Sannsynligvis er du her fordi noen du bryr deg om, har begynt å spille et av spillene våre, og nå lurer du på om han eller hun er trygg der.

Og det skulle bare mangle! La oss snakke om sikkerhet. Innhold som egner seg for aldersgruppen, kjøp i app – dette er noe vi tar på alvor. Så her får du informasjonen du trenger for å føle at du har kontroll.

For å gi foreldre de beste rådene om sikkerhet under spilling på nett har vi laget denne veiledningen for foreldre sammen med Internet Matters, en ledende organisasjon for sikkerhet på nett. I veiledningen finner du massevis av informasjon som gjør det tryggere for barn å bruke mobilspillene våre.

Her finner du svar på spørsmål du måtte ha om kontroll over sosiale funksjoner, skjermtid, aldersgrenser, kjøp i app, personvern og mer.

PRINSIPPENE VÅRE

For å sikre at spillerne kan kose seg med Supercells spill i et sunt miljø, har vi et knippe prinsipper som i lang tid har tjent spillerne våre godt:

Respekt for spillerne: Vi er lidenskapelig opptatt av å lage så morsomme spill som mulig. Vi prioriterer spillkvalitet over alle kortsiktige hensyn.

Åpenhet og kontroll: Vi ønsker at spillerne skal ha fullstendig kontroll over opplevelsen de har i spillene våre. Før spillerne laster ned et spill, skal de få tydelig informasjon om spillets innhold og være klare over eventuelle muligheter for kjøp i appen.

Effektiv hjelp: Hvis du eller barnet ditt støter på problemer i spillene våre, skal det være lett å finne løsninger. Vi har guider som denne og hjelper deg med å komme i kontakt med det rette selskapet i forbindelse med problemet ditt, enten det dreier seg om betaling (som regel håndtert av Google eller Apple) eller selve spillet (håndtert av oss).

Det er viktig for oss å gjøre spillernes opplevelse trygg, morsom og fri for bekymringer.

FORSTÅ MOBILGAMING PÅ SUPERCELL

Hva barn kan gjøre i Supercells spill

Spille

Supercell har flere spill som barn kan kose seg med, slik som Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale og Brawl Stars.

Være sosial

Bli med på lag: Spillerne kan være med på lag (avhengig av spillet: klaner, nabolag, klubber eller spesialstyrker) for å chatte, donere ressurser og delta i utfordringer sammen.

Få seg venner: Spillerne kan legge til venner for å sende og motta invitasjoner til vennskapskamper, spille på lag eller dele spillfremdrift. Vi har spesifikke sikkerhetstiltak for å beskytte barn mot upassende innhold og ivareta personvernet i disse sosiale funksjonene. Du kan lese mer her.

Delta i hendelser og utfordringer

Innimellom byr spillene på spesielle hendelser og kortvarige utfordringer med unike belønninger og opplevelser.

Skreddersy opplevelsene sine

Spillerne kan skreddersy landsbyer, gårder, kart og andre spillelementer for å skreddersy opplevelsen sin i spillet.

Kjøpe ting i appen

Barna kan valgfritt gjøre kjøp i appen for å fremskynde fremdriften sin, de kan kjøpe kosmetiske gjenstander, og de kan sikre seg kraftige ressurser (mens foreldrene følger med og et egnet sikkerhetsnett er på plass. Du finner mer informasjon her).

Kjøpe ting på Supercell Store

Hvis de ønsker det, kan barn kjøpe ting på store.supercell.com i stedet for i appen. Foreldre kan kontrollere barnas adgang til å besøke eller kjøpe ting i Store (du finner mer informasjon her).

Delta i Supercells ID Rewards-program

Hvis de ønsker det, kan barn samle poeng og få belønninger på id.supercell.com. Foreldre kan kontrollere barnas adgang til dette programmet (du finner mer informasjon her).

