귀하는 귀하 또는 귀하가 보호하고 있는 누군가가 즐거움을 위하여 당사가 만든 게임을 선택했기에 본 안내서를 읽는 중일 것입니다. 감사합니다! 당사가 게임을 만드는 과정을 즐기는 만큼 귀하도 당사의 게임을 즐기길 바랍니다.

따라서 귀하는 아마도 귀하의 휴대용 단말기를 통하여 당사의 게임에 접속한 상태에서 귀하 또는 귀하의 자녀를 안전하게 보호하는 것에 관하여 궁금할 것입니다. 연령 제한, 앱상에서의 구매, 그리고 프라이버시와 같은 사항은 모두 타당한 우려들이고 당사는 귀하가 필요로 하는 지원을 제공받을 수 있도록 할 것입니다.

귀하가 안전하고 관리된 환경에서 슈퍼셀의 게임을 즐길 수 있도록 하기 위해 당사는 당사의 게임 이용자들과 당사에게 모두 적합한 일련의 명확한 원칙들을 고수해 왔습니다:

당사는 당사의 게임 이용자들을 존중하고, 이용자들이 즐길 수 있는 가장 재미있는 게임을 제작하는 데에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 단기적인 다른 고려사항을 위해 결코 게임의 질을 희생시키지 않을 것입니다. 당사는 귀하가 슈퍼셀 게임을 이용하는 동안 게임의 경험에 대한 전적인 통제를 갖기를 바랍니다. 이를 위해 귀하나 귀하의 자녀가 당사의 게임을 다운로드 하기 전에, 게임의 콘텐츠와 관련된 선행 정보가 귀하에게 제공되어야 합니다. 즉, 귀하가 게임 내에서 어떤 구매를 하려고 할 때 그와 관련된 모든 정보가 분명해야 합니다. 만약 귀하나 귀하의 자녀가 당사의 게임과 관련하여 문제가 있을 경우 귀하는 그 문제의 해결방법을 신속히 찾을 수 있어야 합니다. 즉, 이런 안내서뿐 아니라, 해당 문제가 대금 지불에 관한 것이든(이 경우는 보통 구매나 환불을 처리하는 구글 또는 애플이 해당 됨) 또는 게임 자체에 관한 것이든(이 경우는 보통 당사가 해당 됨) 귀하의 문제를 해결해 줄 수 있는 적절한 회사와 연락이 닿도록 도움을 주는 것을 의미하기도 합니다.

당사는 아래에 예상되는 질문들에 대한 답변을 드리도록 노력하였으며, 계속해서 읽어나가면 보실 수 있습니다. 당사가 놓친 사항이 있으면 parents@supercell.com로 이메일을 보내주십시오. 이메일에 어떤 일이 언제, 어떻게 있었는지에 대한 설명, 가능한 거래 아이디 영수증, 관련된 스크린 샷 등 유용한 상세 내용을 포함시켜 주시기 바랍니다.

만약 당사의 게임에 익숙하다면, 귀하의 게임이나 단말기 관련 질문에 대해 당사의 “ 서포트 ” 페이지를 확인하거나, “ 포럼 ” 페이지를 통해 당사 게임 이용자들 사이에 존재하는 커뮤니티에서 축적된 방대한 정보를 참고할 수도 있습니다. 귀하의 게임 내에서 “설정 > 도움”에 가면 추가적인 리소스를 이용할 수 있습니다. “설정 > 도움”에서 자주하는 질문을 읽어 보거나, 포럼을 열람하거나, 또는 문제 보고를 통해 자동적으로 포함되어야 하는 귀하의 일부 기본적인 게임 정보를 제공 함으로서 당사가 귀하에게 보다 원활히 대응하도록 할 수 있습니다.

슈퍼셀 게임의 연령제한과 전반적인 방침은 어떻게 되나요?

당사 게임에는 연령 제한이 없습니다. 하지만 당사는 이용 약관을 통해 이용자에게 거주국의 법률에 따라 미성년자로 분류되는 경우 법적 보호자의 이용 약관 동의를 받을 것을 안내하고 있습니다.

주의사항: 발표된 권장연령은 구글 플레이와 iTunes 에 있는 애플의 앱 스토어에서 찾아 볼 수 있습니다. 이와 같은 연령이나 성인 구분에 관한 분류는 당사의 게임의 내용과만 관련되어 있습니다(미국에서 G, PG 나 PG-13로 구별되는 영화의 등급과 유사하게 게임플레이 및 애니메이션 등과 관련이 있습니다). 이런 분류들이 어떻게 정의되어 있는지에 관한 보다 자세한 정보를 원하시면, 애플과 구글의 지원 웹사이트를 방문 하십시오.

앱상에서의 구매를 어떻게 관리하거나 비활성화 할 수 있나요?

