Vì quý vị đã đến đây, và gần như là quý vị, hoặc ai đó mà quý vị quan tâm, đã chọn chơi một trong số các trò chơi của chúng tôi để giải trí. Xin cám ơn! Chúng tôi hy vọng rằng quý vị thích khi chơi trò chơi, cũng như chúng tôi rất hứng thú khi tạo ra trò chơi.

Vậy, hẳn là quý vị sẽ có những thắc mắc về việc đảm bảo an toàn cho quý vị, hoặc con em quý vị, khi được kết nối với các trò chơi của chúng tôi qua thiết bị di động của quý vị. Những yếu tố như giới hạn độ tuổi, mua trong ứng dụng và quyền riêng tư đều là những mối quan tâm hợp lý, và chúng tôi có mặt ở đây là để đảm bảo quý vị được hỗ trợ khi cần thiết.

Để đảm bảo quý vị có thể chơi các trò chơi của Supercell trong môi trường an toàn và được kiểm soát, chúng tôi luôn bám sát một bộ nguyên tắc được đề ra cho người chơi của chúng tôi và cũng là cho chúng tôi:

Chúng tôi tôn trọng người chơi của chúng tôi, và chúng tôi nỗ lực hết mình để tạo ra những trò chơi thú vị nhất cho họ. Chúng tôi sẽ không bao giờ hy sinh chất lượng trò chơi để đổi lấy bất cứ điều gì mang tính ngắn hạn. Chúng tôi muốn quý vị hoàn toàn kiểm soát được trải nghiệm của quý vị với các trò chơi của Supercell. Điều đó có nghĩa là trước khi quý vị hoặc con em quý vị tải về các trò chơi của chúng tôi, quý vị sẽ được cung cấp thông tin trung thực về nội dung của trò chơi. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ hoàn toàn hiểu rõ khi sắp mua bất cứ vật phẩm nào trong trò chơi. Nếu quý vị hoặc con em quý vị gặp phải bất cứ vấn đề gì với các trò chơi của chúng tôi, quý vị sẽ có thể nhanh chóng tìm được cách giải quyết. Các hướng dẫn tương tự như thế này sẽ giúp quý vị liên hệ với đúng công ty để giải quyết vấn đề của quý vị, dù là về việc thanh toán (thường là do Google hoặc Apple xử lý quy trình mua và hoàn tiền) hay chính bản thân trò chơi (thường là do chúng tôi chịu trách nhiệm).

Vui lòng đọc tiếp hướng dẫn vì chúng tôi sẽ cố gắng bao quát những gì mà quý vị có thể quan tâm nhất. Nếu chúng tôi có bỏ lỡ bất cứ điều gì, hãy gửi email cho chúng tôi qua parents@supercell.com. Trong email, hãy gửi kèm bất cứ thông tin chi tiết có thể hữu ích nào, như điều gì đã xảy ra và khi nào, biên nhận ID giao dịch khả thi, ảnh chụp màn hình liên quan, v.v...

Nếu quý vị đã quen thuộc với các trò chơi của chúng tôi, quý vị cũng có thể tìm hiểu các trang Hỗ trợ̣ để giải đáp thắc mắc về trò chơi hoặc thiết bi ̣của quý vị, hoặc trang Diễn đàn của chúng tôi để biết nhiều thông tin được xây dựng trong cộng đồng người chơi của chúng tôi. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin có trong trò chơi bằng cách vào Thiết lập > Trợ giúp. Ở đó, quý vị có thể đọc những câu hỏi thường gặp (FAQ), duyệt diễn đàn hoặc báo cáo một vấn đề vốn sẽ tự động kèm theo một số thông tin trò chơi cơ bản của quý vị để giúp chúng tôi phản hồi quý vị tốt hơn.

GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI VÀ CÁC CHÍNH SÁCH CHUNG CHO CÁC TRÒ CHƠI CỦA SUPERCELL NHƯ THẾ NÀO?

Các trò chơi của chúng tôi không có quy định chung về giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, người dùng trò chơi của chúng tôi nên lưu ý rằng theo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, người dùng dưới tuổi thành niên theo quy định pháp luật của quốc gia nơi họ cư trú cần được người giám hộ hợp pháp của mình chấp thuận Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi trước khi đăng ký tài khoản.̀n riêng tư của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý: Quý vị có thể tìm hiểu các khuyến nghị độ tuổi được công bố trên cả Google Play và App Store của Apple trên iTunes. Tuy nhiên, các phân loại độ tuổi và độ trưởng thành này chỉ đề cập đến nội dung trong các trò chơi của chúng tôi (tương tự với đánh giá phim G, PG hoặc PG-13 tại Mỹ, nhưng có liên quan đến trải nghiệm chơi, hoạt ảnh, v.v...). Để biết thêm định nghĩa về các phân loại này, vui lòng truy cập các trang web hỗ trợ dành cho Apple và Google.

