Burada olduğunuza göre siz ya da sevdiğiniz biri oyunlarımızdan birinin keyfini çıkarıyorsunuz demektir. Teşekkürler! Umarız biz bu oyunları yaparken ne kadar eğleniyorsak siz de o kadar eğleniyorsunuzdur.

Oyunlarımıza mobil cihazınızdan bağlanırken kendinizi ve çocuklarınızı nasıl güvende tutacağınıza dair sorularınız olduğunu tahmin ediyoruz. Yaş sınırı, uygulama içi satın alımlar ve güvenlik gibi konular son derece ciddidir ve size bu konularla ilgili gereken desteği vereceğimizden emin olabilirsiniz.

Supercell oyunlarını güvenli ve denetlenen bir ortamda oynamanız için oyuncularımız ve kendimiz için koyulan açık ve net bir dizi kurala bağlı kalıyoruz:

Oyuncularımıza saygı duyuyor ve oyunlarımızı eğlenceli kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Oyun kalitesinden kısa süreli değerlendirmeler için asla ödün vermeyiz. Supercell oyunlarını deneyimlerken kontrolün tamamen sizde olmasını istiyoruz. Bu da sizin ya da çocuğunuzun oyunlarımızı indirmeden önce oyunun içeriğiyle ilgili dürüst bilgiler alacağınız anlamına geliyor. Oyun içi satın alım yaparken bu durum size en net şekilde bildirilecektir. Sizin ya da çocuğunuzun oyunlarımızla ilgili bir sorunu olursa bunu nasıl çözeceğinizi bulmak için vakit kaybetmeyeceksiniz. Bu tür kılavuzların dışında, sorununuz ödemelerle ilgiliyse doğru şirketle iletişim kurmanıza (ödemeleri ve para iadelerini genellikle Google veya Apple gerçekleştirir), oyunun kendisiyle ilgiliyse (genellikle bizimle iletişime geçersiniz) her şekilde yardımcı oluyoruz

En sık sorulan sorular ve cevapları için okumaya devam edin. Atladığımız bir konu varsa bize parents@supercell.com adresinden e-posta gönderin. E-postanıza, ne olduğu, ne zaman olduğu, bulabildiğiniz işlem faturaları, ilgili ekran görüntüleri gibi bilgileri eklemeyi unutmayın.

Oyunlarımıza aşinaysanız Destek sayfalarımıza göz atarak oyunla veya cihazınızla ilgili sorulara göz atabilir ya da Forum sayfamızdan oyuncu topluluğumuzun katkıda bulunduğu pek çok bilgiye erişebilirsiniz. Oyununuzda Ayarlar > Yardım'da ayrıca ek bir kaynak da bulunmaktadır. Buradan sıkça sorulan soruları (SSS) okuyabilir, forumlara göz atabilir veya size daha kolay cevap verebilmemiz için otomatik temel oyun bilgilerini içeren sorun bildirme özelliğini kullanabilirsiniz.

SUPERCELL OYUNLARININ YAŞ SINIRI VE GENEL POLITIKASI NEDIR?

Oyunlarımızda genel yaş sınırı yoktur. Ancak Hizmet Koşullarımız kapsamında, oyuncularımızın ikamet ettikleri ülkede reşit olmamaları halinde hesap açmadan önce yasal vasilerinin Hizmet Koşullarımızı onaylaması gerekmektedir.

Lütfen dikkat: Hem Google Play’de hem de iTunes'taki Apple App Store'da önerilen yaş gruplarını bulabilirsiniz. Ancak bu yaş ve olgunluk sınıflandırmaları yalnızca oyunlarımızın içeriği için geçerlidir (ABD'deki G, PG, PG-13 film derecelendirmelerine benzer ve oynama biçimi, animasyon vs için geçerlidir). Bu kategorilerin nasıl belirlendiğine dair daha fazla bilgi edinmek için lütfen Apple‘ın ve Google'ın destek web sitelerini ziyaret edin.

UYGULAMA IÇI SATIN ALIMLARI NASIL YÖNETEBILIRIM YA DA KAPATABILIRIM?

Bütün uygulamalarımız ücretsiz indirilebilir. Ancak oyunlarımızın tamamen seçeneğe bağlı "uygulama içi satın alımlar" da sunduğunu lütfen unutmayın. Bu satın alımlar oyunda kesinlikle zorunlu değildir, yalnızca oyundaki bazı unsurları geliştirmek üzere kullanılabilir. Örneğin uygulama içi satın alımların ücreti ABD uygulama mağazalarında değişir ve 0,99$ ile 99,99$ arasındadır (vergi dahil değildir).

