 $ bis 99,99 $.

In-App-Käufe werden mit echtem Geld bezahlt und sind stets ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Sie sind im Spiel verfügbar, die Kaufoption ist also im Spiel selbst zu finden.

Wichtig: In den allgemeinen Einstellungen Ihres Mobilgeräts können Sie problemlos die Möglichkeit zum Tätigen von In-App-Käufen verwalten, die Einstellungen für den Passwortschutz anpassen oder In-App-Käufe ganz deaktivieren. Die genaue Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie ein iOS-Gerät von Apple (beispielsweise ein iPhone oder iPad) oder ein Google Android-Gerät verwenden. Die entsprechenden Anleitungen finden Sie hier:

In-App-Einstellungen für Apple iOS-Geräte / In-App-Einstellungen für Google Android-Geräte

WER VERARBEITET DIE IN-APP-KÄUFE?

Wir hier bei Supercell verarbeiten keine Zahlungen für In-App-Käufe und haben auch keinen Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen. Das liegt daran, dass die Zahlungstransaktionen über den App Store von Apple oder Google Play (je nachdem, welches Gerät Sie verwenden) abgewickelt werden. Das alles erfolgt über die persönliche E-Mail-Adresse, die zu Ihrem Konto gehört. Nach jedem Kauf werden Ihnen die entsprechenden Belege von Apple oder Google zugesandt. Hinweis: Sämtliche Prozesse nach dem Kauf werden ebenfalls von Apple und Google durchgeführt und liegen im alleinigen Ermessen dieser Unternehmen.

ICH HABE EINE ANDERE WEBSITE ENTDECKT, DIE IN-GAME-PRODUKTE FÜR SUPERCELL-SPIELE ANBIETET. KANN ICH DIE PRODUKTE AUF DIESER WEBSITE KAUFEN?

Nehmen Sie sich vor Websites von Drittanbietern in Acht, die Verbesserungen für unsere Spiele versprechen (beispielsweise Websites, die „kostenlose Juwelen“ anbieten usw.). Diese Websites sammeln oftmals persönliche Informationen, Geld oder beides, ohne dann die versprochenen In-Game-Produkte zu liefern. Wenn Sie einen In-App-Kauf tätigen möchten, sollten Sie das auf Ihrem Mobilgerät im Spiel selbst tun. Das ist der sicherste Weg. Das Verkaufen, Einlösen oder Tauschen von virtueller In-Game-Währung ist gemäß unseren Geschäftsbedingungen nicht gestattet.

MEIN KIND HAT VERSEHENTLICH EINEN IN-APP-KAUF GETÄTIGT. WIE KANN ICH EINE ERSTATTUNG BEANTRAGEN?

Wie bei den meisten herunterladbaren Softwareprodukten können in unseren Spielen gekaufte Dinge (In-App-Käufe) nicht rückerstattet werden. In seltenen Fällen kann eine Ausnahme gemacht werden.

Falls der Kauf auf einem Apple-Gerät (iOS) getätigt wurde:

Bei Käufen, die auf einem iOS-Gerät getätigt wurden, kann Supercell Rückerstattungen nicht direkt bearbeiten. Bitte besuchen Sie die Seite des Apple-Supports. Wählen Sie dort "iTunes & Apple Music" und danach "iTunes Store" aus. Klicken Sie dort auf "Einkauf, Abrechnung & Rückzahlung", gefolgt von "Unbeabsichtigte Einkäufe". Nun können sie die von Ihnen vorgezogene Kontaktoption wählen.

Falls der Kauf auf einem Google-Gerät (Android) getätigt wurde:

Schicken Sie bitte eine Mail an parents@supercell.com oder schreiben Sie uns direkt über den Support im Spiel, indem Sie zu den Einstellungen gehen, dort "Hilfe und Support" auswählen und oben rechts auf "Kontakt" tippen. Erwähnen Sie bitte in Ihrer Nachricht den Namen des Spiels, in dem der Kauf getätigt wurde, und fügen Sie den Kaufbeleg dafür hinzu. Achten Sie darauf, dass hier die ID der Transaktion unten im Dokument sichtbar ist (sie sieht ungefähr so aus: GPA.1234-1234-1234-12345). Google schickt Ihnen nach jedem Kauf eine E-Mail mit dem Kaufbeleg.

