U leest deze tekst waarschijnlijk omdat u, of iemand om wie u geeft, een van onze spellen speelt. Graag bedanken wij u hiervoor. We hopen dat u van onze spellen geniet, net zoals wij ervan genieten om ze voor u te maken.

U hebt waarschijnlijk vragen over hoe u zichzelf of uw kinderen kunt beschermen, terwijl u of uw kinderen via een mobiel apparaat onze spellen speelt. We willen er graag voor zorgen dat u ondersteuning krijgt voor zaken zoals leeftijdsbeperkingen, aankopen in het spel en privacy.

Om ervoor te zorgen dat u de Supercell-spellen in een veilige en gecontroleerde omgeving kunt spelen, houden we ons aan principes die ons en onze spelers goed bevallen:

We respecteren onze spelers en we doen er alles aan om hun spellen te bieden die ze met plezier kunnen spelen. We zullen nooit concessies doen aan de kwaliteit van het spel voor overwegingen op de korte termijn. We willen dat u de volledige controle hebt over uw ervaring met Supercell-spellen. Dit houdt in dat voordat u of uw kind onze spellen downloadt, u informatie zou moeten krijgen over de inhoud van het spel. Dit betekent ook dat het duidelijk moet zijn wanneer u op het punt staat een aankoop te doen in het spel. Als u of uw kind ooit problemen ondervindt met onze spellen, zou u gemakkelijk een oplossing moeten kunnen vinden. Naast het bieden van richtlijnen zoals deze, helpen we u contact op te nemen met het juiste bedrijf voor uw probleem: of het nu voor een betaling is (waarvoor u bij Google of Apple terecht kunt, aangezien zij uw aankopen en terugbetalingen behandelen) of voor het spel zelf is (deze worden door ons afgehandeld).

In deze richtlijnen proberen we de meest voorkomende vragen te beantwoorden. Mochten we iets hebben gemist, dan kunt u kunt u contact met ons opnemen via parents@supercell.com. Zorg er alstublieft voor dat uw e-mail een gedetailleerde omschrijving bevat van wat en wanneer het probleem is voorgekomen, en stuur indien mogelijk ontvangstbewijzen van transacties, relevante screenshots, etc. mee.

Als u bekend bent met onze spellen, kunt u tevens onze pagina's voor Ondersteuning raadplegen voor vragen over uw spel of apparaat, of onze forums (alleen in het Engels) bezoeken, waar u veel informatie kunt vinden die is verzameld door onze spelerscommunity. Daarnaast is er nog informatie beschikbaar in uw spel onder Instellingen > Help. Hier kunt u veelgestelde vragen (FAQ) lezen, door de forums bladeren of een probleem melden, waarbij automatisch de basisgegevens van uw spel worden meegestuurd zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

WAT ZIJN DE LEEFTIJDSBEPERKINGEN EN WAT IS HET ALGEMENE BELEID VOOR DE SPELLEN VAN SUPERCELL?

Onze spellen hebben geen algemene leeftijdsgrenzen. Gebruikers van onze spellen dienen er echter rekening mee te houden dat gebruikers die jonger zijn dan de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid in het land waar ze wonen, volgens onze Algemene voorwaarden de goedkeuring van hun wettelijke voogd nodig hebben voor het registreren van hun account.

Let op: u kunt de gepubliceerde leeftijdsaanbevelingen vinden in de Google Play Store en de App Store van Apple in iTunes. Deze leeftijdsclassificaties zeggen echter alleen iets over de inhoud van onze spellen (vergelijkbaar met de beoordelingen voor films in de VSA zoals G, PG, of PG-13, maar dan voor de gameplay, animaties etc.). Ga naar de ondersteuningswebsites van Apple en Google voor meer informatie over hoe deze categorieën worden gedefinieerd.

HOE KAN IK AANKOPEN VANUIT APPS BEHEREN OF UITSCHAKELEN?

Al onze spellen kunnen gratis worden gedownload. Daarnaast kunnen in onze spellen geheel optionele 'aankopen vanuit apps' worden gedaan. Deze aankopen zijn nooit vereist om het spel te spelen, maar kunnen bepaalde onderdelen van de gameplay verbeteren. Aankopen vanuit apps in Amerikaanse app-stores variëren bijvoorbeeld in prijs van $0,99 tot $99,99 (zonder belastingen).