Uygulama içi satın alımlar gerçek para ile yapılır ve bu, her zaman açıkça belirtilir. Satın alımlara "oyunun içinden" erişilebilir, yani satın alım seçeneği oyunun içerisinde mevcuttur.

Önemli: Uygulama içi satın alım yapma, parola koruma ayarlarını düzenleme ve uygulama içi satın alımları devre dışı bırakma seçeneklerini mobil cihazınızın genel ayarlarından kolayca yönetebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınız, iPhone veya iPad gibi Apple iOS cihazlarda ya da Google Android cihazlarda değişiklik gösterir. Her durumda ihtiyacınız olan yönergeler şu şekildedir:

Apple iOS cihaz uygulama içi ayarları / Google Android cihaz uygulama içi ayarları

UYGULAMA IÇI SATIN ALIMLARI KIM IŞLEMDEN GEÇIRIYOR?

Uygulama içi satın alımları Supercell'de işlemden geçirmeyiz ve herhangi bir kredi kartı bilginize erişimimiz söz konusu değildir. Bunun sebebi ödeme işlemlerinizin hesabınızla ilişkili olan kişisel e-posta adresiniz üzerinden Apple App Store ya da Google Play (cihazınıza göre) ile gerçekleştirilmesidir. Her satın alım sonrası faturalar size Apple ya da Google tarafından e-posta ile gönderilir (ancak satın alımdan sonraki sürecin Apple ya da Google tarafından yönetildiğini ve varsa değişikliklerin onlar tarafından yapıldığını unutmayın).

SUPERCELL OYUNLARI IÇIN OYUN IÇI ÜRÜNLER TEKLIF EDEN BAŞKA BIR SITEYE RASTLADIM. BURALARDAN SATIN ALIM YAPABILIR MIYIM?

Oyunlarımız için geliştirme vaat eden ("ücretsiz taş" web siteleri gibi) üçüncü parti sitelerin hepsinden uzak durun. Bu siteler kişisel bilgilerinizi, paranızı veya her ikisini de ele geçirebilir ve vaat ettikleri oyun içi ürünleri teslim etmezler. Uygulama içi satın alım yapmanın en güvenli yolu cep telefonunuzdaki oyun üzerinden yapmaktır. Bunun dışında oyun içi para satmak, bozdurmak veya takas etmek Hizmet Koşullarımızı ihlal eder.

ÇOCUĞUM YANLIŞLIKLA BIR UYGULAMA IÇI SATIN ALIM GERÇEKLEŞTIRDI. NASIL IADE ALABILIRIM?

Pek çok indirilebilir yazılım ürününde olduğu gibi oyunlarımızda satın alınan öğeler için de (uygulama içi satın alımlar) iade yapılmaz. Ender durumlarda istisnalar olabilir.

Satın alma işlemi bir Apple (iOS) cihazda yapıldıysa:

iOS cihazlarda yapılan alışverişlerde Supercell iadelerle ilgili doğrudan işlem yapamaz. Lütfen Apple desteği ziyaret edin ve önce "iTunes store desteğine ulaşın" bağlantısını, ardından "Hesap ve Faturalama" bağlantısını seçip size en uygun seçeneği bulun.

Satın alma işlemi bir Google (Android) cihazda yapıldıysa:

Lütfen parents@supercell.com adresine bir e-posta gönderin veya Ayarlar > Yardım ve Destek bölümüne gidip sağ üst köşedeki "Bize Ulaşın" seçeneğine dokunarak bize doğrudan ulaşın. Mesajınızda lütfen satın alma işleminin yapıldığı oyunun adını belirtin ve işlemin faturasını ekleyin. Belgenin en altındaki İşlem Kimliği (GPA.1234-1234-1234-12345 biçimindedir) görünür olmalıdır. Google, her işlemden sonra işlemin faturasını size e-postayla gönderir.

YAPMADIĞIM BIR SATIN ALIMIN FATURASI GELDI. HILELI IŞLEM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSAM NE YAPMALIYIM?

Siz ya da çocuğunuz oyunlarımızdan birini oynamadıysanız ve hesabınızdan hileli bir işlem gerçekleştirildiğini düşünüyorsanız hemen işlemleri yöneten Apple ile (iOS cihazlar için) ya da Google ile (Android cihazlar için) iletişime geçmelisiniz.

