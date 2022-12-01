このページをご覧になっている皆様は、ご自身で楽しむために、または大切な方のために、弊社のゲームをお選びくださったことと思います。弊社一同より、心より御礼申し上げます。弊社スタッフがゲーム開発を楽しんでいますように、お客様におかれましてもゲームをお楽しみいただければ幸いです。

さて、お客様ご自身やお子様が、携帯端末を使って弊社ゲームをお楽しみいただくにあたっては、ご不安な点もおありかと思います。なかでも年齢制限、アプリ内課金サービス、プライバシーといった点は、特に重要なものでしょう。弊社では皆様に安心してゲームをお楽しみいただけるよう、ご不安な点についてサポートを提供しております。

弊社ゲームを安全で管理された環境でお楽しみいただくため、Supercellでは、以下のように明確な方針を徹底してまいりました。これはまた、プレイヤーの皆様にとっても重要な指針となります。

1. 弊社はお客様を尊重し、なにより楽しくゲームをプレイしていただけますよう、最大限の努力をいたします。目先の事情にとらわれ、ゲームの質を犠牲にすることは決してありません。

2. Supercellでは、お客様のプレイに対して詳しい情報をお伝えするよう努めています。つまり、ご自身やお子様が弊社ゲームをダウンロードする際には、事前にゲームの内容について具体的にお知らせします。また、ゲーム内で課金が行われる際には、その旨をはっきりとお伝えします。

3. ご自身やお子様がプレイ中に何らかの問題に直面した際には、解決方法を迅速に確認できます。また本ページのようなガイドだけでなく、問題によっては適切な会社にご連絡いただけるよう、ご案内させていただきます。たとえば決済に関する問題であれば、通常はアプリ内の購入や返金の処理を行うグーグル社やアップル社が連絡先となりますが、ゲーム自体に関する問題であれば、基本的に弊社が対応いたします。

よくある質問を以下にまとめましたので、ご覧ください。また、不足の点がございましたら parents@supercell.com までご連絡ください。メールでご連絡いただく際には、どんな些細なことでも、役に立ちそうな情報があれば記載してください。問題が起きた状況、日時、場合によっては取引IDが記載された領収書のコピーや、状況がわかるようなスクリーンショットなども添えてください。

すでに弊社のゲームに慣れている方であれば、ゲームやデバイスに関する質問はサポートページからご確認ください。また、プレイヤーの皆様が情報交換を行っているフォーラム(英語のみ)も、併せてご覧ください。なお、ゲーム内の「設定」＞「ヘルプ」内にも役立つ情報をまとめてあり、よくある質問（FAQ）やフォーラムを閲覧できるほか、問題を報告することも可能です。この報告の際には、適切なサポートを行うために、お客様の基本的なゲーム情報を自動的に送信します。

SUPERCELLのゲームに年齢制限や運営規約はありますか？

弊社のゲームに年齢制限はございません。ただし、弊社のサービス利用規約に基づき、居住国の法定年齢に達していない方は、法的保護者によるサービス利用規約への同意がなければ、アカウントを作成してゲームをプレイすることはできません。

注意：Google Play およびApple のiTunes におけるApp Store にも推奨年齢が記載されていますが、これらの年齢・成年の分類は、あくまで弊社のゲームの内容を評価した上でのものです。（G、PG、PG-13のような米国で使用されている映画のレーティングと同様の規定ですが、対象となるのはゲームプレイとアニメーションなどです）。年齢規定の基準についてはAppleならびにGoogleのサポートページで詳細をご確認ください。



アプリ内の購入の設定を変更する方法は？

弊社のゲームはすべて無料でダウンロードできますが、「アプリ内購入」も任意でご利用いただけます。アプリ内購入を利用しなくてもゲームはプレイできますが、購入によってゲームを有利に進めることができます。アプリ内購入の金額設定は、例えばアプリストアでは120円ドルから11,800円（税抜）となっています。(2015年11月現在)

アプリ内購入は実際の金銭での支払いを要するもので、必ずその旨が明記されています。ご購入手続きは「ゲーム内」で行うことができ、ゲームの中に購入するかどうかの選択をする画面があります。

重要事項：アプリ内購入の制限やパスワード保護、アプリ内購入の無効化は、お使いのモバイルデバイスの設定画面から簡単に行うことができます。Apple のiOSデバイス（iPhoneやiPadなど）とGoogleのAndroidデバイスでは設定方法が異なりますのでご注意ください。以下のページにそれぞれのデバイスでの設定方法が記載されておりますのでご参照ください。

iOSデバイスのアプリ内購入設定

Androidデバイスのアプリ内購入設定

アプリ内購入の決済は誰が行っているのですか？

Supercell ではアプリ内購入の決済処理を行っておらず、お客様のクレジットカード情報については一切アクセスできません。お支払いに関する手続きはすべて、アカウントに登録されたメールアドレスを通じて、Apple のApp Store もしくはGoogle Play を通じて行われます（お使いのデバイスによって異なります）。また、購入アイテムの取引内容を記載した領収書は、購入ごとにApple またはGoogle からメールで配信されます（購入後の処理はすべてApple またはGoogle が行っておりますので、Apple またはGoogleにより通知方法などが変更される可能性があることにご注意ください）。

SUPERCELLのゲームのゲーム内アイテムを売っているサイトを見つけました。ここから買っても大丈夫ですか？

ネット上には「フリージェム(free gem)」サイトなどの、ゲーム攻略を早められるアイテムの提供を約束する、弊社と関係のないサイトもありますので、ご注意ください。このようなサイトの業者はプレイヤーの個人情報や金銭を入手することを目的としている可能性があり、約束されたゲーム内アイテムが配信されない、という事例も少なくありません。ゲーム内アイテムを購入する場合は、ご自分のモバイルデバイスからゲーム内で購入する方法が最も安全です。ゲーム内通貨を売ったり、別のものと交換したりする行為はサービス利用規約 で認められておりませんのでご注意ください。

