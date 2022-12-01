Luet tätä luultavimmin siksi, että joko sinä itse tai joku läheisesi pelaa jotakin peleistämme - kiitos siitä! Toivomme, että nautitte peliemme pelaamisesta yhtä paljon kuin me nautimme niiden tekemisestä.

Sinulla on varmaankin kysymyksiä peleistämme ja niiden pelaamisesta mobiililaitteella. On luonnollista olla huolissaan ikärajoista, tietosuojasta ja sovellusten sisäisistä ostoista. Meidän tehtävänämme onkin varmistaa, että saat kaiken tarvitsemasi tuen ja tiedon.

Turvallisen ja valvotun peliympäristön takaamiseksi Supercellin peleissä noudatetaan muutamia meille ja pelaajillemme hyödyllisiä periaatteita:

Kunnioitamme pelaajiamme ja pyrimme vaivoja säästämättä tekemään heille markkinoiden hauskimpia pelejä. Emme milloinkaan uhraa laatua minkään lyhyen tähtäimen seikan vuoksi. Haluamme, että voit hallita omaa pelikokemustasi 100-prosenttisesti. Tarkoitamme tällä sitä, että ennen pelimme lataamista sinulle tai lapsellesi tulee kertoa avoimesti pelin sisällöstä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että haluamme sinun olevan täysin tietoinen siitä, mitä olet tekemässä, jos päätät tehdä sovelluksen sisäisen ostoksen. Jos sinulla tai lapsellasi on ongelmia tai kysymyksiä peliemme suhteen, sinun tulee pystyä nopeasti selvittämään, miten ongelman voi ratkaista. Oppaiden laatimisen lisäksi autamme pelaajia ottamaan yhteyttä oikeisiin tahoihin ongelmatilanteissa. Maksuasioista vastaavat pääasiassa Google tai Apple, jotka käsittelevät peleihin liittyvät maksut tai hyvitykset. Itse peliä koskevissa asioissa auttaa Supercell.

Jos pelimme ovat jo sinulle tuttuja, voit tutustua Tukisivuihimme ja lukea peliisi tai laitteeseesi liittyviä kysymyksiä. Saat apua ja ohjeita myös pelin aikana valitsemalla pelissä Asetukset > Ohje. Täältä löydät usein kysytyt kysymykset ja voit myös ilmoittaa ongelmista. Pelin sisältä lähetetty viesti sisältää automaattisesti pelin perustiedot, jotka auttavat meitä ongelmasi selvittämisessä.

Käsittelemme seuraavaksi vanhempien yleisiä huolenaiheita.

Mitkä ovat Supercellin pelien ikärajat ja yleiset käytännöt?

Peleissämme ei ole yleisiä ikärajoja. Peliemme käyttäjien tulee kuitenkin huomata, että jos käyttäjä on asuinmaansa lainsäädännön perusteella alaikäinen, käyttöehtojemme mukaan hänen laillisen huoltajansa on hyväksyttävä käyttöehdot ennen tilin rekisteröintiä.

Huomaa: Ikärajasuosituksia löytyy myös Google Playsta sekä Applen iTunes Storesta. Nämä ikä- tai kypsyysluokitukset koskevat kuitenkin vain pelien sisältöä (vastaavat amerikkalaisia elokuvaluokituksia G, PG tai PG-13 mutta viittaavat animaatioihin, pelaamiseen jne.). Lisätietoja näistä luokituksista on saatavilla Applen ja Googlen tukisivustoilla.

Kuinka voin hallita sovelluksen sisäisiä ostoja tai poistaa ne käytöstä?

Kaikki pelimme ovat ladattavissa ilmaiseksi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että pelit tarjoavat myös mahdollisuuden sovelluksen sisäisiin ostoihin. Näitä ostoja ei tarvita pelin pelaamiseksi, mutta niitä voidaan käyttää pelaamisen ja pelikokemuksen joidenkin osa- alueiden tehostamiseksi. Sovelluksen sisäisten ostojen veroton hinta vaihtelee esimerkiksi amerikkalaisessa sovelluskaupassa välillä 0,99–99,99 $.

Sovelluksen sisäiset ostot maksetaan aina oikeassa rahassa ja niistä käy selkeästi ilmi niiden maksullisuus ja hinta. Ne ovat saatavissa pelin aikana, eli ostomahdollisuus löytyy itse pelistä.

