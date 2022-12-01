راهنمای والدین
- محدودیتهای سنی و خطمشیهای کلی بازیهای SUPERCELL چیست؟
- چگونه میتوانم خریدهای درونبرنامهای را کنترل یا خاموش کنم؟
- خریدهای درونبرنامهای را چه کسی پردازش میکند؟
- سایت دیگری دیدهام که برای بازیهای SUPERCELL محصولات درون بازی به من ارائه میدهد. آیا میتوانم از آن سایت خرید کنم؟
- فرزندم به طور تصادفی خرید درون بازی انجام داده است. چگونه میتوانم درخواست بازپرداخت کنم؟
- برای خریدی که انجام ندادم صورتحساب دریافت کردهام. اگر مشکوک به فعالیت کلاهبردارانه باشم چه کاری باید انجام بدهم؟
- خط مشی SUPERCELL درباره حریم خصوصی چیست؟
- چگونه میتوانم با SUPERCELL تماس بگیرم؟
- گپ در بازیهای SUPERCELL چگونه کار میکند؟
چون اینجا هستید، به احتمال زیاد شما یا شخص دیگری که برایتان مهم است یکی از بازیهای ما را برای سرگرمی انتخاب کرده است. متشکریم! امیدواریم به همان اندازه که ما از ساختن بازی لذت میبریم شما هم از بازی کردن لذت ببرید.
احتمالاً درباره حفظ ایمنی خود و فرزندانتان هنگام اتصال به بازیهای ما از طریق دستگاه همراه سؤالاتی دارید. مسائلی از قبیل محدودیتهای سنی، خریدهای درونبرنامهای، و حریم خصوصی همه و همه نگرانیهایی قابل درک هستند، و ما اینجا هستیم تا مطمئن شویم شما پشتیبانی لازم را دریافت میکنید.
برای مطمئن شدن از اینکه شما از بازیهای Supercell در محیطی امن و کنترلشده لذت میبرید، به مجموعه مشخصی از اصول پایبند هستیم که به ما و بازیکنهای ما خدمت میکنند:
ما برای بازیکنانمان احترام قائل هستیم، و تمام نیروی خود را به
کار میگیریم تا جالبترین بازیها را برای لذت بردن آنها بسازیم. ما هرگز کیفیت بازی را فدای هیچ مسئله کوتاه مدت و گذرایی نمیکنیم.
ما میخواهیم شما کنترل کاملی روی تجربهتان در انجام بازیهای Supercell داشته باشید. به این معنی که پیش ازینکه شما یا فرزند شما بازیهای ما را دانلود کنید، باید درباره محتوای بازی اطلاعاتی به شما داده شده باشد. یعنی زمانی که قصد دارید خریدی درون بازی انجام دهید، مسئله باید کاملاً واضح باشد.
اگر شما یا فرزندتان هرگونه مشکلی در رابطه با بازیهای ما دارید، باید بتوانید به سرعت نحوه برطرف کردن آن را پیدا کنید. علاوه بر فراهم کردن راهنماییهایی مانند این، معنای آن راهنمایی شما برای تماس با شرکت مناسب مربوط به مشکلتان است، چه مشکلاتی که به پرداخت مربوط میشوند (که معمولاً Google یا Apple هستند که خریدها را پردازش یا بازپرداخت میکنند) و چه مشکلاتی که به خود بازی مربوط میشوند (که معمولاً خود ما هستیم).
به خواندن ادامه دهید زیرا سعی داریم مطالبی را پوشش دهیم که احتمال دارد سؤال شما هم باشد. اگر چیزی را فراموش کردهایم، به آدرس parents@supercell.com به ما ایمیل بزنید. در ایمیل خود، حتماً جزئیاتی را که ممکن است مفید باشد قید کنید، مانند اتفاقی که روی داده و زمان وقوع آن، رسیدهای شناسایی تراکنش احتمالی، عکسهای مرتبط از صفحه و غیره.