당사의 모든 게임은 무료로 다운로드가 가능합니다. 당사의 게임은 전적으로 선택 사항인 “앱상에서의 구매” 역시 제공하고 있음을 유의하시길 바랍니다. 게임의 이용에 이러한 구매가 필수적인 것은 아니지만 게임플레이의 다양한 요소를 강화하기 위해 사용될 수 있습니다. 앱 상에서의 구매는 다양한 가격대가 존재하며, 예컨대 미국 앱 스토어에서는 $0.99부터 $99.99까지의 가격(세금 불포함) 범위에서 판매되고 있습니다.

앱상에서의 구매는 실제 화폐로 거래되며 그러한 내용은 항상 정확히 명시되어 있습니다. 앱상에서의 구매는 “게임 내에서” 접근할 수 있습니다. 즉, 구매를 할 수 있는 선택을 게임 자체 내에서 할 수 있습니다.



주의사항: 귀하의 휴대용 단말기의 일반 설정을 통해 앱상에서의 구매, 패스워드 보호 설정 조정, 또는 앱상에서의 구매 전체를 비활성화 시키는 기능을 쉽게 관리할 수 있습니다. 아이폰이나 아이패드 등의 애플 iOS 단말기나 구글 안드로이드 단말기 중에 어떤 단말기를 사용하는지에 따라 그 방법이 달라집니다. 어떤 경우든지 귀하가 필요로 하는 설명은 아래에서 찾을 수 있습니다:

애플 iOS 단말기 앱상에서의 설정 / 구글 안드로이드 단말기 앱상에서의 설정

앱상에서의 구매는 누가 처리하나요?



슈퍼셀에서는 앱상에서의 구매에 관한 지불을 처리하거나 귀하의 신용카드 정보에 대해 접근할 수 있는 권한을 가지고 있지 않습니다. 이는 (귀하의 단말기에 따라) 애플의 앱 스토어나 구글 플레이를 통해 해당 계정에 연결되어 있는 귀하의 개인 이메일 주소를 통하여 지불 거래 자체가 완료되기 때문입니다. 매번 구매가 처리된 후 해당 거래에 따른 영수증을 애플 또는 구글에서 귀하에게 이메일로 발송합니다(구매후의 처리 과정은 애플 또는 구글이 통제하며 해당 회사에 의해 변경 될 수 있다는 점을 주의하시기 바랍니다).

다른 사이트에서 슈퍼셀 게임에 관한 게임내 제품을 판매하는 것을 보았습니다. 그러한 사이트에서 구매해도 되나요?

당사의 게임과 관련하여 향상을 약속하는 제 3자의 사이트(예컨대 “무료 보석” 제공 사이트 등)를 조심하십시오. 이런 사이트들은 귀하의 개인정보, 돈 또는 둘 다를 수집할 수 있을 뿐 아니라 종종 약속한 게임내 제품을 제공 하지 않을 때도 있습니다. 앱상에서의 구매를 가장 안전하게 할 수 있는 방법은 귀하의 휴대용 단말기에서 게임 자체를 통해 구매하는 것 입니다. 그 이외의 방법으로 게임상의 가상화폐를 판매, 상환, 또는 교환하는 행위는 당사의 서비스 약관 에 의해 금지 되고 있습니다.

제 아이가 실수로 앱상에서의 구매를 하였습니다. 어떻게 환불을 받을 수 있나요?

다운로드 가능한 대부분의 소프트웨어 제품과 같이, 저희 게임 내에서 구매한 아이템(인앱 구매)은 기본적으로 환불이 되지 않습니다. 물론 드물게 예외인 경우도 있습니다.

Apple(iOS)기기에서 구매를 하신 경우:

iOS 기기에서 구매를 하신 경우 슈퍼셀에서 직접 환불을 처리해 드릴 수 없습니다. Apple 지원 센터를 방문하시어 "iTunes Store 지원센터에 문의하기"를 선택한 다음 "구매, 청구 및 교환"에서 고객님에게 가장 적합한 항목을 선택해 주십시오.

Google(Android) 기기에서 구매를 하신 경우:

parents@supercell.com로 이메일을 보내주시거나 설정 > 도움말 및 고객 지원에서 오른쪽 위의 "문의하기"를 눌러 저희에게 직접 연락 주시기 바랍니다. 메시지를 보내실 때에는 구매가 이루어진 게임의 이름과 구매 영수증을 첨부해 주시기 바랍니다. 영수증 하단의 구매 ID (GPA.1234-1234-1234-12345 형식)가 보이도록 첨부해 주시기 바랍니다. 구매 영수증은 구매 후 Google에서 이메일로 전송합니다.

제가 구매 하지 않은 내용에 관해 청구서를 받았습니다. 사기 행위가 의심될 경우 어떻게 해야 합니까?

만약 귀하나 귀하의 자녀가 한번도 귀사의 게임을 이용하지 않았는데 귀하의 계좌에 사기거래 행위가 있었던 것으로 의심된다면, 해당 거래를 통제하는 애플(iOS 단말기인 경우) 또는 구글(안드로이드 단말기인 경우)에 즉시 연락하십시오.