Aankopen vanuit apps worden betaald met echt geld. Dit wordt er altijd duidelijk bij vermeld. Ze kunnen worden gedaan 'vanuit het spel', wat inhoudt dat u de opties voor het doen van de aankoop in het spel zelf kunt vinden.

Belangrijk: u kunt de mogelijkheden voor het doen van aankopen vanuit apps eenvoudig beheren, de instellingen voor wachtwoordbescherming aanpassen of het doen van aankopen vanuit apps volledig uitschakelen via de algemene instellingen van uw apparaat. De manier waarop u dit kunt doen, hangt af van het apparaat dat u gebruikt: een Apple iOS-apparaat, zoals een iPhone of een iPad, of een Google Android-apparaat. In beide gevallen vindt u hier de instructies:

Instellingen voor aankopen vanuit apps met een Apple iOS-apparaat / Instellingen voor aankopen vanuit apps met een Google Android-apparaat

WIE VERWERKT AANKOPEN VANUIT APPS?

Hier bij Supercell verwerken wij de betalingen voor aankopen vanuit apps niet, en hebben we ook geen toegang tot uw creditcardgegevens. Dit komt doordat de betalingstransacties worden afgehandeld door de App Store van Apple of door Google Play (afhankelijk van uw apparaat) via uw persoonlijke e-mailadres dat is gekoppeld aan het betreffende account. De ontvangstbewijzen voor deze transacties worden na iedere aankoop per e-mail aan u toegestuurd door Apple of Google (houd er rekening mee dat alle processen volgend op de aankoop worden bepaald door Apple of Google en door hen kunnen worden gewijzigd).

IK HEB EEN ANDERE WEBSITE GEVONDEN WAAROP IK IN-GAME PRODUCTEN VOOR DE SPELLEN VAN SUPERCELL KAN KOPEN. KAN IK BIJ HEN AANKOPEN DOEN?

Pas op met websites van derden die verbeteringen voor onze spellen verkopen (zoals bijvoorbeeld websites met 'gratis edelstenen'). Deze verkopers kunnen u vragen om uw persoonlijke gegevens, geld of beide, in ruil voor in-game producten die ze vaak helemaal nooit leveren. Als u aankopen vanuit apps wilt doen, kunt u dit veilig doen in het spel zelf op uw mobiele apparaat. Het verkopen, inwisselen of ruilen van valuta in het spel is niet toegestaan volgens onze Algemene voorwaarden (in het Engels).

MIJN KIND HEEFT PER ONGELUK EEN AANKOOP GEDAAN VANUIT DE APP. BIJ WIE KAN IK TERECHT VOOR EEN TERUGBETALING?

Zoals voor de meeste gedownloade softwareproducten, geldt ook voor voorwerpen die worden gekocht in onze spellen (aankopen vanuit apps) dat deze niet worden vergoed. In zeldzame gevallen kunnen we een uitzondering maken.

Als de aankoop op een Apple-apparaat (iOS) werd gedaan:

Supercell kan vergoedingen voor aankopen die op een iOS-apparaat werden gedaan niet behandelen. Bezoek Apple Support, scrol omlaag en kies 'Vraag support aan' onder 'Help me met iTunes'. Kies vervolgens 'iTunes Stores: Muziek, films, apps en boeken aanschaffen' en daarna 'Aankopen, facturering en vergoeding'. Kies ten slotte de optie die op jou het meest van toepassing is.

Als de aankoop op een Google-apparaat (Android) werd gedaan:

Stuur een e-mail naar parents@supercell.com of contacteer ons rechtstreeks vanuit het spel. Ga hiervoor naar de instellingen van het spel en tik op 'Hulp en ondersteuning'. Tik vervolgens op 'Contacteer ons' in de rechterbovenhoek. Vermeld in je bericht het spel waarin de aankoop werd gedaan en voeg het transactiebewijs van je aankoop toe. Je transactie-ID (wat hierop lijkt: GPA.1234-1234-1234-12345) onder aan het document moet zichtbaar zijn. Google stuurt transactiebewijzen na elke aankoop die je verricht.

IK HEB EEN REKENING ONTVANGEN VOOR EEN AANKOOP DIE IK NIET HEB GEDAAN. WAT MOET IK DOEN ALS IK VERMOED DAT ER FRAUDE IN HET SPEL IS?

