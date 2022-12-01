Immaginiamo che stia leggendo queste righe perché lei (o qualcuno che le è caro) ha iniziato a giocare a uno dei nostri giochi. Per prima cosa: grazie! Speriamo che giocarvi sia tanto divertente quanto lo è stato per noi crearlo.

Probabilmente avrà delle domande in merito a come garantire un’esperienza di gioco sicura per lei o i suoi figli sul suo dispositivo. Temi come le restrizioni d’età, gli acquisti in-app e la privacy destano tutti valide preoccupazioni, e desideriamo offrirle tutta l’assistenza di cui può avere bisogno.

Per garantire che l’esperienza di gioco nei titoli Supercell avvenga in un ambiente sicuro e vigilato, ci atteniamo ad alcuni principi che hanno sempre avuto un impatto positivo sui nostri giochi.

Rispettiamo i nostri giocatori e ci impegniamo al massimo per offrire loro giochi divertenti e appassionanti. Non sacrifichiamo mai la qualità del gioco in favore di altri obiettivi a breve termine. Vogliamo che l’utente sia in totale controllo della sua esperienza di gioco con i titoli Supercell. Ciò implica che, prima che lei o suo figlio scarichiate uno dei nostri titoli, le devono essere fornite chiare informazioni in merito ai contenuti del gioco, e che, ogni volta che si trova sul punto di effettuare un acquisto in gioco, ciò le deve essere segnalato con chiarezza. Se lei o suo figlio doveste mai imbattervi in problemi di qualsiasi tipo nei nostri giochi, vogliamo che siate in grado di trovare rapidamente la soluzione. Guide come questa servono a tale scopo, ed è inoltre nostro dovere indirizzarvi presso la società che può aiutarvi a risolvere il problema, sia che abbia a fare con i pagamenti (nel qual caso si tratterà probabilmente di Google o Apple, che gestiscono acquisti e risarcimenti) o con il gioco stesso (nel qual caso possiamo essere noi stessi d’aiuto).

Continuando a leggere troverà risposta a quelle che riteniamo essere le sue domande più probabili: se non trova ciò di cui ha bisogno, ci contatti all’indirizzo parents@supercell.com. Si assicuri di includere tutti i dettagli nella mail, soprattutto cosa è successo e quando, eventuali ricevute dell’ID della transazione, screenshot rilevanti, ecc.

Se conosce bene i nostri giochi, saprà che può anche dare un'occhiata all'Assistenza per cercare le risposte alle sue domande su giochi e dispositivi, oppure al nostro forum per trovare moltissime informazioni elaborate assieme ai giocatori della community. Ulteriori risorse sono accessibili anche all'interno dei giochi andando in Impostazioni > Guida e assistenza (oppure Aiuto). Qui troverà risposta alle domande frequenti (FAQ) e link al forum, o potrà segnalare un problema includendo automaticamente le sue informazioni di gioco basilari in modo da aiutarci a darle una risposta utile.

QUALI SONO LE RESTRIZIONI D'ETÀ E LE NORMATIVE GENERALI PER I GIOCHI SUPERCELL?

I nostri giochi non prevedono delle restrizioni d'età vere e proprie. Tuttavia, come specificato nelle nostre Condizioni d’Uso, gli utenti che non hanno raggiunto la maggiore età prevista dal loro Paese di residenza non possono effettuare la registrazione del loro account se un loro tutore legale non ha precedentemente approvato le nostre Condizioni d'Uso.

Importante: sia Google Play che l’App Store su iTunes di Apple pubblicano l’età consigliata per l’utilizzo delle app. Tuttavia, queste classificazioni per età o maturità si riferiscono unicamente ai contenuti dei nostri giochi (come le classificazioni G, PG o PG-13 per i film negli Stati Uniti, ma relative al gioco). Per sapere come vengono definite queste categorie, visiti l’assistenza di Apple e Google.

COME POSSO GESTIRE O DISATTIVARE GLI ACQUISTI IN-APP?

