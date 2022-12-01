Si vous êtes ici, vous ou un de vos proches avez probablement choisi un de nos jeux pour vous divertir, et nous vous en remercions. Nous espérons que vous vous amusez autant à y jouer que nous à les créer.

Vous avez sans doutes des questions au sujet de votre sécurité ou de celle de vos enfants dans le jeu. Les préoccupations concernant les limites d’âge, les achats intégrés et la vie privée sont toutes aussi valables les unes que les autres, et nous sommes là pour faire en sorte que vous receviez l’assistance nécessaire.

Pour que vous puissiez profiter des jeux Supercell dans un environnement sécurisé et contrôlé, nous adhérons à un ensemble de principes dont nous et nos joueurs avons éprouvé l’utilité :

Nous respectons nos joueurs et faisons de notre mieux pour que nos jeux soient aussi amusants que possible. Nous ne sacrifierons jamais la qualité de jeu pour d’autres considérations à court terme. Nous souhaitons que vous contrôliez entièrement votre expérience des jeux Supercell. Il faut pour cela que vous ou vos enfants ayez accès à des informations claires sur le contenu de nos jeux avant de les télécharger. Cela signifie aussi que vous devriez être avertis de façon directe lorsque vous êtes sur le point de faire des achats dans le cadre d’un jeu. Si vous ou votre enfant rencontrez le moindre problème en rapport avec nos jeux, vous devriez aussi pouvoir trouver rapidement comment le résoudre. Pour cela, en plus de vous fournir des guides comme celui-ci, nous vous aiderons à contacter la société pouvant résoudre votre problème, qu’il soit lié aux paiements (vous serez généralement dirigé vers Google ou Apple qui traitent les achats et les remboursements) ou au jeu lui-même (habituellement nous).

Nous allons essayer de répondre ci-dessous aux questions que vous pourriez vous poser. Si nous avons oublié quelque chose, envoyez-nous un e-mail à l’adresse parents@supercell.com. Veillez à joindre à votre e-mail tous les détails spécifiques pouvant être utiles à la compréhension du problème : ce qui s'est passé exactement et quand, vos reçus avec ID de transaction si nécessaire, des captures d'écrans explicatives, etc.

Si vous connaissez déjà nos jeux, vous pouvez aussi consulter notre site d’assistance (cette page principale est en anglais, mais vous donne accès à des pages spécifiques traduites en français) pour les questions concernant votre jeu ou appareil, ou bien nos forums (en anglais uniquement) où vous trouverez une mine d’informations compilées par la communauté de nos joueurs. Une source d'informations supplémentaire est disponible dans le jeu, via Paramètres > Aide. Vous y trouverez des réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ), un accès aux forums et une fonction « Signaler un problème » pour nous contacter en incluant automatiquement certaines de vos informations de jeu pour nous permettre de vous répondre plus vite.

QUELLES SONT LES LIMITES D'ÂGE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX JEUX DE SUPERCELL ?

Nos jeux n'ont pas de limites d'âge globale. En revanche, conformément à nos conditions d'utilisation, pour les utilisateurs qui ne sont pas encore majeurs dans leur pays de résidence, un tuteur légal doit accepter les conditions d'utilisation avant la création du compte.

Remarque importante : vous pouvez trouver des recommandations d'âge publiées dans le Google Play Store et dans l'App Store d'Apple sur iTunes. Ces classifications d'âge ou de maturité ne font toutefois référence qu'au contenu de nos jeux (de façon comparable à la classification G, PG ou PG-13 des films aux États-Unis, mais portant sur les mécanismes de jeu, animations, etc.). Pour en savoir plus sur la définition de ces catégories, vous pouvez consulter ces sites d'assistance pour Apple et Google.

Tous nos jeux sont disponibles en téléchargement gratuit. Sachez cependant qu’ils proposent aussi des achats intégrés entièrement facultatifs. Ces achats ne sont jamais obligatoires pour jouer, mais peuvent être utilisés pour profiter pleinement de certains éléments du jeu. Les achats intégrés présentent des prix variables, compris par exemple entre $0,99 et $99,99 (hors taxes) dans les App Stores américains.

