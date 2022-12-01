Karena Anda ada di sini, kemungkinan besar Anda, atau orang yang Anda sayangi, telah mengunduh salah satu game kami untuk bersenang-senang. Terima kasih! Semoga Anda menikmatinya sebagaimana kami menikmati pembuatannya.

Nah, Anda mungkin memiliki pertanyaan tentang cara menjaga keamanan Anda, atau anak Anda, selama tersambung dengan game kami melalui perangkat seluler. Hal-hal seperti batas usia, pembelian dalam aplikasi, dan privasi adalah sumber kekhawatiran yang valid, dan kami siap memastikan bahwa Anda mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

Untuk memastikan Anda dapat menikmati game Supercell dalam lingkungan yang aman dan terkendali, kami berpegang teguh pada serangkaian prinsip yang jelas, yang telah terbukti bermanfaat bagi kami dan para pemain:

Kami menghargai para pemain, dan mengerahkan segenap tenaga dalam membuat game-game paling seru untuk mereka nikmati. Kami tidak akan pernah mengorbankan kualitas game untuk pertimbangan jangka pendek apa pun. Kami ingin Anda memegang kendali penuh atas pengalaman Anda dengan game Supercell. Itu artinya, sebelum Anda atau anak Anda mengunduh game kami, informasi tentang konten game harus diberikan di awal. Berarti, hal itu harus benar-benar jelas ketika Anda akan melakukan pembelian dalam game. Jika Anda atau anak Anda mengalami masalah dengan game kami, Anda seharusnya bisa segera tahu cara memperbaikinya. Juga menyediakan panduan seperti ini, artinya membantu Anda untuk menghubungi perusahaan yang tepat untuk masalah Anda, baik itu berhubungan dengan pembayaran (biasanya Google atau Apple, yang memproses pembelian dan pengembalian dana) ataupun game itu sendiri (biasanya kami).

Teruslah baca, karena kami akan membahas hal-hal yang kemungkinan besar menjadi pertanyaan Anda. Jika kami melewatkan sesuatu, kirimkan email ke parents@supercell.com. Dalam email, pastikan Anda menyertakan detail spesifik yang mungkin berguna, seperti kejadiannya dan waktunya, tanda terima ID transaksi jika ada, cuplikan layar yang relevan, dsb.

Jika sudah akrab dengan game-game kami, Anda juga bisa melihat halaman Dukungan untuk pertanyaan tentang game atau perangkat Anda, atau halaman Forum kami untuk gudang informasi yang dibangun oleh komunitas pemain. Sumber informasi tambahan tersedia di dalam game dengan membuka Setelan > Bantuan. Di sana Anda dapat membaca tanya-jawab (T&J/FAQ), menjelajah forum, atau melaporkan masalah yang secara otomatis menyertakan sebagian informasi dasar game Anda agar kami bisa menanggapi dengan lebih baik.

BERAPA BATAS USIA DAN APA KEBIJAKAN UMUM DALAM GAME-GAME SUPERCELL?

Game kami tidak memiliki batas usia umum. Meski begitu, menurut Ketentuan Layanan kami, wali sah dari pengguna yang menurut hukum di negara tempat mereka tinggal belum mencapai usia dewasa diharuskan untuk menyetujui Ketentuan Layanan sebelum pengguna bisa membuat akun.

Harap diketahui: Terbitan rekomendasi umur dapat ditemukan di Google Play dan App Store Apple di iTunes. Namun, penggolongan usia atau kedewasaan ini hanya merujuk kepada konten dalam game kami (mirip rating film G, PG, atau PG-13 di AS, hanya saja berhubungan jalannya permainan, animasi, dsb.). Untuk informasi selengkapnya tentang penentuan kategori ini, kunjungi situs web dukungan untuk Apple dan Google ini.

BAGAIMANA CARA MENGELOLA ATAU MENONAKTIFKAN PEMBELIAN DALAM GAME?

Semua game kami gratis untuk diunduh. Namun, ketahuilah bahwa game kami juga menawarkan “pembelian dalam game” yang sepenuhnya bersifat opsional. Pembelian ini tidak pernah menjadi syarat untuk memainkan game, tetapi bisa digunakan untuk meningkatkan sejumlah elemen permainan. Pembelian dalam aplikasi memiliki harga beragam, misalnya di toko aplikasi AS berkisar antara $0,99 hingga $99,99 (belum termasuk pajak).