Apple (iOS) cihazlar için:

Apple desteği ziyaret edin ve önce "iTunes store desteğine ulaşın" bağlantısını, ardından "Hesap ve Faturalama" bağlantısını seçip size en uygun seçeneği bulun.

Google (Android) cihazlar için:

Google desteği ziyaret edin ve arama yapın ya da sayfadaki "Bize Ulaşın" düğmesini kullanarak e-posta ya da telefon yoluyla bir Google müşteri desteği temsilcisine erişin.

Hileli işlemle ilgili Apple ya da Google ile iletişime geçtiyseniz ve onlar da sizi bize yönlendirdiyse lütfen transactions@supercell.com adresinden bizimle iletişime geçin. Neyin ne zaman gerçekleştiği, işlem faturaları, ilgili ekran görüntüleri vs. içeren detaylı bilgiler eklemeyi unutmayın.

Ayrıca hileli işlemlere dair daha fazlasını öğrenmek için Dolandırıcılık Sorunları bölümümüzü okumayı unutmayın.

SUPERCELL'IN GIZLILIK POLITIKASI NEDIR?

Gizliliğiniz bizim önceliğimizdir. Supercell'de herhangi bir kredi kartı bilginize erişimimiz söz konusu değildir. Bunun sebebi ödeme işlemlerinizin hesabınızla ilişkili olan kişisel e-posta adresiniz üzerinden Apple App Store ya da Google Play (cihazınıza göre) ile gerçekleştirilmesidir. Cep telefonunuza doğrudan pazarlama mesajları göndermeden önce her zaman onayınızı isteriz.

Kişisel verilerinizi reklam amaçlı kullanmaları için üçüncü partilere satmayız ve vermeyiz. Cep telefonunuza doğrudan pazarlama mesajları göndermeden önce her zaman onayınızı isteriz.

Gizlilik Politikamızdan daha fazlasını okuyabilirsiniz.

SUPERCELL ILE NASIL ILETIŞIME GEÇERIM?

Söylediğimiz gibi, yardım etmek için buradayız! Daha fazla sorunuz olursa bize parents@supercell.com adresinden ulaşabilirsiniz. E-postanıza, ne olduğu, ne zaman olduğu, bulabildiğiniz işlem faturaları, ilgili ekran görüntüleri gibi bilgileri eklemeyi unutmayın.

Oyunlarımıza aşinaysanız Destek sayfalarımıza göz atarak oyunla veya cihazınızla ilgili sorulara göz atabilir ya da Forum sayfamızdan oyuncu topluluğumuzun katkıda bulunduğu pek çok bilgiye erişebilirsiniz. Oyununuzda Ayarlar > Yardım'da ayrıca bir kaynak da bulunmaktadır. Buradan sıkça sorulan soruları (SSS) okuyabilir, forumlara göz atabilir veya size daha kolay cevap verebilmemiz için otomatik temel oyun bilgilerini içeren sorun bildirme özelliğini kullanabilirsiniz.

SUPERCELL OYUNLARINDA SOHBET NASIL KULLANILIR?

Pek çok oyuncumuz, oyunlarımızdaki grup sohbetleri üzerinden iletişim kurmaktan hoşlanır, biz de bunun için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla çok çaba sarf ediyoruz. Oyunlarımızda gizli sohbet özelliği bulunmuyor ve kişisel bilgilerinizi paylaşmamanız konusunda düzenli olarak uyarılar gönderiyoruz. Aynı zamanda rahatsız edici kelime ve deyimleri hızla bulup oyunlarımızdaki tüm alanlardan kaldırması için bir "kara liste" oluşturduk ve bu listeyi güncellemeye devam ediyoruz.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız oyunlarımız rahatsız edici, hakaret içeren ve uygunsuz davranışları bildirmeleri için oyuncularımıza çeşitli araçlar sunmaktadır. Aynı zamanda kullanıcılarımız istemedikleri oyuncu mesajlarını görmemek için sohbeti sessize alabiliyorlar.

E-posta ile bildirmek istediğiniz sorularınız olursa bize parents@supercell.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sorunu daha çabuk anlamamız ve çözebilmemiz için lütfen e-postanıza detaylı bilgiler ekleyin.

Oyunlarımızı güvenli ve eğlenceli kılmamıza yardım ettiğiniz için teşekkürler!

- Supercell’deki dostlarınız