Tärkeää: Voit helposti muokata sovelluksen sisäisten ostosten tekomahdollisuutta, muuttaa salasanan suojausasetuksia tai poistaa sovelluksen sisäiset ostot kokonaan käytöstä oman mobiililaitteesi yleisasetuksista. Asetusten muuttaminen riippuu siitä, käytätkö Apple iOS - laitetta (kuten iPhone tai iPad) vai Googlen Android-laitetta. Löydät sekä iOS- että Android- laitteiden ohjeet täältä:

Apple iOS -laitteiden sovelluksen sisäisten ostojen asetukset / Google Android -laitteiden sovelluksen sisäisten ostojen asetukset

Kuka käsittelee sovelluksen sisäiset ostot?

Supercell ei käsittele sovelluksen sisäisiä ostoja itse, eikä sillä ole luottokorttitietoihisi minkäänlaista käyttöoikeutta tai pääsyä. Maksutapahtumat suoritetaan kokonaisuudessaan Applen App Storessa tai Google Playssa (laitteestasi riippuen) tiliisi liittyvän henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen kautta. Apple tai Google lähettää sinulle sähköpostitse tositteet kyseisistä maksutapahtumista kunkin maksutapahtuman jälkeen. Kannattaa kuitenkin huomata, että Apple ja Google sääntelevät kaikkia maksutapahtuman jälkeisiä prosesseja ja että Apple ja Google voivat halutessaan muuttaa näitä prosesseja.

Olen nähnyt, että jollakin toisella sivustolla tarjotaan pelin sisäisiä tuotteita Supercellin peleihin. Voinko ostaa tuotteita näiltä sivustoilta?

Suhtaudu hyvin varovaisesti kolmannen osapuolen sivustoihin, joissa luvataan parannuksia tai lisätuotteita peleihimme. Tällaisia sivustoja ovat esimerkiksi ilmaisia jalokiviä tarjoavat sivustot. Kyseiset sivustot voivat kerätä henkilötietoja, rahaa tai kumpiakin, eivätkä ne useinkaan luovuta lupaamiaan pelin sisäisiä tuotteita. Turvallisin tapa tehdä ostoja on pelin pelaamisen aikana (eli ollessasi pelissä sisällä). Käyttöehtomme kieltävät virtuaalisen pelivaluutan myymisen, hyvittämisen tai vaihtamisen pelin ulkopuolella.

Lapseni teki vahingossa sovelluksen sisäisen oston. Miten toimin saadakseni hyvityksen?

Useimpien ladattavien ohjelmistotuotteiden tapaan peleissämme ostetut tuotteet (sovelluksen sisäiset ostot) eivät ole hyvitettävissä. Voimme sallia hyvityksen ainoastaan joissain erikoistapauksissa.

Apple-laitteilla (iOS) suoritetut ostot:

Supercell ei voi suoraan käsitellä hyvityksiä ostoista, jotka on tehty iOS-laitteilla. Mene Apple-tukeen ja valitse sivun alalaidassa Hanki tukea. Valitse iTunes Store ja sen jälkeen Ostokset, laskutus ja hyvitys.Valitse esiin tulevista vaihtoehdoista tilanteeseesi sopivin.

Google-laitteilla (Android) suoritetut ostot:

Lähetä sähköposti osoitteeseen parents@supercell.com tai ota meihin yhteyttä pelinsisäisen tuen kautta valitsemalla Asetukset, sen jälkeen Ohje ja tuki ja napauttamalla yhteydenottopainiketta oikeassa yläkulmassa. Kerro viestissäsi, missä pelissä teit oston, ja liitä viestiisi oston kuitti. Kuitin alaosassa täytyy näkyä tapahtumatunnus (Se näyttää suurin piirtein tältä: GPA.1234-1234-1234-12345.) Google lähettää jokaisesta ostostasi sinulle kuitin sähköpostitse.

Sain laskun ostoksesta, jota en ole tehnyt. Mitä minun pitäisi tehdä, jos epäilen vilpillistä toimintaa?

Jos sinä tai lapsesi ette ole koskaan pelanneet pelejämme, ja epäilet tililläsi olevan vilpillistä toimintaa, ota välittömästi yhteyttä Appleen (iOS-laitteet) tai Googleen (Android-laitteet), jotka valvovat maksutapahtumia.