Slik fungerer Supercells spill

Slik finner du spillene i appbutikkene

Spillene våre er tilgjengelige gratis over hele verden på telefoner og nettbrett med iOS og Android. For å spille et av spillene våre er det bare å laste ned spillets app til en enhet via Google Play Butikk (for Android-enheter) eller Apple App Store (for iOS-enheter).

Hvilke spill er tilgjengelige?

Vi har lansert sju spill over hele verden, og disse byr på unike opplevelser:

mo.co Squad Busters Clash of Clans Clash Royale Brawl Stars Boom Beach Hay Day

Alle spillene våre er enkle å plukke opp og spille, men byr samtidig på dybde og kompleksitet for alle som ønsker seg en mer strategisk utfordring. Spillene våre har noe for alle, enten du liker bygging og strategi, fartsfylt action eller bedagelige simulatorer.

Du kan lese mer om spillene våre her.

Hva er aldersgrensen på Supercells spill?

Spillene våre har ikke aldersgrense. Vi har laget spillopplevelser som egner seg for et yngre publikum, der visse funksjoner krever godkjenning fra en foresatt. I henhold til tjenestevilkårene våre trenger brukere som er mindreårige i bostedslandet, en foresatts godkjenning av tjenestevilkårene før de kan opprette en konto.

Obs: Når du laster ned spillene våre fra plattformer som Google Play eller Apples App Store, finner du aldersanbefalinger i beskrivelsen av appen. Disse aldersgrensene henviser bare til innholdets egnethet når det gjelder spilling, animasjoner og andre faktorer i henhold til ulike vurderingsinstanser. Vurderingene kommer fra tredjeparter og er muligens ikke i tråd med tjenestevilkårene våre.

For mer informasjon om hvordan disse kategoriene er definert, kan du gå til støttesidene til Apple og Google.

Er det gratis å spille Supercells spill?

Alle Supercell-spill er gratis å laste ned og spille, men tilbyr «kjøp i app». Det er ikke nødvendig å foreta noen kjøp i appen for å spille spillet, men kjøpene kan bidra til å forbedre visse elementer av spillingen. Kjøp i app varierer i pris fra for eksempel $ 0,99 til $ 99,99 (uten mva.) i amerikanske appbutikker. Kjøp i appen betales for ekte penger, og dette er alltid tydelig merket. De er tilgjengelige «i appen», noe som betyr at muligheten til å foreta kjøp er å finne i selve appen.

Hva er det Supercells spill har å by på?

Supercells spill er laget for å være morsomme og by på positive opplevelser utover det å spille. Når de spilles med moderering og veiledning fra foreldre, kan de hjelpe barna med å:

Tenkte strategisk: Spill som Clash of Clans og Clash Royale forutsetter planlegging i sanntid og oppmuntrer spillerne til å tenke fremover, ta raske avgjørelser og tilpasse strategiene til situasjonen.

Samarbeide og kommunisere: Spillene forutsetter ofte at spillerne samarbeider om å nå et felles mål, noe som oppmuntrer til lagarbeid og hjelper spillerne med å forbedre kommunikasjonsferdighetene.

Slippe kreativiteten løs: Spillerne kan sette sitt personlige preg på landsbyer, lag eller omgivelser og bruke fantasien til å skreddersy spilluniverset.

Dele øyeblikk med andre: Familiemedlemmer kan spille side om side eller heie på hverandre, slik at skjermtiden blir en felles opplevelse.

Sjekkliste for sikkerhet på nett

Supercells spill byr på morsom og sosial spilling. Følg disse enkle trinnene for å gjøre barnets opplevelse enda tryggere.

Hjelp barna med å være trygge og utvise god sportsånd hos Supercell

Hva er det som ikke er lov på plattformen?

Tjenestevilkårene og retningslinjene våre er utformet for å lage et positivt spillmiljø. Her er en oppsummering av hva som ikke er lov på Supercells plattformer:

Ufin oppførsel Brudd på personvernet Skadelig eller ulovlig innhold Urettferdige fordeler Misbruk og bedrageri

Spillerne oppmuntres til å lese retningslinjene våre for mer detaljert informasjon:

Retningslinjer for god sportsånd

Tjenestevilkår

Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for brukerinnhold

Hva skjer hvis noen bryter retningslinjene?