Pembelian dalam aplikasi dibayar dengan uang sungguhan, dan hal ini selalu diberitahukan dengan jelas. Pembelian ini dapat diakses “dalam game”, artinya opsi untuk melakukan pembelian ditemukan di dalam game itu sendiri.

Penting: Anda dapat dengan mudah mengelola kemampuan untuk melakukan pembelian dalam aplikasi, menyesuaikan setelan perlindungan kata sandi, atau menonaktifkan sepenuhnya pembelian dalam aplikasi melalui setelan umum perangkat seluler. Caranya tergantung perangkat yang Anda gunakan: Apple iOS, seperti iPhone atau iPad, atau Google Android. Apa pun perangkatnya, petunjuk yang Anda perlukan ada di sini:

Setelan dalam aplikasi perangkat Apple iOS / Setelan dalam aplikasi perangkat Google Android

SIAPA YANG MEMPROSES PEMBELIAN DALAM APLIKASI?

Di Supercell, kami tidak memproses pembayaran untuk pembelian dalam aplikasi, atau memiliki akses apa pun ke informasi kartu kredit Anda. Hal itu karena transaksi pembayaran diselesaikan melalui App Store Apple atau Google Play (tergantung perangkat) via alamat email pribadi yang dihubungkan dengan akun tersebut. Tanda terima untuk transaksi ini dikirim ke email Anda oleh Apple atau Google setelah setiap pembelian (namun, harap diketahui bahwa semua proses setelah pembelian dikendalikan oleh Apple atau Google dan dapat berubah sewaktu-waktu).

SAYA MELIHAT SITUS LAIN YANG MENAWARKAN PRODUK DALAM GAME UNTUK GAME SUPERCELL. BISAKAH SAYA MEMBELI DARI MEREKA?

Berhati-hatilah dengan situs pihak ketiga yang menjanjikan peningkatan untuk game kami (seperti situs web “permata gratis”, dsb.). Situs-situs ini dapat mengambil informasi pribadi pemain, uang, atau keduanya, dan sering kali tidak pernah mengirimkan produk game yang dijanjikan. Jika ingin melakukan pembelian dalam aplikasi, cara teraman adalah dengan membeli melalui game itu sendiri pada perangkat seluler. Menjual, menukarkan, atau memperdagangkan mata uang virtual game tidak diizinkan oleh Ketentuan Layanan kami.

ANAK SAYA MELAKUKAN PEMBELIAN DALAM APLIKASI TANPA SENGAJA. BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN PENGEMBALIAN DANA?

Seperti pada sebagian besar produk perangkat lunak unduhan, barang yang dibeli dalam game kami (pembelian dalam aplikasi) tidak dapat dikembalikan. Dalam beberapa kasus langka, mungkin ada pengecualian.

Jika pembelian dilakukan pada perangkat Apple (iOS):

Untuk pembelian yang dilakukan pada perangkat iOS, Supercell tidak dapat menangani pengembalian dana secara langsung. Kunjungi dukungan Apple dan pilih tautan "More about subscriptions and purchases", lalu pilih opsi yang sesuai.

Jika pembelian dilakukan pada perangkat Google (Android):

Kirimkan email ke parents@supercell.com atau hubungi kami langsung melalui dukungan dalam game dengan membuka Setelan > Bantuan & Dukungan, lalu ketuk "Hubungi Kami" di pojok kanan atas. Tulislah nama game untuk pembelian yang dilakukan, dan sertakan tanda terima pembelian. ID transaksi (terlihat seperti ini - GPA.1234-1234-1234-12345) di bagian bawah dokumen harus terlihat. Tanda terima transaksi telah dikirimkan Google kepadamu melalui email setelah setiap pembelian.

SAYA MENERIMA TAGIHAN UNTUK PEMBELIAN YANG TIDAK SAYA LAKUKAN. APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN JIKA MENDUGA ADA AKTIVITAS BERUNSUR PENIPUAN?

Jika Anda atau anak Anda belum pernah memainkan game kami, tetapi menduga ada aktivitas transaksi berunsur penipuan pada akun Anda, segeralah hubungi Apple (untuk perangkat iOS) atau Google (untuk perangkat Android), yang mengendalikan proses transaksi.

