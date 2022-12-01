Se você está aqui, provavelmente você ou alguém importante para você começou a desfrutar de um de nossos jogos. Nós agradecemos e esperamos que se divirta da mesma forma que nós nos divertimos ao desenvolvê-los.

Você provavelmente deve ter perguntas sobre como manter sua segurança, ou a de seus filhos, enquanto estiverem conectados aos nossos jogos por meio de seu aparelho de celular. Idade mínima para jogar, compras do aplicativo e privacidade são alguns exemplos de preocupações extremamente relevantes e estamos aqui para garantir que você receba o apoio do qual precisa.

Para garantir que você aproveite ao máximo os jogos da Supercell em um ambiente seguro e controlado, seguimos um conjunto claro de princípios que servem tanto para nossos jogadores quanto para nós:

Respeitamos nossos jogadores e não medimos esforços para desenvolver os melhores jogos para eles. Jamais sacrificaremos a qualidade do jogo em prol de quaisquer outras considerações a curto prazo. Queremos que você tenha total controle sobre sua experiência com os jogos da Supercell. Isso significa que informações sobre o conteúdo do jogo serão disponibilizadas antes que você ou seu filho baixe nossos jogos. Além disso, essas informações devem estar completamente claras antes de você efetuar uma compra dentro de um de nossos jogos. Caso você ou seu filho tenha qualquer problema com nossos jogos, queremos que consiga encontrar uma solução rápida para ele. Além de fornecer guias como este, encontrar tal solução significa direcioná-lo à empresa correta para resolver seu problema, seja com relação a pagamentos ou reembolsos (geralmente administrados pelo Google ou Apple) ou o jogo em si (o que é normalmente resolvido conosco).

Ao longo deste texto, tentaremos abordar as dúvidas mais frequentes sobre o jogo. Caso tenhamos deixado algo passar, pedimos gentilmente que nos informe escrevendo para parents@supercell.com. Não se esqueça de informar em detalhes o que aconteceu e incluir a data e o horário, o comprovante da transação, capturas de tela que possam ajudar etc.

Se já conhece nossos jogos, você pode também consultar nossas páginas de Suporte para tirar dúvidas sobre seu jogo ou aparelho, ou acessar nossos Fóruns (em inglês) para mais informações compiladas em conjunto com a nossa comunidade de jogadores. Também é possível encontrar suporte dentro do jogo. Para isso, acesse Configurações > Ajuda e suporte. Lá, você encontrará as perguntas mais frequentes, poderá navegar em nossos fóruns ou informar algum problema, que chegará a nós com as informações de sua conta, para que possamos ajudar.

QUAIS SÃO A IDADE MÍNIMA E AS POLÍTICAS GERAIS PARA OS JOGOS DA SUPERCELL?

Nossos jogos não têm uma restrição de idade geral. No entanto, conforme especificado em nossos Termos de Uso, os usuários que ainda não atingiram a maioridade estabelecida por seu país de residência precisam que o seu responsável legal aceite os nossos Termos de Uso antes de registrar a conta.

Atenção: tanto o Google Play quanto a Apple App Store no iTunes publicam recomendações de faixa etária. No entanto, essa classificação contempla somente o conteúdo de nossos jogos, como as animações e a forma de jogar (funciona como a classificação etária dos filmes, por exemplo). Para encontrar mais detalhes sobre como essas categorias são definidas, acesse as páginas de suporte da Apple e do Google.

COMO EU DESATIVO AS COMPRAS NO APLICATIVO?

Todos os nossos jogos são grátis para baixar. No entanto, também existem compras opcionais dentro do jogo. Essas compras nunca são obrigatórias para que você avance no jogo, mas podem ser usadas para aprimorar alguns recursos. Os preços variam entre US$ 0,99 e US$ 99,99 (excluídos os impostos) nas lojas de aplicativos dos EUA, por exemplo.

Esses itens são pagos com dinheiro de verdade, e isso é sempre exposto de forma clara. Eles são acessíveis “no jogo”, o que significa que as opções para efetuar uma compra são encontradas dentro do próprio jogo.

Importante: Por meio das configurações gerais do seu aparelho, é possível gerenciar as compras do aplicativo, ajustar as configurações de proteção de senha ou, ainda, desabilitar completamente as compras do aplicativo. Os passos para fazê-lo dependem do dispositivo que estiver usando: Apple (iOS), como um iPhone ou um iPad, ou um dispositivo Google (Android). Encontre abaixo as instruções para cada um dos dispositivos:

Configurações do aplicativo para dispositivos Apple (iOS) / Configurações do aplicativo para dispositivos Google (Android)

QUEM PROCESSA AS COMPRAS NOS APLICATIVOS?

Aqui na Supercell, não processamos pagamentos de compras feitas nos jogos nem temos acesso às informações de seus cartões de crédito. As transações de pagamento são feitas pela App Store ou pelo Google Play (dependendo do seu dispositivo) por meio do endereço de e-mail associado à conta. Os comprovantes para tais transações são enviados por e-mail pela Apple ou pelo Google e, portanto, todos os processos pós-compras são administrados pela Apple e pelo Google e estão sujeitos a alterações por parte de ambos.

ENCONTREI OUTRO SITE QUE OFERECE PRODUTOS DOS JOGOS SUPERCELL. POSSO COMPRAR COM ELES?