È possibile scaricare gratuitamente tutti i nostri giochi; è però bene notare che essi offrono anche degli acquisti in-app del tutto facoltativi. Questi acquisti non sono mai necessari per poter giocare, ma possono essere utilizzati per migliorare alcuni elementi di gioco. Gli acquisti in-app hanno costi e ventaglio di prezzo differenti: da $0.99 a $99.99 (tasse escluse) negli Stati Uniti, per fare un esempio.

Gli acquisti in-app prevedono l'uso di valuta reale, e questo viene sempre evidenziato chiaramente. Sono accessibili “nel gioco” dal momento che le opzioni di acquisto si trovano all’interno del gioco stesso.

Importante: può gestire facilmente la possibilità di effettuare acquisti in-app, aggiornare le impostazioni sulla protezione tramite password o disabilitare completamente gli acquisti in-app dalle impostazioni generali del suo dispositivo. Queste opzioni variano a seconda che si utilizzi un dispositivo iOS di Apple, come un iPhone o un iPad, oppure un dispositivo Android di Google. Ecco le istruzioni di cui ha bisogno per i due casi.

Impostazioni in-app per dispositivo iOS di Apple / Impostazioni in-app per dispositivo Android di Google

CHI GESTISCE GLI ACQUISTI IN-APP?

Noi di Supercell non gestiamo i pagamenti per gli acquisti in-app, né abbiamo accesso ad alcuna informazione relativa alla sua carta di credito: questo perché le transazioni sono gestite dall'App Store di Apple o da Google Play (a seconda del suo dispositivo) tramite il suo indirizzo e-mail personale associato all'account. Le ricevute per queste transazioni le vengono inviate via e-mail da Apple o Google dopo ogni acquisto (va però notato come qualunque processo successivo all’acquisto sia sotto il controllo di Apple o Google ed è soggetto ad eventuali modifiche dagli stessi).

HO TROVATO UN ALTRO SITO CHE MI OFFRE OGGETTI PER I GIOCHI SUPERCELL. POSSO ACQUISTARLI DA LORO?

Presti attenzioni a siti di terze parti che le promettono miglioramenti per i nostri giochi (come "gemme gratuite", o simili): questi siti potrebbero accedere ai suoi dati personali, al suo denaro o a entrambe le cose e solitamente non consegnano mai gli oggetti di gioco promessi. Se desidera effettuare un acquisto in-app, il modo più sicuro è semplicemente quello di farlo dal gioco installato sul suo dispositivo. Vendere, riscattare o scambiare moneta di gioco virtuale non è altrimenti consentito dalle nostre Condizioni d’Uso.

MIO FIGLIO HA EFFETTUATO UN ACQUISTO IN-APP SENZA VOLERLO. COME POSSO CHIEDERE UN RIMBORSO?

Come per la maggior parte dei software scaricabili, gli oggetti acquistati nei nostri giochi (acquisti in-app) non sono rimborsabili, tranne in rari casi in cui possiamo applicare delle eccezioni.

Se l'acquisto è stato effettuato su un dispositivo Apple (iOS):

Supercell non può gestire in maniera diretta i rimborsi per gli acquisti effettuati su dispositivi iOS. Ti preghiamo di accedere al supporto di Apple, selezionare il link "Contatta il supporto di iTunes Store", quindi "Acquisti, fatturazione e rimborso" e scegliere l'opzione pertinente.

Se l'acquisto è stato effettuato su un dispositivo Google (Android):

Ti preghiamo di scrivere a parents@supercell.com o di contattare direttamente l'assistenza dalle impostazioni di gioco. Nel messaggio assicurati di specificare il nome del gioco in cui è stato effettuato l'acquisto e di aggiungere una ricevuta dell'acquisto: è importante che l'ID della transazione (un numero simile a questo: GPA.1234-1234-1234-12345) che si trova in fondo alla ricevuta sia ben visibile. Google dovrebbe inviarti via e-mail la ricevuta in seguito a ogni acquisto effettuato.