Untuk perangkat Apple (iOS):

Kunjungi dukungan Apple dan pilih tautan “Hubungi dukungan iTunes Store”, lalu “Pembelian, penagihan, dan penukaran”, dan pilih opsi yang sesuai.

Untuk perangkat Google (Android):

Kunjungi dukungan Google dan lakukan pencarian, atau gunakan tombol “Hubungi kami” di dasar halaman (khusus situs bahasa Inggris) untuk menghubungi perwakilan dukungan pelanggan Google melalui email atau telepon.

Jika Anda telah menghubungi Apple atau Google mengenai dugaan aktivitas berunsur penipuan, lalu mereka merujuk Anda kepada kami, silakan hubungi kami di transactions@supercell.com. Pastikan Anda menyertakan detail spesifik seperti kejadiannya dan waktunya, tanda terima ID transaksi, cuplikan layar yang relevan, dsb.

Selain itu, pastikan Anda membaca bagian Masalah Penipuan untuk informasi selengkapnya tentang dugaan aktivitas berunsur penipuan.

SEPERTI APA KEBIJAKAN SUPERCELL TERHADAP PRIVASI?

Privasi Anda selalu berada di deretan atas perhatian kami. Di Supercell, kami tidak memiliki akses apa pun ke informasi kartu kredit Anda. Hal itu karena transaksi pembayaran diselesaikan melalui App Store Apple atau Google Play (tergantung perangkat) via alamat email pribadi yang dihubungkan dengan akun tersebut. Kami juga akan meminta izin perihal mengirim pesan pemasaran langsung ke perangkat seluler Anda.

Kami tidak akan menjual atau mengungkap data pribadi kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial mereka. Kami juga akan meminta izin perihal mengirim pesan pemasaran langsung ke perangkat seluler Anda.

Bacalah selengkapnya di Kebijakan Privasi kami.

BAGAIMANA CARA MENGHUBUNGI SUPERCELL?

Seperti yang telah kami sebutkan, kami siap membantu. Jika ada pertanyaan lain, kirimkan email kepada kami di parents@supercell.com. Dalam email, pastikan Anda menyertakan detail spesifik yang mungkin berguna, seperti kejadiannya dan waktunya, tanda terima ID transaksi jika ada, cuplikan layar yang relevan, dsb.

Jika sudah akrab dengan game-game kami, Anda juga bisa melihat halaman Dukungan untuk pertanyaan tentang game atau perangkat Anda, atau halaman Forum kami untuk gudang informasi yang dibangun oleh komunitas pemain. Sumber informasi tambahan tersedia di dalam game dengan membuka Setelan > Bantuan. Di sana Anda dapat membaca tanya-jawab (T&J/FAQ), menjelajah forum, atau melaporkan masalah yang secara otomatis menyertakan sebagian informasi dasar game Anda agar kami bisa menanggapi dengan lebih baik.

BAGAIMANA CARA KERJA OBROLAN DALAM GAME SUPERCELL?

Banyak pemain menikmati interaksi dengan satu sama lain melalui obrolan grup dalam game kami, dan kami bekerja keras untuk memelihara lingkungan yang aman dan terlindungi untuk itu. Kami tidak memiliki fasilitas obrolan privat di game mana pun, dan kami selalu menampilkan peringatan untuk tidak berbagi informasi pribadi. Kami juga telah menyusun, dan terus memperbarui, “daftar hitam” kata dan frasa tidak santun yang dapat segera ditemukan dan dihapus dari semua area dalam game kami.

Jika ada masalah, game kami dilengkapi alat-alat efektif agar pemain bisa melaporkan perilaku yang tidak santun, menghina, atau tidak pantas kepada kami. Kami juga menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk “membisukan” obrolan dari pemain lain yang pesannya tidak ingin dilihat.

Jika ingin melaporkan persoalan melalui email saja, Anda dapat menghubungi kami di parents@supercell.com. Dalam email, pastikan Anda menyertakan detail spesifik sebanyak mungkin, untuk membantu kami cepat memahami dan mengidentifikasi masalahnya.

Terima kasih atas bantuan Anda dalam menjadikan game kami seaman dan seseru mungkin!

- Teman-teman Anda di Supercell