Brudd på retningslinjene kan resultere i ulike straffetiltak, inkludert midlertidig eller permanent utestengelse fra spillene våre. Tiltakene våre er utformet for å sikre et rettferdig, trygt og morsomt spillmiljø for alle. Vi bruker både automatiserte systemer og manuell gjennomgang for å oppdage og håndtere brudd. Hvis du oppdager brudd på vilkårene og retningslinjene våre, ønsker vi at du rapporterer dem til oss.

Her er en oppsummering av straffetiltakene vi bruker mot kontoer:

Advarsler: Demping: Utestengelser: Permanente utestengelser: Inndragelse av spillvaluta eller -gjenstander: Tilbakestilling av konto:

Trenger du mer hjelp?

Er barnet ditt blitt utestengt fra plattformen? Kontostraff: Hva er dette, og når blir det brukt?

HJELP TIL TRYGGERE SPILLING

Hva slags verktøy kan spillerne bruke for å få en tryggere opplevelse i Supercells spill?

Hos Supercell ser vi alltid etter måter å gjøre spillene våre trygge på. Her er noen av dem:

Supercell ID

Supercell ID er et kontoadministrasjonssystem som er utviklet for å hjelpe spillerne med å lagre og administrere fremdriften sin i ulike Supercell-spill. Systemet gjør at spillerne har tilgang til spillkontoene sine fra ulike enheter, og det sikrer at spilldataene blir lagret.

Foreldre kan gjøre det følgende for å administrere og følge med på barnas spillaktiviteter i alle Supercells spill.

Opprette en Supercell ID for et barn

Foreldre kan opprette en Supercell ID ved hjelp av sine egne e-postadresser. Dette gjør at foreldre kan overvåke aktiviteten på kontoen og påse at barnets konto er enda sikrere.

Sikker kontoinformasjon

Supercell ID tilbyr et sikkert innloggingssystem som bidrar til å hindre uautorisert tilgang til barnets spillkonto, takket være tofaktorautentisering via e-post. Når en spiller logger på Supercell ID-kontoen sin, blir en verifiseringskode sendt til e-postadressen som er tilknyttet kontoen, noe som gjør at man slipper å huske passord.

Venneliste

Supercell ID lar spillerne ha kontakt med venner. Foreldre kan overvåke og administrere barnets venneliste og sørge for at han eller hun bare kommuniserer med folk han eller hun kjenner og stoler på.

Slik setter du opp en Supercell ID

Supercell Store og ID Rewards

Nettbaserte Supercell Store gir spillerne ekstra bonuser som ikke er å finne i butikken i appen. Spillerne må logge på Store med en Supercell ID. Foreldre som setter opp en Supercell ID for et barn, kan dele innloggingsopplysningene til ID Rewards med barnet. Det nettbaserte ID Rewards-programmet belønner spillere for å fullføre oppdrag i spillene og i Supercell Store. Spillerne må også logge på ID Rewards med en Supercell ID.

Så lenge det ikke er lagt til noe betalingsinformasjon (for eksempel kredittkortopplysninger) i butikken, er det ikke mulig å kjøpe noe.

Bruke enhetenes innstillinger til å gjøre spillingen tryggere

Utenfor Supercells plattform kan enhetenes innstillinger brukes til å begrense kjøp i app. Her kan du hindre utilsiktet eller uautorisert pengebruk og angi begrensninger på skjermtiden.

Håndtere pengebruk i appen

Så lenge det ikke er lagret noe betalingsinformasjon (for eksempel kredittkortopplysninger) på barnets enhet, er det ikke mulig å kjøpe noe i appene. Hvis en forelders betalingsinformasjon blir lagt til på enheten for å foreta kjøp i app for barnet, er det viktig å justere innstillingene for passordbeskyttelse eller deaktivere kjøp i app fullstendig etterpå for å hindre uautoriserte transaksjoner.

