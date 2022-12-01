Если вы это читаете, значит вы или близкий вам человек начали играть в одну из наших игр. Спасибо! Мы надеемся, что вы получаете от игр такое же удовольствие, как мы от их создания.

Поэтому вам, скорее всего, хочется узнать, как обезопасить себя и своих детей во время игры на мобильном устройстве. Мы понимаем, что вас могут беспокоить возрастные ограничения, внутриигровые покупки и конфиденциальность, ведь это очень важные вопросы. Мы поможем во всем разобраться.

Чтобы игры Supercell были безопасной и контролируемой площадкой, которой могли бы насладиться все желающие, мы строго придерживаемся нескольких принципов:

Мы уважаем своих игроков и изо всех сил стараемся сделать игры, которые бы им нравились. И мы никогда не пожертвуем качеством игры в обмен на какую-то минутную цель. Мы хотим, чтобы вы сами могли полностью контролировать свои действия в играх Supercell. Это значит, что до того, как вы или ваш ребенок скачаете игру, вам предоставят необходимую информацию о ее содержании. То есть вы будете точно знать, когда собираетесь сделать покупку в игре. Если у вас или вашего ребенка возникли проблемы в игре, вы можете довольно быстро узнать, как все исправить. Это означает, что мы снабжаем вас вот такими справочниками, а также помогаем связаться с соответствующей компанией. Если возникают сложности с платежами, как правило, транзакциями и возвратами занимаются Google и Apple, а если проблема с самой игрой, то такими ошибками занимаемся мы сами.

Ниже мы постараемся ответить на самые распространенные вопросы. Если мы что-то пропустили, пожалуйста, напишите нам письмо на адрес parents@supercell.com. В письме обязательно предоставьте всю необходимую информацию: время и суть происшествия, ID чеков транзакции, соответствующие скриншоты и т. д.

Если вы знакомы с нашими играми, загляните на страницы поддержки, где можно найти ответы на большинство вопросов, или на форумы, где также содержится много полезной информации и советов от сообщества игроков. Дополнительный ресурс доступен прямо из игры, если войти в «Настройки» -> «Помощь». Там можно ознакомиться с часто задаваемыми вопросами (ЧаВо), просмотреть форумы или отправить сообщение об ошибке, в которое автоматически будет включена информация о вашей игре, что поможет нам быстрее разобраться с проблемой.

КАКОВА ПОЛИТИКА И ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИГР SUPERCELL?

Наши игры не имеют возрастных ограничений. Однако при этом наши Условия пользования обязывают пользователей, не достигших совершеннолетия в стране проживания, создавать учетную запись только после того, как их родитель или законный опекун согласится с положениями наших Условий пользования.

Помните: Вы можете узнать рекомендованный возраст в Google Play и Apple App Store в iTunes. Тем не менее, эти возрастные ограничения относятся только к содержанию наших игр (так же как возрастные ограничения на фильмы G, PG или PG-13 в США, но в контексте игры, анимации и прочего). Чтобы больше узнать об этих категориях, пожалуйста, посетите сайты поддержки Apple и Google.

КАК УПРАВЛЯТЬ ВСТРОЕННЫМИ ПОКУПКАМИ ИЛИ ОТКЛЮЧАТЬ ИХ?

Все наши игры можно скачать бесплатно. Но помните, что при желании в них также можно совершать необязательные «внутриигровые покупки». Чтобы продвинуться в игре, совсем не обязательно что-либо покупать, но это может существенно ускорить ваш прогресс. Например, в американских магазинах приложений стоимость внутриигровых покупок варьируется от 0.99 $ до 99.99 $ (без учета налогов).

Встроенные покупки совершаются за реальные деньги, и это всегда четко указывается. Как следует из названия, они доступны «внутри игры», а это значит, что возможность сделать покупку предоставляется в самой игре.

Важно: Вы можете легко управлять возможностью совершать игровые покупки, устанавливать защитный пароль или совсем отключить покупки внутри приложений в основных настройках мобильного устройства. Способ сделать это зависит от того, используете вы устройство Apple iOS, например, iPhone или iPad, или устройство Google Android. В любом случае, вот инструкции:

Настройки покупок для устройств Apple iOS / настройки покупок для устройства Google Android

КТО ЗАНИМАЕТСЯ ВСТРОЕННЫМИ ПОКУПКАМИ?

Мы, Supercell, не занимаемся проведением встроенных покупок, и у нас нет доступа к информации о ваших кредитных картах. Все денежные переводы проходят напрямую через Applе App Store или Google Play (в зависимости от устройства), через личный адрес электронной почты, связанный с учетной записью. После каждой покупки Apple или Google отправляет вам чеки на электронный адрес (помните, что все процессы после покупки контролируются Apple или Google и могут быть изменены только ими).

МНЕ ВСТРЕТИЛСЯ САЙТ, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ ВНУТРИИГРОВЫЕ ПОКУПКИ ДЛЯ ИГР SUPERCELL. Я МОГУ ПОКУПАТЬ У НИХ ЧТО-ТО?