ICH HABE EINE RECHNUNG FÜR EINEN KAUF ERHALTEN, DEN ICH NICHT GETÄTIGT HABE. WAS SOLL ICH TUN, WENN ICH EINE BETRÜGERISCHE AKTIVITÄT VERMUTE?

Wenn Sie oder Ihr Kind noch nie eines unserer Spiele gespielt haben, aber eine betrügerische Aktivität auf Ihrem Konto vermuten, sollten Sie sich umgehend an Apple (für iOS-Geräte) oder Google (für Android-Geräte) wenden. Diese beiden Unternehmen sind für den Transaktionsprozess zuständig.

Für Apple (iOS)-Geräte:

Besuchen Sie die Seite des Apple-Supports, wählen Sie den Link „iTunes Store-Support kontaktieren“ aus, dann „Einkauf, Abrechnung und Rückzahlung“ und anschließend die auf Ihren Fall zutreffende Option.

Für Google (Android)-Geräte:

Besuchen Sie die Seite des Google-Supports und führen Sie eine Suche durch oder nutzen Sie die Schaltfläche „Kontakt“ oben rechts auf der Seite, um einen Mitarbeiter des Google-Kundensupports zu kontaktieren.

Wenn Sie sich bereits bezüglich einer vermuteten betrügerischen Aktivität an Apple oder Google gewendet haben und an uns weiterverwiesen wurden, kontaktieren Sie uns bitte über transactions@supercell.com. Beschreiben Sie detailliert, was wann passiert ist und fügen Sie Belege der Transaktions-ID, relevante Screenshots usw. bei.

Lesen Sie sich außerdem den Abschnitt Betrugsprobleme durch. Dort finden Sie weitere Informationen zu mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten.

Der Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Wir hier bei Supercell haben keinen Zugang zu Ihren Kreditkarteninformationen. Das liegt daran, dass die Zahlungstransaktionen über den App Store von Apple oder Google Play (je nachdem, welches Gerät Sie verwenden) abgewickelt werden. Das alles erfolgt über die persönliche E-Mail-Adresse, die zu Ihrem Konto gehört. Außerdem bitten wir Sie um Ihre Zustimmung, bevor wir Direktmarketing-Nachrichten an Ihr Mobilgerät senden.

Wir verkaufen Ihre persönlichen Daten nicht für gewerbliche Zwecke an Dritte und geben sie auch nicht weiter. Außerdem bitten wir Sie um Ihre Zustimmung, bevor wir Direktmarketing-Nachrichten an Ihr Mobilgerät senden.

Mehr dazu finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien.

WIE KONTAKTIERE ICH SUPERCELL?

Wie gesagt, helfen wir Ihnen gerne weiter. Sollten Sie Fragen haben, senden Sie uns eine E-Mail an parents@supercell.com. Beschreiben Sie detailliert, was wann passiert ist und fügen Sie nützliche Informationen bei, z. B. Belege der Transaktions-ID, relevante Screenshots usw.

WIE FUNKTIONIERT DER CHAT IN SUPERCELL-SPIELEN?

Viele unserer Spieler chatten gerne über den Gruppenchat in unseren Spielen miteinander. Dabei setzen wir uns für eine sichere Chatumgebung ein. Keines unserer Spiele bietet einen privaten Chatraum und wir warnen regelmäßig davor, persönliche Informationen bekanntzugeben. Wir haben außerdem eine sogenannte „schwarze Liste“ mit anstößigen Wörtern und Ausdrücken erstellt, die wir ständig aktualisieren. Dadurch können wir diese anstößigen Begriffe schnell finden und aus allen Bereichen unserer Spiele entfernen.

Sollten irgendwelche Probleme auftreten, können unsere Spieler beleidigendes, anstößiges oder unangemessenes Verhalten mithilfe leicht auffindbarer Tools melden. Außerdem können Chatnachrichten von anderen Spielern stummgeschaltet werden, damit diese Nachrichten erst gar nicht angezeigt werden.

Wenn Sie uns Bedenken lieber per E-Mail mitteilen möchten, erreichen Sie uns unter parents@supercell.com. Bitte schildern Sie Ihr Anliegen in der E-Mail möglichst detailliert, damit wir das Problem schnell verstehen und identifizieren können.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Spiele so sicher und unterhaltsam wie möglich zu machen.

- Ihre Freunde von Supercell