Innstillingene for kjøp i app kan justeres direkte på en enhet, og de varierer avhengig av typen enhet du bruker. Du finner de spesifikke instruksjonene under:

Angi tidsgrenser for spillingen

Foreldre kan administrere barnets skjermtid gjennom å angi tidsgrenser i enhetens innstillinger. Dette kan også gjøres med tredjepartsapper. Hvis foreldrene ønsker at barnet skal ta en pause fra spillet, har vi en sperrefunksjon som foreldre kan anmode om på vegne av barnet. Når barnet er klar for å spille igjen, kan vi låse opp kontoen og gjenopprette fremdriften igjen.

Slik angir du grenser for skjermtiden på barns enheter

Google Play Butikk (Android):

Du kan også bruke Google Family Link-appen til å sette opp digitale grunnregler, administrere apper og overvåke skjermtiden på barnas enheter. Appen lar deg slå på varsler om foreldregodkjenning for alle kjøp i app. Les Googles anvisninger her.

Apple App Store (iOS):

Med skjermtidinnstillinger kan du angi tidsgrenser for spesifikke apper og kategorier på barns enheter. Du kan også begrense kjøp i app og konfigurere innholds- og personvernsrestriksjoner. Les Apples anvisninger her.

Hvordan fungerer chatten i Supercells spill?

Supercells spill har innebygd chat. Mange av spillerne våre liker å kommunisere gjennom chatten, og vi jobber hardt for å opprettholde et trygt og sikkert miljø for dette.

ALLIANSECHAT

I alle spillene våre kan spillerne snakke med andre spillere gjennom å bli med i en allianse (navnet varierer fra spill til spill: spesialstyrke, klan, klubb, team, gruppe, lobby eller nabolag). Allianser er spillerskapte sosiale grupper der spillere møtes for å samarbeide og konkurrere sammen i spillene. Når du blir med i en allianse, får du tilgang til alliansechatten, der du kan prate med andre medlemmer av alliansen. En allianse kan være lukket, bare for inviterte, eller åpen for alle. I mo.co kan spillerne også bli med i større, globale grupper kalt Communities, som har strengere ordfiltre for chatten.

Selv om alliansechatten er begrenset til tekstmeldinger, bør du minne de yngste på det digitale fotavtrykket deres. Når en melding er blitt delt, kan noen ta skjermdump av den, dele den med andre og legge den ut overalt på nett.

SIKKERHETSTILTAK

Alle alliansechatter har automatiserte filtre som er skreddersydd barnets alder og lagets status. Det er viktig at foreldre passer på at barnets riktige alder er oppgitt i spillet. Dette hjelper med å anvende egnede filtre og begrensninger basert på alder.

Be barnet ditt om å forlate laget eller spillet og snakke med deg hvis han eller hun føler seg ukomfortabel med å snakke med ukjente. Husk at man når som helst kan forlate et lag og opprette eller bli med i et annet. I tillegg har chatten et eget rapporteringssystem der spillerne kan melde fra om atferd som strider mot vilkårene våre. Du finner flere detaljer om dette i neste avsnitt.

Tryggere med filter

Spillene våre bruker et ordfilter som et første forsvar mot ufint innhold. Dette skaper et bedre miljø for spillerne og hindrer at visse typer skadelig eller farlig språk blir brukt i spillene våre. Foreldre kan også overvåke spillchatten for å påse at alt går riktig for seg.

Filteret sikrer en positiv og trygg opplevelse gjennom å sjekke alle innsendelser av tekst og navn i spillene våre, inkludert chat, spillernavn, lagnavn og beskrivelser. Dette er påslått som standard og garanterer at alle får en fin opplevelse mens de spiller Supercells spill. For å kunne tilby alle den riktige opplevelsen er filteret strengere for unge spillere og i familievennlige situasjoner.