Als u of uw kind nog nooit een van onze spellen heeft gespeeld en vermoedt dat er sprake is van frauduleuze transactiepraktijken op het account, neem dan onmiddellijk contact op met Apple (voor iOS-apparaten) of Google (voor Android-apparaten) aangezien zij het transactieproces beheren.

Voor Apple (iOS)-apparaten:

Bezoek Apple Support en selecteer ‘iTunes en Apple Music’. Klik hierna op ‘iTunes Store: Muziek, films, apps en boeken aanschaffen’ en vervolgens op ‘Aankopen, facturering en vergoeding’. Kies ten slotte de optie die op u het meest van toepassing is.

Voor Google (Android)-apparaten:

Bezoek Google Help en gebruik het zoekveld, of maak gebruik van de knop ‘Contact’ in de rechterbovenhoek van de pagina om contact op te nemen met een medewerker van de klantendienst van Google via e-mail of de telefoon.

Als u al contact hebt opgenomen met Apple of Google in verband met de vermoedelijk frauduleuze praktijken en zij u naar ons hebben doorverwezen, neem dan contact met ons op via transactions@supercell.com. Zorg ervoor dat u een gedetailleerde omschrijving toevoegt van wat er is gebeurd en wanneer het is gebeurd, en stuur indien mogelijk ontvangstbewijzen van transacties, relevante screenshots, etc. mee.

Lees daarnaast ook de sectie Fraud issues (alleen in het Engels) voor meer informatie over vermoedelijk frauduleuze praktijken.

WAT IS HET BELEID VAN SUPERCELL OP HET GEBIED VAN PRIVACY?

Privacy heeft voor ons altijd de hoogste prioriteit. Hier bij Supercell hebben we geen toegang tot uw creditcardgegevens. Dit komt doordat de betalingstransacties worden afgehandeld door de App Store van Apple of door Google Play (afhankelijk van uw apparaat) via uw persoonlijke e-mailadres dat is gekoppeld aan het betreffende account. We vragen ook altijd om uw toestemming voordat we u promotieberichten sturen op uw mobiele apparaat.

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet en geven ze niet vrij aan derden voor hun eigen commerciële doeleinden. We vragen ook altijd om uw toestemming voordat we u promotieberichten sturen op uw mobiele apparaat.

Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid (in het Engels).

Zoals gezegd, helpen wij u graag. Mocht u nog meer vragen hebben, neem dan contact met ons op via parents@supercell.com. Zorg er alstublieft voor dat uw e-mail een gedetailleerde omschrijving bevat van wat en wanneer het probleem is voorgekomen, en stuur indien mogelijk ontvangstbewijzen van transacties, relevante screenshots, etc. mee.

Als u bekend bent met onze spellen, kunt u tevens onze pagina's voor Ondersteuning raadplegen voor vragen over uw spel of apparaat, of onze forums (alleen in het Engels) bezoeken, waar u veel informatie kunt vinden die is verzameld door onze spelerscommunity. Daarnaast is er nog informatie beschikbaar in uw spel onder Instellingen > Help. Hier kunt u veelgestelde vragen (FAQ) lezen, door de forums bladeren of een probleem melden, waarbij automatisch de basisgegevens van uw spel worden meegestuurd zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

HOE WERKT DE CHAT IN DE SPELLEN VAN SUPERCELL?

Veel van onze spelers vinden het leuk om contact te hebben met anderen via de groepschat in onze spellen. We werken er altijd hard aan om deze omgeving veilig te houden. We hebben geen privéchat in onze spellen en waarschuwen spelers via meldingen op het scherm regelmatig voor het delen van persoonlijke gegevens. We hebben daarnaast een 'zwarte lijst' samengesteld met aanstootgevende woorden en uitdrukkingen die snel kunnen worden gevonden en verwijderd uit alle onderdelen van onze spellen. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt.

Voor het geval er zich problemen voordoen, bevatten onze spellen duidelijk zichtbare hulpmiddelen om aanstootgevend, beledigend of ongepast gedrag aan ons te melden. Daarnaast kunnen spelers andere spelers uitsluiten wiens berichten zij niet willen zien in de chat.

Als u uw zorgen liever per e-mail aan ons doorgeeft, kunt u ons ook bereiken via parents@supercell.com. Voeg aan uw e-mail zoveel mogelijk specifieke details toe, zodat we het probleem snel kunnen begrijpen en identificeren.

Bedankt voor uw hulp bij het veilig en leuk houden van onze spellen!

- Uw vrienden bij Supercell