اگر با بازیهای ما آشنایی دارید، میتوانید برای سؤالات مربوط به بازی یا دستگاه، صفحات پشتیبانی ما را نیز بررسی کنید، یا به تالارهای گفتمان ما که دارای اطلاعات بسیار زیادی علاوه بر انجمن بازیکنان ماست سری بزنید. یک منبع دیگر نیز در داخل بازی در قسمت تنظیمات > راهنمایی در دسترس است. در آنجا میتوانید سؤالات متداول (FAQ) را بخوانید، تالارهای گفتمان را مرور کنید، یا مشکلی را که به صورت خودکار شامل برخی از اطلاعات اساسی بازی شما میشود گزارش کنید تا به ما کمک کند بهتر پاسخگوی شما باشیم.
محدودیتهای سنی و خطمشیهای کلی بازیهای SUPERCELL چیست؟
حدودیت س ن ن ندارند ً بازی های ما عموما . در ع ن ي حال، بر اساس ر شایط خدمات ما کاربران بازی هایمان، آن ها يی که بر طبق ضوابط کشور محل سکونتشان زیر سن قانو ن ی هستند، قبل از ثبت نام حسابشان به رضایت ولى قانو ن ی خود درباره ر شایط خدمات ما نیاز دارند.
لطفاً توجه کنید: میتوانید توصیههای سنی منتشرشده را هم در Google Play و هم در فروشگاه برنامه Apple در iTunes بیابید. اما، این ردهبندیهای سنی تنها به محتوای موجود در بازیهایمان اطلاق میشود (مانند ردهبندیهای فیلم G، PG یا PG-13 در ایالات متحده، اما با این تفاوت که به بازی، تصاویر متحرک و غیره مرتبط هستند). برای اطلاعات بیشتر درباره چگونگی تعریف این ردهبندیها، به این وبسایتهای پشتیبان برای Apple و Google مراجعه کنید.
چگونه میتوانم خریدهای درونبرنامهای را کنترل یا خاموش کنم؟
دانلود تمام بازیهای ما رایگان است. اما به یاد داشته باشید که بازیهای ما قسمتهای کاملاً اختیاری «خریدهای درونبرنامهای» را نیز ارائه میکنند. برای بازی کردن هرگز به این خریدها نیازی نیست، اما میتوان از آنها برای بهبود برخی عناصر در بازی استفاده کرد. قیمت خریدهای درونبرنامهای متغیر است و برای مثال در فروشگاههای برنامه در ایالات متحده در محدوده ۰٫۹۹ دلار تا ۹۹٫۹۹ دلار (بدون احتساب مالیات) است.
مبلغ خریدهای درونبرنامهای با پول واقعی پرداخت میشود، و همیشه به همین عنوان به وضوح مشخص شده است. این خریدها «در بازی» در دسترس هستند، یعنی گزینههای مربوط به انجام خرید در داخل خود بازی یافت میشوند.
مهم: شما میتوانید به آسانی توانایی انجام خریدهای درونبرنامهای را کنترل کنید، تنظیمات محافظت با رمزعبور را تغییر دهید، یا خریدهای درونبرنامهای را به طول کامل در تنظیمات عمومی دستگاه همراه خود غیرفعال کنید. روش انجام این کار به این بستگی دارد که آیا شما از دستگاه Apple iOS، مثل iPhone یا iPad استفاده میکنید، یا دستگاه Google Android. در هر دو صورت، دستورالعملهایی که به آن نیاز دارید اینجاست:
تنظیمات درون برنامهای دستگاه Apple iOS / تنظیمات درون برنامهای Google Android
خریدهای درونبرنامهای را چه کسی پردازش میکند؟
ما در Supercell خریدهای درونبرنامهای را پردازش نمیکنیم، یا به هیچ بخشی از اطلاعات کارتهای اعتباری شما دسترسی نداریم. زیرا تراکنش پرداختها خود به خود از طریق فروشگاه برنامه Apple یا Google Play (با توجه به دستگاه شما) از طریق آدرس ایمیل شخصی مرتبط با آن حساب انجام میشود. رسید این تراکنشها از طریق Apple یا Google پس از هر خرید برای شما ارسال میشود (اما لطفاً به یاد داشته باشید که تمام فرایندهای پس از خرید توسط Apple یا Google انجام میشود و آنها میتوانند این فرایندها را تغییر دهند).