Familievennlige lag bruker et strengere filter

For bedre å ivareta våre yngre spilleres sikkerhet passer vi ekstra godt på at vi filtrerer vekk innhold som kan avsløre personopplysninger eller omdirigere unge spillere til andre steder på nett. Unge spillere kan bare være med på slike familievennlige lag.

Lyst til å lære mer?

Ordfilteret: Hva er det, og hvorfor bruker vi det?

Personvern

Det å ivareta barns personvern på nett er noe vi prioriterer høyt. Hvis du er en forelder eller foresatt og ønsker å gjennomgå, modifisere eller slette personlig informasjon som er samlet inn fra barnet ditt, kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer og svarer på slike forespørsler i henhold til prosedyrene våre og relevant lovgivning, som enten tillater eller ikke tillater oss å gi slipp på eller slette denne informasjonen.

Her er en oversikt over hva du bør vite om informasjonen vi mottar.

Brukernavn

Under opplæringen i spillet blir spillerne bedt om å lage et brukernavn. For å beskytte spillernes sikkerhet og personvern minner vi dem på å velge brukernavn som ikke avslører deres virkelige identitet. Filteret vårt blokkerer også proaktivt forsøk på å bruke ekte navn. Dette er i tråd med våre retningslinjer for trygg og rettferdig spilling.

I noen av spillene våre kan du endre brukernavnet i spillets innstillinger (åpne spillet, trykk på tannhjulet, og se etter «Bytt navn»).

Betalingsopplysninger

Vi lagrer ikke noe kredittkortinformasjon i forbindelse med kjøp i app, siden betalingstransaksjonene gjøres via Apples App Store eller Google Play (avhengig av enheten din) via den personlige e-postadressen som er knyttet til den kontoen.

Markedsføring

Det kan være vi sender nyheter og oppdateringer om Supercell og tjenestene våre til e-postadressen som er knyttet til Supercell ID-kontoen – så fremt du har gitt samtykke til å motta markedsføring direkte. Vi viser ikke skreddersydd reklame eller tilbud til unge spillere i spillet, og vi deler ikke de unge spillernes personlige data med tredjeparter av markedsføringsformål eller for å muliggjøre målrettet reklame.

Du kan lese mer om hvordan vi håndterer personvern og behandler data, i personvernerklæringen vår.

Rapportere og be om hjelp

Hvis barnet ditt støter på problemer i spillet, kan dere bruke spillenes rapporteringssystem eller ta kontakt med kundestøtten for å få hjelp.

Hvordan rapporterer man i spillet?

Hvis du eller barnet ditt mottar en ufin melding som bryter med Supercells retningslinjer for god sportsånd, kan du gjøre følgende for å rapportere det:

Åpne spillets chat.

Finn meldingen du ønsker å rapportere.

Trykk på meldingen og velg «Rapporter».

I noen av spillene våre kan du også rapportere upassende spiller- og lagnavn. Dette gjør du ved å åpne spiller- eller lagsiden, trykke på det upassende navnet og deretter på «Rapporter». Identiteten til den som rapporterer, blir ikke delt.

Her ser du hvordan problemer rapporteres i de enkelte spillene:

Boom Beach Brawl Stars Clash of Clans Clash Royale Hay Day mo.co Squad Busters Supercell ID

Trenger du å kontakte støtteteamene våre?

Åpne spillet og gå til innstillingene (som oftest representert av et tannhjul).

Velg «Hjelp og støtte». Bruk søkefunksjonen for å finne artikler som har med problemet ditt å gjøre. Hvis du ikke finner en artikkel som løser problemet, ser du etter chatteknappen øverst i høyre hjørne for å kontakte kundestøtten direkte.

Gi en detaljert beskrivelse av problemet, der du oppgir spiller-ID-en og beskriver hendelsen.

Få hjelp fra Supercells nettside

Gå til nettsiden Supercell Support: Supercell Support

Velg spillet det gjelder.

Se gjennom vanlige spørsmål, eller bruk kontaktskjemaet for å rapportere et problem direkte.