TÔI QUẢN LÝ HOẶC TẮT TÍNH NĂNG MUA TRONG ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Tất cả các trò chơi của chúng tôi đều có thể tải về miễn phí. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các trò chơi của chúng tôi cũng cung cấp tính năng “mua trong ứng dụng” hoàn toàn mang tính tùy chọn. Các hoạt động mua này không phải là yếu tố bắt buộc để chơi trò chơi, nhưng có thể được sử dụng để cải thiện một số yếu tố về trải nghiệm trò chơi. Ví dụ, mua trong ứng dụng có mức giá khác nhau, từ 0,99 USD đến 99,99 USD (không bao gồm thuế) trong các cửa hàng ứng dụng Mỹ.

Mua trong ứng dụng được thanh toán bằng tiền thật và luôn có giá rõ ràng. Có thể mua “trong trò chơi”, nghĩa là các tùy chọn để thực hiện mua có trong chính trò chơi.

Quan trọng: Quý vị có thể dễ dàng quản lý quyền thực hiện mua trong ứng dụng, điều chỉnh thiết lập bảo vệ mật khẩu hoặc tắt hoàn toàn tính năng mua trong ứng dụng qua thiết lập chung trên thiết bị của quý vị. Cách làm tùy thuộc vào việc quý vị đang sử dụng thiết bị iOS của Apple, như iPhone hay iPad hoặc thiết bị Android của Google. Hoặc, quý vị có thể đọc hướng dẫn cần thiết tại đây:

Thiết lập trong ứng dụng trên thiết bị iOS của Apple / Thiết lập trong ứng dụng trên thiết bị Android của Google

AI XỬ LÝ MUA TRONG ỨNG DỤNG?

Ở đây, tại Supercell, chúng tôi không xử lý thanh toán cho mua trong ứng dụng hoặc có quyền truy cập vào bất cứ thông tin thẻ tín dụng nào của quý vị. Đó là vì các giao dịch thanh toán tự hoàn thành qua App Store của Apple hoặc Google Play (tùy vào thiết bị của quý vị) thông qua địa chỉ email cá nhân của quý vị được liên kết với tài khoản đó. Biên nhận của các giao dịch này được gửi qua email đến quý vị bởi Apple hoặc Google sau mỗi lần mua (vui lòng lưu ý rằng bất cứ quy trình hậu mãi nào cũng đều được kiểm soát bởi Apple hoặc Google và có thể thay đổi theo ý của họ).

TÔI CÓ THẤY MỘT TRANG WEB KHÁC CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM TRONG TRÒ CHƠI DÀNH CHO CÁC TRÒ CHƠI CỦA SUPERCELL. TÔI MUA TỪ HỌ ĐƯỢC KHÔNG?

Hãy cẩn thận với bất cứ trang web bên thứ 3 nào hứa hẹn cung cấp dịch vụ nâng cao cho các trò chơi của chúng tôi (như các trang web “ngọc miễn phí”, v.v...) Các trang này có thể thu thập thông tin cá nhân, tiền của quý vị, hoặc cả hai, và thường không bao giờ cung cấp các sản phẩm trong trò chơi như đã hứa hẹn. Nếu quý vị muốn mua trong ứng dụng, biện pháp an toàn nhất là mua qua chính trò chơi trên thiết bị di động của quý vị. Việc bán, mua lại hoặc giao dịch tiền ảo trong trò chơi không được cho phép theo Điều khoản Dịch vụ̣ của chúng tôi.

CON CỦA TÔI VÔ TÌNH MUA TRONG ỨNG DỤNG. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC HOÀN TIỀN LẠI?

Như với hầu hết các sản phẩm phần mềm có thể tải về, chúng tôi không thể hoàn tiền cho những vật phẩm được mua trong trò chơi (mua trong ứng dụng). Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ dành cho các trường hợp thật đặc biệt.

Nếu việc thanh toán được thực hiện thông qua thiết bị Apple (iOS):

Đối với các thanh toán được thực hiện trên thiết bị iOS, Supercell không thể trực tiếp xử lý việc hoàn tiền. Quý vị vui lòng truy cập hỗ trợ Apple và chọn liên kết "Liên hệ hỗ trợ cửa hàng iTunes" (iTunes Store Support), sau đó là "Mua hàng, lập hóa đơn và hoàn trả" (Purchases, billing and redemption) và chọn tùy chọn phù hợp với quý vị nhất.

Nếu việc thanh toán được thực hiện thông qua thiết bị Google (Android):

Quý vị vui lòng gửi email đến địa chỉ: parents@supercell.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua hỗ trợ trong trò chơi bằng cách nhấn vào Thiết lập > Trợ giúp & Hỗ trợ, sau đó nhấn vào "Liên hệ với chúng tôi" ở góc phải bên trên màn hình. Trong tin nhắn của mình, quý vị vui lòng nói rõ tên của trò chơi mà quý vị đã thực hiện thanh toán trong đó, đồng thời cũng đính kèm theo hóa đơn thanh toán. Mã giao dịch ở phía dưới dữ kiện phải rõ ràng trong ảnh chụp màn hình (mã giao dịch trông giống như sau: GPA.1234-1234-1234-12345). Hóa đơn giao dịch được Google gửi đến cho quý vị thông qua email sau mỗi giao dịch mua.