Cuidado com sites de terceiros que anunciam a venda de produtos dos jogos (como gemas grátis). Eles roubam dados pessoais, dinheiro ou ambos com a promessa de produtos no jogo. A forma mais segura de fazer uma compra do aplicativo é por meio do próprio jogo em seu dispositivo. Vender, resgatar ou trocar a moeda do jogo não é permitido por nossos Termos de Uso.

MEU FILHO ACIDENTALMENTE FEZ UMA COMPRA NO JOGO. COMO PEÇO UM REEMBOLSO?

Assim como a maior parte dos produtos baixáveis, os itens comprados em nossos jogos não são reembolsáveis. Mas, em alguns casos, há exceções.

Se a compra foi feita em um dispositivo Apple (iOS):

Para compras em um dispositivo iOS, a Supercell não tem como lidar diretamente com reembolsos. Acesse o suporte da Apple, clique no link "Entrar em contato com o Suporte", depois "Compras, faturamento e reembolso" e escolha a opção aplicável ao seu caso.

Se a compra foi feita em um dispositivo Google (Android):

Por favor envie um email a parents@supercell.com ou entre em contato diretamente pelo suporte no jogo, em Configurações > Ajuda e Suporte e toque em "Contato", no canto superior direito. Na sua mensagem, informe o nome do jogo onde a compra foi feita e anexe o recibo da compra. É necessário que o ID da transação no fim do documento esteja visível na captura de tela. Ele se parece com este exemplo: GPA.1234-1234-1234-12345. Os recibos de transações são enviados a você pela Google, após cada compra.

RECEBI A FATURA DE UMA COMPRA QUE NÃO FIZ. O QUE DEVO FAZER EM CASO DE SUSPEITA DE FRAUDE?

Caso nem você nem seus filhos tenham jogado nossos jogos, mas suspeitem de que há alguma fraude em sua conta, entre em contato imediatamente com a Apple (dispositivos iOS) ou o Google (dispositivos Android), que administram as compras.

Para dispositivos Apple (iOS):

Acesse o suporte da Apple, clique no link "Entrar em contato com o Suporte", depois "Compras, faturamento e reembolso" e escolha a opção aplicável ao seu caso.

Para dispositivos Google (Android):

Acesse a ajuda do Google e faça uma busca, ou use o botão "Entre em contato" para falar com o agente de suporte por e-mail ou telefone.

Caso já tenha entrado em contato com a Apple ou o Google, e eles tenham pedido que entrasse em contato conosco, envie um e-mail para transactions@supercell.com. Não se esqueça de informar em detalhes o que aconteceu, data e horário, o comprovante da transação, capturas de tela que possam ajudar, etc.

E não se esqueça de ler a seção sobre Fraudes para saber mais sobre esse tipo de problema.

QUAL É A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SUPERCELL?

Sua privacidade é sempre a nossa prioridade. Aqui na Supercell, não temos acesso às informações de seus cartões de crédito. As transações de pagamento são feitas pela App Store ou pelo Google Play (dependendo do seu dispositivo) por meio do endereço de e-mail associado à conta. Também sempre pedimos permissão antes de enviar mensagens de publicidade para seu dispositivo.

Não vendemos nem revelamos seus dados pessoais a terceiros para fins comerciais. Também sempre pedimos permissão antes de enviar mensagens de publicidade para seu dispositivo.

Encontre mais detalhes em nossa Política de Privacidade.

COMO ENTRO EM CONTATO COM A SUPERCELL?

Como já mencionamos, estamos aqui para ajudar! Caso tenha qualquer dúvida, envie-nos um e-mail para parents@supercell.com. Não se esqueça de informar em detalhes o que aconteceu e incluir a data e o horário, o comprovante da transação, capturas de tela que possam ajudar etc.

Se já conhece nossos jogos, você pode também consultar nossas páginas de Suporte para tirar dúvidas sobre seu jogo ou aparelho, ou acessar nossos Fóruns (em inglês) para mais informações compiladas em conjunto com a nossa comunidade de jogadores. Também é possível encontrar suporte adicional dentro do jogo. Para isso, acesse suas Configurações > Ajuda e suporte. Lá, você encontrará as perguntas mais frequentes, poderá navegar em nossos fóruns ou informar algum problema, que chegará a nós com as informações de sua conta, para que possamos ajudar.

COMO FUNCIONA O BATE-PAPO NOS JOGOS DA SUPERCELL?

Muitos de nossos jogadores gostam de interagir com outros nos bate-papos dos jogos, e buscamos sempre manter um ambiente seguro para isso. Não temos nenhum bate-papo particular em nossos jogos e sempre divulgamos avisos sobre não compartilhar dados pessoais. Também temos uma lista de palavras e frases de baixo calão que é constantemente atualizada. Com isso, tais palavras e frases podem facilmente ser removidas de todas as áreas do jogo.

Caso haja algum problema, nosso jogo tem ferramentas eficazes para que os jogadores denunciem comportamentos ofensivos ou inadequados. Também é possível para os usuários usar a opção de "silenciar" qualquer membro do bate-papo caso não desejem ver as mensagens desse jogador.

Se deseja fazer uma denúncia por e-mail, escreva para parents@supercell.com. Não se esqueça de informar o problema com o máximo de detalhes possível para que possamos resolvê-lo com mais rapidez.

Agradecemos por nos ajudar a deixar nossos jogos cada vez mais seguros.

- Seus amigos da Supercell