Tips til effektiv rapportering

Vær detaljert: Gi en tydelig beskrivelse av problemet, inkludert hva som skjedde, når det skjedde, og eventuelle andre relevante detaljer.

Følg opp: Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, bør du følge opp gjennom den samme støttekanalen.

Hvis du følger disse trinnene, hjelper du oss med å opprettholde et positivt spillmiljø der upassende oppførsel blir rapportert og tatt hånd om umiddelbart.

Hva skjer når en rapport er sendt inn?

Rapporter blir gjennomgått av moderatorene våre innen 72 timer. Vi tar alle rapporter svært seriøst, og spillere som bryter retningslinjene våre, blir straffet (du finner mer informasjon om straff her). Selv om en spiller blir rapportert, medfører det ikke automatisk straff.

Hvis vi har glemt noe, kontakter du kundestøtten eller skriver til oss på parents@supercell.com med detaljer om hva som skjedde, og når, samt spiller-ID-en til alle involverte. Vi tar kontakt hvis vi trenger mer informasjon.

Slik sørger Supercell for at retningslinjene for god sportsånd blir fulgt

Slik sørger vi for at retningslinjene for god sportsånd blir fulgt:

Vi har retningslinjer om hva som ikke er tillatt

Tydelige retningslinjer om hva slags oppførsel som er akseptabel. Brudd kan resultere i midlertidige eller permanente utestengelser. Les retningslinjene våre for god sportsånd hvis du ønsker mer informasjon.

System for rapportering av spillere

Spillere kan rapportere mistenkelig oppførsel i spillet. Rapportene er konfidensielle og blir grundig gjennomgått.

Manuell gjennomgang

Moderatorene våre går manuelt gjennom rapporter fra spillerne og innhold de har funnet selv, og de iverksetter de nødvendige tiltakene mot spillere som bryter reglene.

Proaktiv gjennomgang

Vi bruker ulike metoder for å avsløre skadelig innhold i spillchattene.

Nulltoleranse for ufin oppførsel

Vi tar raskt affære ved tilfeller av trakassering og mobbing, for å opprettholde et positivt spillmiljø.

Kommunikasjon og opplæring

Vi minner spillerne på at de må utvise god sportsånd og rapportere mistenkelig aktivitet gjennom meldinger i spillet og initiativer.

Avsløring av juks

Vi bruker avanserte systemer for å avsløre og hindre juks, og disse oppdateres jevnlig for å kunne håndtere nye metoder.

Regelmessige oppdateringer

Vi oppdaterer spillene våre kontinuerlig for å fikse feil og stenge smutthull som kan utnyttes, slik at spillet blir rettferdig.

Kontobeskyttelse

Vi oppmuntrer spillerne til å bruke Supercell ID for å sjekke fremdriften sin i spillet når de ønsker det. Aktivering av kontobeskyttelse beskytter spillerkontoene mot ondsinnede gjenopprettingsforsøk og gjør det mulig å ta kontoer med videre når man bytter enhet.

Les om kontobeskyttelse:

Har du spørsmål? Få hjelp

Få hjelp hvis du har problemer med kjøp i app

Jeg kjøpte noe i appen, men har ikke fått det jeg betalte for. Hva gjør jeg nå?

Vanligvis skjer transaksjoner umiddelbart. Men i sjeldne tilfeller kan det ta inntil 48 timer før transaksjoner blir behandlet av Apple eller Google og dukker opp i spillet ditt. Det anbefales å starte appen på nytt ved å lukke den helt og åpne den igjen, siden en ny tilkobling til serverne noen ganger får appvaluta til å dukke opp.

Hvis det har gått 48 timer og transaksjonen ennå ikke har dukket opp, kan du som forelder gjøre følgende:

Google-transaksjoner: Hvis transaksjonen blir belastet, kan vi donere spillinnholdet som mangler. Du trenger ikke kontakte Google, siden vi kan fikse det selv.