Les achats intégrés doivent être payés en argent réel, et sont toujours présentés clairement en tant que tels. Ils sont accessibles dans le jeu, ce qui signifie que les options d'achat sont fournies à l'intérieur même du jeu.

À savoir : vous pouvez facilement gérer l'accès aux achats intégrés, ajuster les paramètres de protection par mot de passe ou même désactiver complètement ces achats via les réglages ou paramètres généraux de votre appareil mobile. La procédure à suivre dépend de l'appareil utilisé, qu'il s'agisse d'un appareil Apple exécutant iOS tel qu'un iPhone ou iPad ou d'un appareil Android fonctionnant avec Google. Vous trouverez les instructions correspondant à chaque possibilité ici :

Réglages pour les appareils Apple iOS / Réglages pour les appareils Google Android

QUI SE CHARGE DE TRAITER LES ACHATS INTÉGRÉS ?

Les équipes de Supercell ne procèdent pas au traitement des achats intégrés et n'ont accès à aucune information sur votre moyen de paiement. Les transactions de paiement sont effectuées via l'App Store d'Apple ou via Google Play (selon l'appareil utilisé) par l'intermédiaire de l'adresse e-mail personnelle qui est associée à votre compte. Après chaque achat, Apple ou Google vous envoient par e-mail les reçus de ces transactions (sachez cependant que toutes les procédures liées aux achats relèvent de la responsabilité d'Apple ou de Google et sont susceptibles d'être modifiées de leur côté).

J'AI VU UN AUTRE SITE PROPOSANT DES PRODUITS À UTILISER DANS LES JEUX SUPERCELL. PUIS-JE LUI FAIRE CONFIANCE ?

Méfiez-vous des sites tiers qui vous promettent des avantages dans nos jeux (par exemple les sites proposant des « gemmes gratuites », etc.). Ces sites risquent de s'approprier vos informations personnelles, votre argent ou les deux, souvent sans jamais vous fournir les articles promis pour le jeu. Pour faire un achat intégré, le moyen de plus sûr est tout simplement de passer par le jeu lui-même sur votre appareil mobile. La vente, l'utilisation et l'échange de monnaie virtuelle du jeu sont par ailleurs contraires à nos conditions d'utilisation.

Comme la plupart des éléments téléchargeables, les objets achetés dans nos jeux (achats intégrés) ne sont généralement pas remboursables. Dans de rares cas, il peut y avoir exception.

Si l'achat a été effectué avec un appareil Apple (iOS) :

Pour les achats effectués avec un appareil Apple, Supercell ne peut pas rembourser les sommes directement. Veuillez consulter l'assistance d'Apple et sélectionner « Contacter l'assistance de l'iTunes Store » puis « Achat, facturation et remboursement » puis l'option qui vous correspond le mieux.

Si l'achat a été effectué avec un appareil Google (Android) :

Veuillez envoyer un mail à parents@supercell.com ou nous contacter directement depuis le jeu en ouvrant les paramètres et appuyant sur Aide et assistance. Ensuite, appuyez sur « Contactez-nous » dans le coin en haut à droite. Dans votre message, veillez à spécifier le nom du jeu dans lequel l'achat a été fait et à joindre un reçu. L'identifiant de transaction (par exemple : GPA.1234-1234-1234-12345) se trouvant au bas du document doit être visible sur la capture d'écran. Google vous envoie un reçu par mail après chaque transaction.

J'AI REÇU UNE FACTURE POUR UN ACHAT QUE JE N'AI PAS FAIT. QUE FAIRE EN CAS D'ACTIVITÉS FRAUDULEUSES ?

Si vous ou votre enfant n'avez jamais joué à aucun de nos jeux et que vous pensez qu'une transaction frauduleuse a été effectuée sur votre compte, vous devez contacter immédiatement Apple (pour les appareils iOS) ou Google (pour les appareils Android). Ce sont en effet eux qui contrôlent les procédures de transaction.