Опасайтесь любых посторонних сайтов, предлагающих что-либо для наших игр (вроде сайтов «бесплатных кристаллов» и прочих). Они могут собирать и использовать вашу личную информацию, деньги, либо и то, и другое, и, как правило, не доставляют обещанные товары в игре. Если вы хотите совершить внутриигровую покупку, лучший способ сделать это — просто осуществить ее из самой игры на мобильном устройстве. Любые другие покупки, продажи или обмены игровой валюты запрещены нашими Условиями пользования.

МОЙ РЕБЕНОК СЛУЧАЙНО СОВЕРШИЛ ВНУТРИИГРОВУЮ ПОКУПКУ. КАК МНЕ ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ?

Как и в случае с большинством цифровых покупок, купленные в игре предметы (встроенные покупки) не подлежат возврату. В редких случаях мы можем сделать исключение из этого правила.

Если покупка сделана на устройстве Apple (iOS):

Supercell не может напрямую осуществлять возврат средств за покупки, совершенные на устройствах iOS. Перейдите на страницу службы поддержки Apple и нажмите «Обращение в службу поддержки iTunes Store». Выберите «Покупки, выставление счетов и погашение» и найдите вариант, похожий на ваш случай.

Если покупка сделана на устройстве Google (Android):

Отправьте сообщение по электронной почте на адрес parents@supercell.com или свяжитесь с нами напрямую из игры. Для этого перейдите в Настойки > Помощь и поддержка и нажмите «Связаться с нами» в верхнем правом углу. В своем сообщении укажите название игры, в которой была сделана покупка, и приложите чек за нее. Внизу чека должен быть виден идентификатор транзакции (пример: GPA.1234-1234-1234-12345). Google отправляет пользователям чек после каждой покупки.

МНЕ ПРИШЕЛ СЧЕТ ЗА ПОКУПКУ, КОТОРУЮ Я НЕ СОВЕРШАЛ. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПОДОЗРЕВАЮ МОШЕННИЧЕСТВО?

Если вы или ваш ребенок никогда не играли в наши игры, но подозреваете, что к учетной записи подключились мошенники, немедленно свяжитесь с Apple (для устройств iOS) или Google (для устройств Android), которые занимаются всеми денежными переводами.

Для устройств Apple (iOS):

Войдите в службу поддержки Apple и нажмите «Обращение в службу поддержки iTunes Store», далее нужно выбрать «Покупки, выставление счетов и погашение» и найти вариант, который похож на ваш случай.

Для устройств Google (Android):

Войдите в службу поддержки Google и используйте поиск, или просто нажмите кнопку «Связаться с нами», и служба поддержки Google свяжется с вами по электронной почте или телефону в ближайшее время.

Если вы уже связывались с Apple или Google в связи с подозрительной активностью и они перенаправили вас к нам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу transactions@supercell.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте в письме необходимую информацию: время и суть происшествия, ID чеков транзакции, соответствующие скриншоты и т. д.

Также обязательно ознакомьтесь с нашим разделом «Проблемы с мошенниками», чтобы узнать больше.

КАКОВА ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ SUPERCELL?

Мы всегда заботимся о вашей конфиденциальности. У Supercell нет доступа к информации о ваших кредитных картах. Все денежные переводы проходят напрямую через Applе App Store или Google Play (в зависимости от устройства), через личный адрес электронной почты, связанный с учетной записью. Мы также всегда просим вас быть внимательными, когда дело касается рекламных сообщений, присылаемых на мобильные устройства.

Мы не станем продавать или передавать ваши персональные данные третьим лицам для их личных коммерческих целей. Мы также всегда просим вас быть внимательными, когда дело касается рекламных сообщений, присылаемых на мобильные устройства.

Подробности вы можете узнать, ознакомившись с Политикой конфиденциальности.

КАК МНЕ СВЯЗАТЬСЯ С SUPERCELL?

Мы всегда готовы помочь вам! Если у вас есть другие вопросы, присылайте их на электронный адрес parents@supercell.com. В письме обязательно предоставьте всю необходимую информацию: время и суть происшествия, ID чеков транзакции, соответствующие скриншоты и т. д.

КАК РАБОТАЕТ ЧАТ В ИГРАХ SUPERCELL?

Многие игроки наслаждаются общением в групповых чатах наших игр, и мы очень стараемся, чтобы они были безопасной и удобной площадкой. Ни в одной из наших игр нет приватного чата, и мы постоянно напоминаем игрокам, что нельзя делиться личной информацией. Также мы поддерживаем и постоянно расширяем «черный список» — список оскорбительных слов и фраз, которые можно быстро обнаружить и убрать из любой области игры.

На случай возможных проблем в играх есть инструменты, позволяющие игрокам сообщать нам об оскорбительном, назойливом или неподобающем поведении. Также теперь игроки могут «заглушить» в чате тех, чьи сообщения они не хотят видеть.

Если вас что-то беспокоит и вы хотите сообщить об этом по электронной почте, напишите на адрес parents@supercell.com Пожалуйста, укажите в своем письме как можно более полную информацию, чтобы мы могли быстро понять и опознать проблему.

Спасибо, что помогаете сделать наши игры безопасными и веселыми!

— Ваши друзья из Supercell