Apple (iOS):

Siirry Apple-tukeen, valitse Ota yhteyttä iTunes Store -tukeen. Valitse sitten vaihtoehto ”Purchases, billing and redemption”. Valitse esiin tulevista vaihtoehdoista sopivin.

Google (Android):

Siirry Google-tukeen ja tee haku tai valitse sivun Contact us -vaihtoehto (vain englanniksi). Voit näin ottaa yhteyttä Googlen asiakastuen edustajaan joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Jos olet jo ottanut yhteyttä Appleen tai Googleen epäilemäsi vilpillisen toiminnan vuoksi ja sinut on ohjattu ottamaan yhteyttä meihin, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen transactions@supercell.com. Mainitse sähköpostiviestissäsi kaikki tiedot, joista uskot olevan apua, kuten mitä tapahtui ja milloin, tapahtuman tunnukseen liittyvät tositteet, asiaan liittyvät ruutukaappaukset jne.

Lue myös vilpillistä toimintaa käsittelevä osio, josta löytyy lisätietoja epäillystä vilpillisestä toiminnasta.

Mitä Supercellin tietosuojakäytäntö käsittää?

Tietosuojasi ja yksityisyytesi on meille sydämen asia. Supercellillä ei ole luottokorttitietojesi käyttöoikeutta tai pääsyä kyseisiin tietoihin. Maksutapahtumat suoritetaan kokonaisuudessaan Applen App Storessa tai Google Playssa (laitteestasi riippuen) tiliisi liittyvän henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen kautta.

Emme myy tai paljasta henkilötietojasi kolmansille osapuolille kyseisten osapuolten omiin kaupallisiin tarkoituksiin. Pyydämme sinulta aina suostumuksen suoramarkkinointiviestien lähettämiseksi matkapuhelimeesi.

Lue lisää tietosuojakäytännöstämme.

Miten voin ottaa yhteyttä Supercelliin?

Jos pelimme ovat jo sinulle tuttuja, voit tutustua Tukisivuihimme ja lukea peliisi tai laitteeseesi liittyviä kysymyksiä. Saat apua ja ohjeita myös pelin aikana valitsemalla pelissä Asetukset > Ohje. Täältä löydät usein kysytyt kysymykset ja voit ilmoittaa ongelmista. Ilmoitus sisältää automaattisesti pelin perustiedot, jotka auttavat meitä ongelmasi selvittämisessä.

Jos sinulla on jotakin kysyttävää, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen parents@supercell.com. Mainitse sähköpostiviestissäsi kaikki tiedot, joista uskot olevan apua, kuten mitä tapahtui ja milloin, tapahtuman tunnus, asiaan liittyvät ruutukaappaukset jne.

Miten chat-keskustelut toimivat Supercellin peleissä?

Monet pelaajistamme nauttivat päästessään rupattelemaan toistensa kanssa peleistämme löytyvän ryhmäkeskustelu-toiminnon avulla, ja me näemme kovasti vaivaa taataksemme turvalliset puitteet tällaisille keskusteluille. Peleissämme ei ole yksityiskeskustelu-ominaisuuksia, minkä lisäksi muistutamme pelaajiamme säännöllisesti siitä, että chat-keskusteluissa ei tule jakaa henkilökohtaisia tietoja. Olemme myös kehittäneet jatkuvasti päivittyvän listan loukkaavista sanoista ja ilmaisuista, jotta voimme löytää ja poistaa ne mahdollisimman nopeasti kaikkialta peleistämme.

Loukkaavan, aggressiivisen tai epäsopivan käytöksen tai muiden häiriötilanteiden ilmoittaminen tukitiimillemme on helppoa peleihimme upotettujen työkalujen avulla. Keskusteluja seuraavan käyttäjän on myös mahdollista piilottaa kenen tahansa muun pelaajan viestit, jos ei halua enää nähdä tämän lähettämiä viestejä.

Jos haluat ilmoittaa meille havaitsemastasi käytöksestä mieluummin sähköpostitse, voit tehdä sen lähettämällä viestisi osoitteeseen parents@supercell.com. Ole tällöin ystävällinen ja kuvaile viestissäsi tilannetta mahdollisimman tarkkaan, sillä se auttaa meitä selvittämään tapauksen nopeammin."

Kiitos, että autat tekemään peleistämme mahdollisimman turvallisia ja hauskoja!

- Supercell-tiimi