애플(iOS) 단말기의 경우:

애플 서포트 에 가서 “iTunes 스토어 지원 연락처” 링크를 선택한 후에 “구매, 청구 및 환매”에 가서 귀하에게 가장 적합한 선택을 고르시면 됩니다.



구글(안드로이드) 단말기의 경우:

구글 서포트 에 가서 검색을 하거나 해당 페이지에 있는 ‘Contact us’ 버튼을 눌러서(해당 버튼은 영어 버전 사이트에서만 이용 가능함) 구글 고객 지원 담당자에게 이메일이나 전화로 연락을 할 수 있습니다.

사기 행위로 의심되는 거래와 관련하여 귀하가 이미 애플이나 구글에 연락을 했고, 애플이나 구글에서 귀하를 당사로 보낸 경우에는 transactions@supercell.com으로 연락 바랍니다. 언제 어떻게 무슨 일이 있었는지, 거래 아이디 영수증, 관련된 스크린샷 등의 자세한 사항을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.

또한, 사기행위로 의심되는 거래에 관한 보다 자세한 정보를 위해 당사의 사기 사안 부분을 읽어 보시기 바랍니다.

슈퍼셀의 개인정보 보호정책은 어떻게 되나요?

귀하의 프라이버시는 언제나 당사가 우선으로 생각하는 사항입니다. 슈퍼셀에는 귀하의 신용카드 정보에 대한 접근권이 없습니다. 이는 (귀하의 단말기에 따라) 애플의 앱 스토어나 구글 플레이를 통해 해당 계정에 연결되어 있는 귀하의 개인 이메일 주소를 통하여 지불 거래 자체가 완료되기 때문입니다. 귀하의 모바일 단말기로 마케팅 관련 메시지를 직접 전송하고자 하는 경우 당사는 항상 귀하의 동의를 구할 것입니다.

당사는 귀하의 개인정보를 제3자의 상업목적을 위해 제 3자에게 판매하거나 공개하지 않습니다. 귀하의 모바일 단말기로 마케팅 관련 메시지를 직접 전송하고자 하는 경우 당사는 항상 귀하의 동의를 구할 것입니다.

당사의 개인정보 보호정책에 관하여 더 읽어 보십시오.

슈퍼셀에 어떻게 연락을 할 수 있나요?

당사가 언급한 바와 같이, 당사는 귀하를 돕기 위해 있습니다! 더 궁금한 점이 있으면 parents@supercell.com 로 이메일을 보내주십시오. 이메일에 어떤 일이 언제, 어떻게 있었는지에 대한 설명, 가능한 거래 아이디 영수증, 관련된 스크린 샷 등 유용한 상세 내용을 포함시켜 주시기 바랍니다.

만약 당사의 게임에 익숙하다면, 귀하의 게임이나 단말기 관련 질문에 대해 당사의 “ 서포트 ” 페이지를 확인하거나, “ 포럼 ” 페이지를 통해 당사 게임 이용자들 사이에 존재하는 커뮤니티에서 축적된 방대한 정보를 참고할 수도 있습니다. 귀하의 게임 내에서 “설정 > 도움”에 가면 추가적인 리소스를 이용할 수 있습니다. “설정 > 도움”에서 자주하는 질문을 읽어 보거나, 포럼을 열람하거나, 또는 문제 보고를 통해 자동적으로 포함되어야 하는 귀하의 일부 기본적인 게임 정보를 제공 함으로서 당사가 귀하에게 보다 원활히 대응하도록 할 수 있습니다.

슈퍼셀 게임에서 대화는 어떻게 이루어지나요?

당사 게임의 많은 이용자들은 게임 내의 단체대화를 통하여 상호 소통하는 것을 즐기고, 당사는 안전하고 안정적인 대화 환경을 유지하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 당사의 어떠한 게임 내에도 사적인 대화 기능을 두고 있지 않으며, 개인정보 공유에 대해서는 정기적으로 경고를 게시하고 있습니다. 당사는 또한 당사의 게임들의 모든 영역에서 공격적인 단어 및 구절들을 신속하게 발견하여 제거하기 위해 이러한 단어 및 구절들의 ‘블랙리스트’를 작성하고 지속적으로 업데이트하고 있습니다.

만일 어떠한 문제가 있다면, 당사의 게임들에는 이용자들이 공격적모욕적 또는 부적절한 행위를 당사에게 보고할 수 있도록 하는 뛰어난 장치들이 포함되어 있습니다. 당사는 또한 이용자들이 다른 이용자로부터의 메시지를 보고 싶지 않은 경우에 해당 이용자로부터의 대화를 소거하는 것이 가능하도록 하였습니다.

만일 귀하가 이메일로 어떤 문제점을 전달하고자 한다면, 귀하는 parents@supercell.com을 통하여 당사와 연락할 수 있습니다. 당사가 신속하게 문제를 식별하고 이해할 수 있도록 귀하의 이메일에 최대한 구체적으로 사안을 기재하여 주시기 바랍니다.

당사의 게임이 안전하고 즐거울 수 있도록 도와 주셔서 감사합니다!

-슈퍼셀에 있는 귀하의 친구들