Apple-transaksjoner: Hvis spilleren foretrekker å motta spillinnholdet, kan vi fikse det. Hvis spilleren heller vil ha pengene refundert, må han eller hun ta kontakt med Apple direkte.

Hvis du trenger mer hjelp eller har andre problemer, er det bare å ta kontakt med kundestøtten.

Barnet mitt foretok et kjøp i app ved et uhell. Kan jeg få refusjon?

Som med de fleste nedlastbare programvareprodukter kan gjenstander kjøpt i våre spill (kjøp i app) ikke refunderes. Bare i sjeldne tilfeller kan vi gjøre unntak.

Hvis kjøpet i app ble gjort på en Apple-enhet (iOS):

For kjøp i app gjort på en iOS-enhet kan ikke Supercell håndtere refusjoner direkte. For å få hjelp går du til Apples kundestøtte og velger «Fakturering og abonnementer» og deretter det alternativet som passer best.

Hvis kjøpet i app ble gjort på en Google-enhet (Android):

Send en e-post til parents@supercell.com eller kontakt oss direkte gjennom kundestøtten i spillet: Innstillinger > Hjelp og støtte, og så trykker du på den blå meldingsboblen øverst til høyre på skjermen for å sende oss en melding. Meldinger må inneholde navnet på spillet kjøpet i app ble gjort i, samt kontoens brukernavn. Dessuten må kvitteringen for kjøpet legges ved. Transaksjons-ID-en (ligner på denne: GPA.1234-1234-1234-12345) nederst i dokumentet må være synlig. Kvitteringer for transaksjoner blir sendt på e-post av Google etter hvert kjøp i app.

Obs: Kvitteringer for transaksjoner blir sendt på e-post av Apple eller Google like etter hvert kjøp i app. Men kjøp i app kan bli slått sammen hvis det blir kjøpt flere produkter, og da kan det ta lengre tid. Rutinene rundt behandling av kjøp i app kan bli endret av Apple eller Google. Supercell tilbyr ingen betalingsløsninger.

Hvor finner jeg historikken min for kjøp i app?

For å se gjennom historikken din for kjøp i app følger du fremgangsmåtene nedenfor:

Android

Åpne Google Play Butikk-appen

Trykk på kontoikonet

Velg «Betalinger og abonnementer»

Velg «Budsjett og logg»

Du kan også gå til Google-betalinger og deretter logge på med ønsket Google-konto.

iOS

Åpne enhetens innstillinger

Trykk på brukernavnet og så på «Medier og kjøp»

Logg på med Apple-ID-en din

Trykk på «Kjøpshistorikk»

Her er den fullstendige guiden til hvordan du ser kjøp-i-app-historikken din på iOS fra ulike plattformer.

Jeg har sett en annen side som tilbyr spillprodukter for Supercell-spill. Kan jeg kjøpe fra dem?

Enkelte tredjeparts nettsider (enhver nettside som ikke ligger under domenet supercell.com) lover gratis gjenstander eller tilbud som virker for gode til å være sanne. Disse nettstedene prøver så å samle inn personopplysningene dine, ta penger fra deg eller begge deler. Ikke la deg lure! Dette vil ofte føre til at kontoen din blir hacket, og da er det sjelden du mottar spillproduktene du er blitt lovet. I noen tilfeller logger tredjepartsselgere seg inn på spillkontoen din for å levere spillprodukter, og det kan føre til at kontoen din blir stjålet. Salg eller handel med virtuell spillvaluta er ikke tillatt, i henhold til våre tjenestevilkår.

Den eneste måten å gjøre kjøp i app på er gjennom spillet på en mobil enhet. All nettleserbasert kommunikasjon med Supercell finner sted på en nettside som ligger under domenet supercell.com.

VIKTIG: Vi bruker ikke passord, bare verifikasjonskoder. Hvis det blir anmodet om gjenoppretting av en konto, trenger vi verifikasjonskodene fra spilleren for å fullføre gjenopprettingen. Verifikasjonskodene skal ikke deles med noen andre enn Supercells kundestøtte.