سایت دیگری دیدهام که برای بازیهای SUPERCELL محصولات درون بازی به من ارائه میدهد. آیا میتوانم از آن سایت خرید کنم؟
مراقب تمام سایتهای شخص ثالث (مثل وبسایتهای «جواهر رایگان»، و غیره) که به شما قول ارتقای بازیهای ما را میدهد باشید. این سایتها ممکن است اطلاعات شخصی شما، پول شما، یا هر دو را بگیرند و هرگز به قول خود درباره محصولات درون برنامه عمل نکنند. اگر قصد انجام خرید درون برنامه را دارید، ایمنترین روش انجام خرید از طریق خود بازی بر روی دستگاه همراه شماست. در غیراینصورت براساس شرایط خدمات ما، فروش، مطالبه یا تجارت ارز مجازی درون بازی به صورتی دیگر مجاز نیست.
فرزندم به طور تصادفی خرید درون بازی انجام داده است. چگونه میتوانم درخواست بازپرداخت کنم؟
مانند بیشتر محصولات قابل دانلود، موارد خریداری شده در بازیهای ما (خریدهای درونبرنامهای) غیرقابل بازپرداخت هستند. ممکن است در مواردی استثنائاتی وجود داشته باشد.
اگر خرید با دستگاه Apple (iOS) انجام شده باشد:
Supercell قادر نیست در موارد که خرید با دستگاه iOS انجام شدهاست، پول شما را پس بدهد. لطفا از مرکز پشتیبانی Apple بازدید کنید و پیوند «تماس با مرکز پشتیبانی فروشگاه iTunes»، سپس «خریدها، صورتحساب و بازخرید» را انتخاب و روی مناسبترین گزینه کلیک کنید.
اگر خرید با دستگاه Google (Android) انجام شده باشد:
لطفا به آدرس parents@supercell.comایمیل بفرستید یا مستقیما از طریق تنظیمات داخل بازی با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید. به قسمت تنظیمات بروید > قسمت کمک و پشتیبانی و روی گزینه «تماس با ما» ضربه بزنید. در پیامتان اسم بازیای که از طریق آن خرید انجام شده است را بنویسید و رسید خریدتان را هم اضافه کنید. شناسه پرداخت موجود در پایین رسید (که شبیه به این است: GPA.1234-1234-1234-12345) باید کاملا مشخص باشد. بعد از هر خرید، رسید پرداختتان توسط Google به شما ایمیل شده است.
برای خریدی که انجام ندادم صورتحساب دریافت کردهام. اگر مشکوک به فعالیت کلاهبردارانه باشم چه کاری باید انجام بدهم؟
اگر شما یا فرزند شما هرگز یکی از بازیهای ما را انجام نداده است، اما مشکوک به این هستید که تراکنشی کلاهبردارانه بر روی حساب شما انجام شده است، باید فوراً با Apple (برای دستگاههای iOS) یا Google (برای دستگاههای Android)، که فرایندهای تراکنش را کنترل میکنند، تماس بگیرید.
برای دستگاههای Apple (iOS):
از مرکز پشتیبانی Apple بازدید کنید و پیوند «تماس با مرکز پشتیبانی فروشگاه iTunes»، سپس «خریدها، صورتحساب و بازخرید» را انتخاب و روی مناسبترین گزینه کلیک کنید.
برای دستگاههای Google (Android):
از مرکز پشتیبانی Google بازدید کرده و یک جستجو انجام دهید، یا از دکمه Contact us (تماس با ما) بر روی صفحه استفاده کنید (سایت فقط به زبان انگلیسی است) تا از طریق ایمیل یا تلفن به نماینده پشتیبانی مشتریان Google دسترسی پیدا کنید.
اگر قبلاً با Apple یا Google درباره فعالیت مشکوک به کلاهبرداری تماس گرفتید و آنها شما را پیش ما فرستادند، لطفاً از طریق transactions@supercell.com با ما تماس بگیرید. حتماً جزئیات ویژه مانند اتفاقی که افتاده است و زمان وقوع آن، رسیدهای شناسه تراکنش، عکسهای مرتبط از صفحه و غیره را قید کنید.