TÔI NHẬN ĐƯỢC HÓA ĐƠN CHO MỘT HOẠT ĐỘNG MUA MÀ TÔI KHÔNG THỰC HIỆN. TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU TÔI NGHI NGỜ ĐÓ LÀ HOẠT ĐỘNG GIAN LẬN?

Nếu quý vị hoặc con em của quý vị chưa từng chơi một trong những trò chơi của chúng tôi, nhưng nghi ngờ có hoạt động giao dịch gian lận bằng tài khoản của quý vị, khi đó quý vị nên liên hệ ngay với Apple (đối với thiết bị iOS) hoặc Google (đối với thiết bị Android), họ là người kiểm soát quy trình giao dịch.

Đối với các thiết bị của Apple (iOS):

Vào Hỗ trợ Apple và chọn liên kết “Contact iTunes store support”, sau đó là “Purchases, billing and redemption” và chọn tùy chọn phù hợp với quý vị nhất.

Đối với các thiết bị của Google (Android):

Vào Hỗ trợ Google và tìm kiếm, hoặc sử dụng nút “Liên hệ chúng tôi” trên trang đó (trang chỉ có tiếng Anh) để liên hệ với đại diện hỗ trợ khách hàng của Google bằng email hoặc điện thoại.

Nếu quý vị đã liên hệ với Apple hoặc Google về hoạt động gian lận nghi ngờ và họ hướng quý vị đến với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua transactions@supercell.com. Hãy gửi kèm theo thông tin chi tiết như điều gì đã xảy ra và khi nào, biên nhận ID giao dịch, ảnh chụp màn hình liên quan, v.v...

Ngoài ra, hãy đảm bảo đọc hết phần Vấn đề Gian lận của chúng tôi để biết thêm thông tin về hoạt động gian lận nghi ngờ.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA SUPERCELL LÀ GÌ?

Quyền riêng tư của quý vị luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ở đây, tại Supercell, chúng tôi không có quyền truy cập vào bất cứ thông tin thẻ tín dụng nào của quý vị. Đó là vì các giao dịch thanh toán tự hoàn thành qua App Store của Apple hoặc Google Play (tùy vào thiết bị của quý vị) thông qua địa chỉ email cá nhân của quý vị được liên kết với tài khoản đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn yêu cầu được sự đồng ý của quý vị khi có vấn đề liên qua đến việc gửi tin nhắn tiếp thị trực tiếp đến thiết bị di động của quý vị.

Chúng tôi không bán hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho bên thứ 3 vì mục đích thương mại riêng. Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn yêu cầu được sự đồng ý của quý vị khi có vấn đề liên qua đến việc gửi tin nhắn tiếp thị trực tiếp đến thiết bị di động của quý vị.

Hãy đọc tiếp trong phần Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LIÊN HỆ VỚI SUPERCELL?

Như chúng tôi đã nói, chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp quý vị! Nếu quý vị có thêm bất cứ thắc mắc nào, hãy gửi email cho chúng tôi qua parents@supercell.com. Trong email, hãy gửi kèm bất cứ thông tin chi tiết có thể hữu ích nào, như điều gì đã xảy ra và khi nào, biên nhận ID giao dịch khả thi, ảnh chụp màn hình liên quan, v.v...

TÍNH NĂNG TRÒ CHUYỆN TRONG CÁC TRÒ CHƠI CỦA SUPERCELL HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Nhiều người chơi của chúng tôi thích tương tác với người khác qua tính năng trò chuyện nhóm trong các trò chơi của chúng tôi, và chúng tôi luôn cố gắng duy trì môi trường an toàn và bảo mật cho tính năng này. Chúng tôi không có tính năng trò chuyện riêng trong bất cứ trò chơi nào của chúng tôi, đồng thời chúng tôi hiển thị các cảnh báo thường xuyên trước hành động chia sẻ thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng đã xây dựng và liên tục cập nhật một “danh sách đen” gồm các từ và nhóm từ mang tính xúc phạm vốn có thể nhanh chóng được phát hiện và bị xóa khỏi tất cả các khu vực trò chơi của chúng tôi.

Nếu có bất cứ vấn đề nào, các trò chơi của chúng tôi có các công cụ hiệu quả để người chơi báo cáo bất cứ hành vi xúc phạm, lăng mạ hay không thích hợp nào cho chúng tôi. Chúng tôi cũng đã tạo tính năng để người dùng tắt tiếng trò chuyện của bất cứ người chơi nào khác mà họ không muốn nhận tin nhắn từ những người đó.

Nếu quý vị muốn báo cáo bất cứ điều gì qua email, quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua parents@supercell.com. Trong email, vui lòng kèm theo càng nhiều thông tin chi tiết càng tốt, để giúp chúng tôi nhanh chóng hiểu và xác định được vấn đề.

Cám ơn quý vị đã giúp cho các trò chơi của chúng tôi ngày càng trở nên an toàn và thú vị!

- Những người bạn của quý vị tại Supercell