Jeg har mottatt en faktura for et kjøp i app jeg ikke har foretatt. Hva skal jeg gjøre hvis jeg mistenker uredelig aktivitet?

Hvis verken du eller noen andre som har tilgang til enheten, har spilt et av spillene våre, men du er blitt fakturert for et eller flere kjøp i app foretatt i spillene våre, er det sannsynlig at Google- eller Apple-kontoen din er blitt hacket. I så fall må du øyeblikkelig kontakte Apple eller Google ved å følge anvisningene under:

For Apple (iOS)-enheter:

Gå til Apples kundestøtte og velg «Betalinger og abonnementer», og velg alternativet som passer deg best.

For Google (Android)-enheter:

Send en e-post til parents@supercell.com der du oppgir navnet på spillet kjøpet i app ble gjort i, og legger ved kjøpskvitteringen. Transaksjons-ID-en (ligner på denne: GPA.1234-1234-1234-12345) nederst i dokumentet må være synlig. Kvitteringer for transaksjoner blir sendt på e-post av Google etter hvert kjøp i app.

Hvis du allerede har kontaktet Google om den mistenkte uredelige aktiviteten, og de har sendt deg til oss, kontakter du oss på transactions@supercell.com. Husk å inkludere spesifikke detaljer, som hva som skjedde og når det skjedde, transaksjons-ID på kvitteringen osv.

Få hjelp med en tapt konto

Jeg har mistet tilgangen til kontoen min – hvordan får jeg den tilbake?

Hvis en spiller mister tilgangen til Supercell-kontoen sin, kan han eller hun gjøre følgende for å prøve å gjenopprette den.

Bruk gjenoppretting med Supercell ID

Se etter Supercell ID-en i e-posten din: Hvis det er blitt opprettet en Supercell ID, skal du ha en e-post som bekrefter dette. Søk etter «Supercell ID» i innboksen for å finne e-posten om kontoen.

Logg inn med Supercell ID: Åpne et Supercell-spill (slik som Clash of Clans, Clash Royale osv.) og trykk på «Logg inn med Supercell ID» for å se om kontoen står på listen. Hvis den står der, kan du logge på med e-postadressen som er knyttet til Supercell ID.

Hvis du ikke har tilgang til en e-post eller konto, kontakter du oss i spillet for hjelp. Når du har en e-post å knytte til med, åpner du spillet og går til innstillingene:

Velg Hjelp og støtte .

Trykk på den blå meldingsboblen.

Velg alternativet som dreier seg om kontotilgang og Supercell ID.

Da vil vi verifisere eierskapet til kontoen gjennom en rekke spørsmål. Når eierskapet er bekreftet, kan du gjenopprette spillfremdriften din.

Ta kontakt for mer støtte

Hvordan kontakter jeg Supercell?

Vi er lette å få tak i, både direkte fra spillet og på e-post. Den godt opplærte kundestøtten vår svarer gjerne på spørsmålene dine døgnet rundt på følgende språk: arabisk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), engelsk, finsk, fransk, tysk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, russisk, spansk og tyrkisk.

Via e-post

Du kan sende oss en e-post på parents@supercell.com. I e-posten må du huske på å inkludere spesifikke detaljer som kan være nyttige, som hva som skjedde og når det skjedde, samt spiller-ID-en til alle involverte. Sjekk at personopplysningene dine ikke er inkludert i støtteinformasjonen.

I spillet

Følg denne fremgangsmåten:

Åpne spillet

Åpne innstillingene (trykk på tannhjulet)

Trykk på «Hjelp og støtte»

Trykk på den blå meldingsboblen øverst i høyre hjørne

Kontorets adresse

Supercells hovedkvarter ligger i Helsinki i Finland. I tillegg har vi kontor i San Francisco, Shanghai, Seoul og London.

Andre avsnitt i sikkerhetsdelen

Retningslinjer for god sportsånd | Veiledning for barn | Veiledning for tenåringer | Personvernerklæring | Kundestøtte