بهعلاوه، حتماً برای اطلاعات بیشتر درباره فعالیتهای مشکوک به کلاهبرداری، بخش Fraud Issues (مسائل مربوط به کلاهبرداری) ما را مطالعه کنید.
خط مشی SUPERCELL درباره حریم خصوصی چیست؟
حریم خصوصی شما همیشه اولین نگرانی ماست. ما در Supercell به هیچ بخشی از اطلاعات کارتهای اعتباری شما دسترسی نداریم. زیرا تراکنش پرداختها خود به خود از طریق فروشگاه برنامه Apple یا Google Play (با توجه به دستگاه شما) از طریق آدرس ایمیل شخصی مرتبط با آن حساب انجام میشود. همچنین همیشه برای ارسال پیامهای بازاریابی مستقیم روی دستگاه همراه از شما میخواهیم رضایت خود را اعلام کنید.
ما دادههای شخصی شما را برای اهداف تجاری به اشخاص ثالث نمیفروشیم یا منتقل نمیکنیم. همچنین همیشه برای ارسال پیامهای بازاریابی مستقیم روی دستگاه همراه از شما میخواهیم رضایت خود را اعلام کنید.
در خطمشی حریم خصوصی اطلاعات بیشتری کسب کنید.
چگونه میتوانم با SUPERCELL تماس بگیرم؟
همانطور که گفتیم، ما برای کمک به شما آمادهایم! و اگر سؤالات بیشتری دارید، به ما از طریق parents@supercell.com ایمیلی ارسال کنید. در ایمیل خود، حتماً جزئیاتی را که ممکن است مفید باشد قید کنید، مانند اتفاقی که روی داده و زمان وقوع آن، رسیدهای شناسایی تراکنش احتمالی، عکسهای مرتبط از صفحه و غیره.
اگر با بازیهای ما آشنایی دارید، میتوانید برای سؤالات مربوط به بازی یا دستگاه، صفحات پشتیبانی ما را نیز بررسی کنید، یا به تالارهای گفتمان ما که دارای اطلاعات بسیار زیادی علاوه بر انجمن بازیکنان ماست سری بزنید. منبع دیگری نیز در بازی در قسمت تنظیمات > راهنمایی در دسترس است. در آنجا میتوانید سؤالات متداول (FAQ) را بخوانید، تالارهای گفتمان را مرور کنید، یا مشکلی را که به صورت خودکار شامل برخی از اطلاعات اساسی بازی شما میشود گزارش کنید تا به ما کمک کند بهتر پاسخگوی شما باشیم.
گپ در بازیهای SUPERCELL چگونه کار میکند؟
بسیاری از بازیکنان ما از تعامل با یکدیگر از طریق گپ گروهی در بازی لذت میبرند، و ما به سختی کار میکنیم تا برای این منظور فضا را امن و سالم نگه داریم. ما در هیچکدام از بازیهایمان قسمت گپ خصوصی نداریم، و درباره اشتراکگذاری اطلاعات خصوصی هشدارهایی را به صورت منظم نمایش میدهیم. همچنین برای کلمات و عبارتهای اهانتآمیز یک «لیست سیاه» ایجاد کردهایم و به طور دائم آن را بهروز میکنیم که میتوان به سرعت آنها را پیدا کرد و از تمام قسمتهای بازی حذف کرد.
اگر مشکلی وجود داشته باشد، بازیهای ما دارای ابزارهایی چشمگیر برای بازیکنان است تا بتوانند هرگونه رفتار نامناسب، زننده یا اهانتآمیز را به ما گزارش کنند. همچنین برای کاربران این امکان را فراهم کردهایم که بتوانند گپهای هر بازیکن دیگری را که نمیخواهند پیامهایش را ببینند بیصدا کنند.
اگر ترجیح میدهید هرگونه مشکلی را از طریق ایمیل گزارش کنید، میتوانید از طریق parents@supercell.com نیز به ما دسترسی پیدا کنید. در ایمیلتان، حتماً تا حد ممکن جزئیات را بیان کنید تا به ما در درک و شناسایی سریعتر مسئله کمک کنید.
از کمک شما برای هرچه ایمنتر و جذابتر کردن بازیها سپاسگزاریم!
- دوستان شما در Supercell