子供が間違ってゲーム内アイテムを購入してしまいました。返金してもらうことは可能ですか？

他のダウンロード可能なコンテンツと同様に、原則としてゲーム内からお買い求めいただいたアイテム（アプリ内購入）の代金を返金させていただくことはできませんが、稀に例外が認められます。

お客様の購入がApple のiOSデバイスで行われた場合：

iOSデバイスでの購入の場合、Supercellでは払い戻しを直接処理することはできません。Apple サポートより、「iTunes Storeサポート」>、「購入、請求およびコード」へとお進みいただき、表示されたメニューからお客様に合った項目をお選びください。

お客様の購入がGoogleのAndroidデバイスで行われた場合：

このような場合は、お手数ですがparents@supercell.comまたは「設定」>「ヘルプとサポート」を開いてから画面右上の「お問い合わせ」をタップしてゲーム内から直接お問い合わせください。その際、ゲームの購入者名を明記し、購入したアイテムの注文明細の完全なコピーもかならず添えてください。スクリーンショットは、文書の一番下にある取引ID（GPA.1234-1234-1234-12345のような番号）が確認できるように撮ってください。また、購入アイテムの取引内容を記載した領収書は、購入ごとにはGoogle からメールで配信されます。

購入した覚えがないアイテムの支払を請求されました。不正行為の疑いがある場合、どうすればいいですか？

お客様またはお子様が弊社のゲームをプレイしたことがないにもかかわらず、アカウントを不正に使用され購入が行われたことが疑われる場合は、ただちにApple（iOSデバイスをお使いの場合）またはGoogle（Androidデバイスをお使いの場合）にご連絡ください。決済処理はすべて、この2社によって行われております。

AppleのiOSデバイスをお使いの場合：

Apple サポートより、「iTunes Storeサポート」>、「購入、請求およびコード」へとお進みいただき、表示されたメニューからお客様に合った項目をお選びください。

GoogleのAndroidデバイスをお使いの場合：

Googleサポートで検索するか、ページ内の『お問い合わせ』よりカスタマーサポートまでご連絡ください。

お客様が不正行為の可能性についてすでにApple かGoogle に連絡を済ませ、その後弊社への問い合わせを要請された場合は、お手数ですがtransactions@supercell.comまでご連絡ください。その際、詳しい状況、日時、取引IDが記載された領収書のコピーや、状況がわかるようなスクリーンショットなども添えてください。

また、不正購入などの詐欺行為についての詳しい情報が、弊社の詐欺被害について のページに掲載されていますので、こちらも必ずご参照ください。

個人情報の取扱いに関するSUPERCELLのポリシーは？

弊社はお客様の個人情報を最重要問題に位置づけており、お客様のクレジットカード情報については一切アクセスできません。お支払いに関する手続きはすべて、アカウントに登録されたメールアドレスを通じて、AppleのApp StoreもしくはGoogle Playを通じて行われます（お使いのデバイスによって異なります）。また、お客様のモバイル端末に広告メッセージをお送りする場合は、必ず事前にお客様の同意をいただいております。

弊社が第三者の商業目的のためにお客様の個人情報を売却、開示することは一切ございません。お客様のモバイル端末に広告メッセージをお送りする場合は、必ず事前にお客様の同意をいただいております。

詳細については、弊社のプライバシーポリシー をご参照ください。

保護者の皆様からSUPERCELLへのお問い合わせ方法

上記のとおり、弊社はお客様のサポートをさせていただきたいと考えております。もしご質問があれば、parents@supercell.comまでご連絡ください。メールには、いつ、何が起きたのか、取引IDが記載された領収書のコピーや、状況がわかるようなスクリーンショットなど、役に立つかもしれない詳細な情報も添えてください。

弊社のゲームに慣れていれば、ゲームやデバイスに関する質問については、サポート のページで確認することもできます。また、プレイヤーの皆様が活発に情報交換をしているフォーラム(英語のみ)もぜひご覧ください。他にも、ゲーム内の「設定」＞「ヘルプ」に役立つ情報を掲載しており、よくある質問（FAQ）の確認の他、フォーラムを閲覧したり、問題を報告したりすることが可能です。弊社がお客様からのご報告に対してより適切に対応できるよう、ゲーム内ヘルプからの問題のご報告にはゲーム内におけるお客様の基本情報が自動的に追加されます。

SUPERCELLのゲームではチャットはどのように使われますか？

弊社のゲームのプレイヤーの多くは、ゲーム内のグループチャットでの交流を楽しんでいます。また、チャットを安全かつ快適な環境に保つため、運営チームも日々努力しています。いずれのSupercell のゲームにもプライベートチャットの機能は採用されていないため、運営チームでは個人情報をチャットに投稿しないよう定期的に警告を表示しています。また、他のプレイヤーに不快感を与える表現のリストを作成し、これを頻繁にアップデートしています。ゲーム内のどのような箇所にあっても、このリストに該当する表現はただちに検出され、削除されます。

不快、侮辱的、不適切と思われる言動があった場合でも、プレイヤーはゲーム内のわかりやすいツールを使ってすぐに問題を報告することができるようになっています。さらに、特定のプレイヤーの発言を表示させたくない時に便利なミュート機能も追加されました。

問題をメールで報告したい場合は、parents@supercell.com まで送信してださい。その際、運営チームが迅速に状況を把握し、問題を確認できるよう、詳しい情報をできるだけ多くご提供くださるようお願いいたします。

弊社のゲームを安全かつ楽しいものにするためにご協力をお願いいたします。