Pour les appareils Apple (iOS) :

Accédez à l'assistance d'Apple et sélectionnez « Contacter l'assistance de l'iTunes Store » puis « Achat, facturation et remboursement » et sélectionnez l'option qui vous correspond le mieux.

Pour les appareils Google (Android) :

Accédez à l'assistance Google et faites une recherche ou utilisez l'option « Contactez-nous » pour parler à un membre de l'équipe d'assistance de Google par e-mail ou par téléphone.

Si vous avez déjà contacté Apple ou Google pour leur signaler des activités potentiellement frauduleuses et qu'ils vous ont conseillé de nous contacter, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse : transactions@supercell.com. Veillez à inclure tous les détails spécifiques, comme ce qui s'est passé exactement et quand, vos reçus avec ID de transaction, des captures d'écrans utiles, etc.

Veuillez aussi lire notre section consacrée aux activités frauduleuses, Fraud Issues (en anglais uniquement), pour en savoir plus à ce sujet.

QUELLE EST LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE SUPERCELL ?

Nous attachons la plus grande importance à votre confidentialité. Nos équipes n'ont accès à aucune des informations relatives à votre moyen de paiement. Les transactions de paiement sont effectuées via l'App Store d'Apple ou via Google Play (selon l'appareil utilisé) par l'intermédiaire de l'adresse e-mail personnelle qui est associée à votre compte. D'autre part, nous vous demanderons toujours votre accord au sujet des messages de marketing direct envoyés sur votre appareil mobile.

Nous nous engageons enfin à ne pas vendre ni communiquer vos données personnelles à des tiers.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique de protection de la vie privée.

Comme nous vous l'avons dit, nous sommes là pour vous aider ! Si vous avez d'autres questions, envoyez-nous un e-mail à l'adresse parents@supercell.com. Veillez à joindre à votre e-mail tous les détails spécifiques pouvant être utiles à la compréhension du problème : ce qui s'est passé exactement et quand, vos reçus avec ID de transaction si nécessaire, des captures d'écrans explicatives, etc.

Si vous connaissez déjà nos jeux, vous pouvez aussi consulter notre site d’assistance (cette page principale est en anglais, mais vous donne accès à des pages spécifiques traduites en français) pour les questions concernant votre jeu ou appareil, ou bien nos forums (en anglais uniquement) où vous trouverez une mine d’informations compilées par la communauté de nos joueurs. Une source d'informations supplémentaire est disponible dans le jeu, via Paramètres > Aide. Vous y trouverez des réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ), un accès aux forums et une fonction « Signaler un problème » pour nous contacter en incluant automatiquement certaines de vos informations de jeu pour nous permettre de vous répondre plus vite.

Nos joueurs sont nombreux à apprécier les possibilités d'interaction que leur offre la fonction de chat de groupe dans nos jeux, et nous travaillons dur pour leur permettre d'en profiter dans un environnement sain et sécurisé. Aucun de nos jeux ne propose de fonction de chat privé, et nous affichons régulièrement des avertissements pour rappeler à nos joueurs qu'ils ne doivent pas partager d'informations personnelles. Nous avons également mis en place une « liste noire » de mots ou expressions inappropriés, que nous mettons régulièrement à jour. Cela nous permet de repérer et de supprimer rapidement les propos choquants de toutes les zones actives de nos jeux.

En cas de problème, nos jeux proposent des outils bien visibles permettant à nos joueurs de nous signaler tout comportement déplacé, insultant ou choquant. Nous avons aussi fait en sorte de permettre à nos joueurs d'exclure de leur fenêtre de chat les messages d'autres joueurs qu'ils ne veulent pas lire.

Si vous préférez nous signaler un problème par e-mail, vous pouvez également nous contacter à l'adresse parents@supercell.com. Veillez à inclure dans votre e-mail le plus de détails possible, pour nous aider à comprendre et identifier rapidement le problème.

Votre aide nous est précieuse pour faire en sorte que nos jeux soient aussi sécurisés et divertissants que possible, et nous vous en sommes reconnaissants !

- L’équipe de Supercell