HO RICEVUTO UN ADDEBITO PER UN ACQUISTO CHE NON HO EFFETTUATO. COME POSSO INTERVENIRE IN CASO DI SOSPETTE ATTIVITÀ FRAUDOLENTE?

Se lei e suo figlio non avete mai giocato a uno dei nostri giochi, ma ritiene che si siano verificate delle transazioni fraudolente sul suo account, dovrebbe immediatamente contattare Apple (se ha un dispositivo iOS) o Google (se ha un dispositivo Android), poiché sono loro a gestire le transazioni.

Per i dispositivi Apple (iOS):

Acceda al supporto di Apple, selezioni il link “iTunes e Apple Music”, “iTunes Store”, quindi “Acquisti, fatturazione e rimborso” e scelga l’opzione pertinente.

Per i dispositivi Google (Android):

Acceda al supporto di Google ed effettui una ricerca, oppure utilizzi il pulsante “Contattaci” sulla pagina per contattare un addetto dell’assistenza clienti di Google via chat o telefono.

Se ha già contattato Apple o Google riguardo alle sospette attività fraudolente e l'hanno reindirizzata da noi, ci invii un'e-mail all'indirizzo transactions@supercell.com. Si assicuri di includere tutti i dettagli, soprattutto cosa è successo e quando, le ricevute dell’ID della transazione, screenshot rilevanti, ecc.

Si accerti inoltre di leggere la sezione Tentativi di frode (disponibile in lingua inglese) per avere maggiori informazioni sulle attività fraudolente sospette.

QUAL È LA POLITICA DI SUPERCELL SULLA PRIVACY?

La sua privacy è sempre una nostra priorità. Noi di Supercell non abbiamo accesso a nessuna informazione relativa alla sua carta di credito: questo perché le transazioni sono gestite dall'App Store di Apple o da Google Play (a seconda del suo dispositivo) tramite il suo indirizzo e-mail personale associato all'account. Inoltre, le chiederemo sempre il consenso per l'invio sul suo dispositivo mobile di messaggi pubblicitari diretti.

Non venderemo né riveleremo i suoi dati personali a terze parti per i loro scopi commerciali. Inoltre, le chiederemo sempre il consenso per l'invio sul suo dispositivo mobile di messaggi pubblicitari diretti.

Per saperne di più, consulti la nostra Normativa sulla privacy.

COME POSSO CONTATTARE SUPERCELL?

Come siamo soliti ribadire, siamo qui per assisterla. Se ha ulteriori domande, ci invii un'e-mail all'indirizzo parents@supercell.com. Si assicuri di includere tutti i dettagli nella mail, soprattutto cosa è successo e quando, eventuali ricevute dell’ID della transazione, screenshot rilevanti, ecc.

COME FUNZIONA LA CHAT NEI GIOCHI SUPERCELL?

Molti giocatori preferiscono interagire con gli altri tramite la chat di gruppo disponibile nei nostri giochi, pertanto ci impegniamo affinché essa garantisca un ambiente sicuro e protetto. Non abbiamo una funzione di chat privata in nessuno dei nostri giochi e inviamo avvisi periodici che ricordano di non condividere mai informazioni personali; abbiamo inoltre implementato una "lista nera" e continuiamo ad aggiornarla. In essa vengono elencate parole e frasi offensive, così che vengano subito identificate e rimosse dai nostri giochi.

In caso di problemi, i nostri giochi contengono strumenti utili che permettono ai giocatori di segnalarci ogni comportamento offensivo o inappropriato. Abbiamo anche dato agli utenti la possibilità di zittire i giocatori di cui non vogliono leggere i messaggi nella chat.

Se preferisce segnalare i suoi dubbi via e-mail, può contattarci all'indirizzo parents@supercell.com. Nella mail si accerti di includere tutti i dettagli che reputa importanti. In questo modo sarà più semplice per noi comprendere e identificare il problema.

Grazie per il suo contributo nel rendere i nostri giochi più sicuri e divertenti!

- Il team di Supercell